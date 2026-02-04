Salvador Santana, pregonero del Carnaval de Telde: historia y tradición en las fiestas locales

Salvador Santana ha sido elegido por el Ayuntamiento pregonero del Carnaval de Telde 2026, un reconocimiento a su larga trayectoria y a su estrecha vinculación con la historia y el espíritu de las carnestolendas locales.

Trabajador municipal desde hace 26 años —efeméride que celebrará el 7 de marzo—, Santana ha desarrollado su labor en áreas como Servicios Sociales y, actualmente, en Cultura, desde donde continúa impulsando proyectos como la Escuela Municipal de Folclore, y muestra siempre su creatividad y vocación de servicio público.

Su relación con el Carnaval teldense ha sido constante, especialmente como director de la murga Los Tutti Frutti del Centro de Mayores de Telde. Este proyecto combina humor, participación y cariño hacia las personas mayores, convirtiéndose en un referente muy querido tanto dentro como fuera del escenario.

Así fue el anuncio del nombramiento

El anuncio del nombramiento se realizó durante un ensayo de la murga, cuando el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, le comunicaron personalmente la noticia. Santana aceptó la propuesta emocionado, arropado por los integrantes del grupo, en un momento cargado de aplausos y elogios.

El alcalde resaltó que “Salvador Santana es una de las mentes más brillantes y creativas que he conocido, una persona carismática, cercana y profundamente cariñosa con nuestros mayores, que le quieren y respetan muchísimo”. Por su parte, el concejal de Festejos señaló que “su elección es un reconocimiento al Carnaval que se construye desde la base, con trabajo constante, cariño y dedicación desinteresada”.

El pregón del Carnaval de Telde 2026 se celebrará el 6 de marzo y dará inicio a unas fiestas que se desarrollarán del 6 al 18 de marzo bajo la alegoría ‘Un mundo de fantasía: mitos y leyendas’, elegida por la ciudadanía durante la Gala Drag del Carnaval de 2025, y que llenará las calles de imaginación, color y magia.