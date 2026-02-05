La cuarta fase del concurso de murgas adultas toma Santa Catalina: horario, orden y dónde verlo en directo

El Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026celebra este jueves, 5 de febrero su cuarta fase. A partir de las 21.00 irán subiendo al escenario del Parque Santa Catalina para cantar durante media hora otras cinco de las 19 murgas que actúan en las cuatro fases de este año. Ellas son Los Star -que solo compiten en vestuario-, Lady's Chancletas, Kikirinietas, Los Trapasones y Los Legañosos. Los ganadores de las pasadas carnestolendas cerrarán la última actuación antes de la noche del sábado. Lucharán por un puesto en la Final, que se disputará entre las ocho mejores murgas de las cuatro fases que hay este año, una de las novedades del concurso en esta edición. La Final se celebra, de acuerdo con el programa del Carnaval, el sábado 7 de febrero. Si eres murguero a rabiar y quieres saber todo sobre el certamen desde aquí puedes revivir la retransmisión de la segunda fase.

La cuarta fase del concurso de murgas es una noche de nervios. Una vez finaliza la actuación de los grupos, el jurado delibera y da a conocer los nombres de las murgas finalistas, aquellas que un día después volverán a pisar el gran escenario de la fiesta para optar a los premios del concurso.

Orden de actuación de la segunda fase de murgas

La cuarta fase del certamen contará con el siguiente orden de actuación, establecido tras el sorteo celebrado el pasado 20 de diciembre:

Los Star

Lady's Chancletas

Kikirinietas

Los Trapasones

Los Legañosos

Cada una de las agrupaciones presentará sus temas ante el público y el jurado, afinando letras y puestas en escena que convierten a las murgas en un altavoz satírico de la actualidad social y política del último año.

Un certamen clave del Carnaval capitalino

Con una trayectoria que se remonta a 1977, el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los eventos más emblemáticos de las fiestas, congregando a miles de aficionados tanto en el recinto como a través de las retransmisiones en directo.

La edición de 2026 se estructura en cuatro fases previas, que se desarrollan entre el lunes 2 y el jueves 5 de febrero, antes de la gran final, en la que competirán las murgas mejor valoradas por el jurado.

Dónde seguir en directo la segunda fase de murgas

La cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas podrá seguirse en directo a través de RTVC, así como mediante el seguimiento en tiempo real de LA PROVINCIA / DLP, con la narración de las actuaciones y los momentos más destacados de la noche.