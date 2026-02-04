Carnaval de Las Vegas
El premio de la Gala Drag Queen incorpora por primera vez una gira nacional con This is Drag
El artista que se cuelgue la banda de reinona del Carnaval capitalino actuará en algunos de los grandes escenarios nacionales con la fiesta drag número uno del país
El inconfundible estilo del drag canario se abre al público de la Península. Lo hace por todo lo alto, con plataformas y brillo propio, gracias a una de las novedades que poco a poco va desgranando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Por primera vez en estas fiestas, el premio al artista que empuñe el cetro en la Gala Drag Queen incluirá una gira por España de la mano de This is Drag, que llevará el talento canario a los grandes escenarios del territorio nacional.
This is Drag es la fiesta drag número uno que viaja por todo el país para ofrecer una gran variedad de shows del mundo del transformismo. En este caso, sin embargo, solo uno de los doce aspirantes a reinona del Carnaval de la ciudad logrará hacerse un hueco entre los artistas de la cartelera de 2026.
Orden de aspirantes
Los drags que se dejarán la piel y las lentejuelas sobre el escenario de Santa Catalina, por orden de participación tras el sorteo de la preselección, son los siguientes: Avalon, Ego, Sequins, Vilanz, Yshia Taisma, Hefesto, Ígnea, Eiko, Ácrux, Shíky, Vintash y La Tacones.
Pero el 50 aniversario de las carnestolendas capitalinas no se queda ahí, ya que viene con una edición muy especial cargada de sorpresas que se van desvelando a cuentagotas. Y la Gala Drag Queen, que es una de las citas más esperadas, ya suma varios anuncios exclusivos que no dejan de aumentar la expectación para la noche del 20 de febrero, momento en que se disputará el trono.
Más sorpresas: grandes pantallas en lugar de atrezzos
Más allá del premio especial para la reinona de Las Vegas, los aspirantes han podido incorporar este año una novedad en sus atrezzos. La organización del Carnaval ha abierto la opción de utilizar grandes pantallas móviles, en sustitución o en complemento de los tradicionales decorados, que suponen un cambio de registro respecto a lo que el público de la gala está acostumbrado a ver.
Tras una primera experiencia en la preselección, los candidatos han podido poner a prueba este nuevo recurso que ya ha dejado a muchos con la boca abierta. Algunos drags ya adelantan que, utilizado de forma inteligente, puede enriquecer sus actuaciones y dar mucho juego.
