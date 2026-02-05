Carla Benítez, candidata a Reina: "Hemos trabajado mano a mano en el diseño, todos juntos por un sueño"

La candidata presenta la fantasía 'Historia' del diseñador Kevin Rodríguez González con el patrocinio de Capross 2004 S.L.

¿Por qué se presenta a candidata a Reina del Carnaval?

Me presenté porque uno de mis mejores amigos, Kevin Rodríguez, que también es mi diseñador, me lo propuso. Para nosotros dos es un sueño y para mí siempre había sido una ilusión muy grande y, por fin, este año me dio la oportunidad.

Usted fue Reina del Carnaval de Maspalomas en 2023, ¿cómo fue la experiencia?

Muy bonita porque también fue con Kevin Rodríguez, mi diseñador. Resultó que ganamos y la verdad que fue muy bien.

¿Tenía claro que también quería probar suerte en Las Palmas de Gran Canaria?

Sí, lo tenía claro porque al final es la gala de mi ciudad. Yo soy de Las Palmas y para mí siempre ha sido mi ilusión, porque creo que este es uno de los mejores Carnavales del mundo.

Carla Benítez, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / José Carlos Guerra

¿Cree que su experiencia en Maspalomas le está ayudando?

Creo que sí, porque más o menos ya sabes a lo que vas y cómo es todo el proceso. Por ejemplo, ya no te enfrentas de nuevas a un escenario y a tanta gente viéndote. Por una parte puede ser bueno y por otra malo, pero yo creo que me está sirviendo para bien.

¿Es muy carnavalera?

Sí, soy carnavalera desde siempre, siempre he sido de estar en todas las galas participando en la ciudad. También me he presentado al concurso de comparsas en 2015 y 2016, cuando tenía unos 16 o 17 años más o menos, pero siempre he vivido el Carnaval en la calle.

¿Qué significa para usted el Carnaval?

Para mí es ilusión, es familia, es estar con tus amigos, es prepararte tu traje... Para mí, en global, es ilusión.

¿Y qué es lo que más le ilusiona de esta experiencia?

Lo que más me ilusiona es el haber estado trabajando mano a mano con todo el equipo, todos juntos, todos por un sueño. Y también el hecho de poder ganar o simplemente el poder colaborar entre todos en una gala tan importante como es la del 50 aniversario.

¿Está colaborando con la realización del traje?

Sí, desde que se presentó el proyecto a la empresa he estado colaborando en todo.

¿Qué nos puedes contar de la fantasía?

Les puedo contar que como dice la el título, 'Historia' va a tener esa parte de estos 50 años que se cumplen. Y hasta ahí puedo decir.

¿Por qué cree que es importante involucrarse en el proceso de creación del traje?

Porque creo que cuando eres carnavalera y tienes ganas no hay mejor manera de vivir esta experiencia que haciéndolo desde dentro, junto a todo el equipo. Para mí es una experiencia única que vas a vivir probablemente una vez, así que es mejor hacerlo desde dentro y con todo el equipo.

¿Se volvería a presentar si no gana?

Si se diese la oportunidad, no me importaría volver a presentarme porque creo que lo más importante de todo esto es la experiencia de poder colaborar en el traje, de estar con todo el equipo, de la ilusión... Cuando eres carnavalera lo entiendes.

¿Qué significa para usted formar parte de esta edición tan importante?

Es muy importante, soy muy carnavalera y poder celebrar los 50 años desde dentro y con un traje que es 'Historia' es muy bonito. Ese día entenderán el porqué, es muy emocionante.

¿Cómo se imagina el Carnaval dentro de 50 años?

Me lo imagino aún más grande y más libre. Ojalá que haya hueco para todos, porque eso significará que la ciudad cuenta con más libertad y diversidad.

¿A quién le dedicaría la corona si gana?

Se la dedicaría a mi familia, a mi equipo y en general a todas las personas que me han estado apoyando, que me han mandado aunque sea un mensaje de apoyo y me han expresado sus buenas energías.

Usted también es Miss, ¿qué diferencias ve entre un certamen de belleza y una gala de la Reina?

Tiene bastantes diferencias porque un certamen de miss se presta atención al modelaje, y creo que en el Carnaval es totalmente lo opuesto. Es más bien purpurina e ilusión, pero al fin y al cabo la ilusión y las ganas se mantienen.

Y en su vida personal, ¿cómo se define?

Soy una chica normal. Me gusta hacer deporte, conectar con la naturaleza, pasar tiempo con mi familia y amigos. Me considero dicharachera y alegre.