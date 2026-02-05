Mucho más que Olga Tañón: estos son los 75 conciertos y DJ del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hasta el puente
Programa de actuaciones en Santa Catalina, Manuel Becerra y los Chiringays entre el 13 y el 17 de febrero
El Carnaval de «Las Vegas» refuerza su carácter festivo con una potente programación musical que contempla más de 75 conciertos y sesiones de DJs entre el 13 y el 17 de febrero, coincidiendo con la semana grande del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y el festivo Martes de Carnaval.
Escenarios musicales repartidos por toda la ciudad
Durante el puente festivo estarán activos distintos espacios musicales, con especial protagonismo para los escenarios del parque Santa Catalina y su trasera, además de los ubicados en la plaza de La Luz, la calle Poeta Agustín Millares Sall y la plaza Manuel Becerra. La oferta combina conciertos en horario de tarde con ocio nocturno que se prolongará hasta la madrugada.
Grandes artistas internacionales del Carnaval de Las Palmas
Entre los principales reclamos del programa musical figuran artistas internacionales de primer nivel como Olga Tañón, El Gran Combo, Leoni Torres, Ke Personajes y la dominicana Miriam Cruz, referente internacional del merengue. A ellos se suman grupos, orquestas y DJs de la escena local y regional, protagonistas de buena parte de las sesiones.
Olga Tañón, El Gran Combo y Miriam Cruz, citas clave
El sábado 14 de febrero, El Gran Combo actuará en la trasera del parque Santa Catalina a partir de las 18:00 horas, jornada que culminará con el concierto de Olga Tañón a las 21:00 horas, que podrá seguirse también en la pantalla del escenario principal.
El martes 17 de febrero, ese mismo espacio acogerá las actuaciones de Miriam Cruz (16:00 horas), Leoni Torres (20:00 horas) y Ke Personajes (22:00 horas).
Ocio nocturno del Carnaval hasta la madrugada
El ocio nocturno del Carnaval de «Las Vegas» se concentrará en los escenarios de la plaza de La Luz, la calle Poeta Agustín Millares Sall y la plaza Manuel Becerra durante las noches del viernes 13, sábado 14 y lunes 16, con horarios que se extenderán hasta las 04:00 y 05:00 horas, según la jornada.
Programación musical completa del Carnaval
La organización recuerda que la información detallada sobre la distribución de artistas, grupos y DJs por días y escenarios puede consultarse en la web oficial del evento, lpacarnaval.com, pinchando sobre cada jornada concreta.
Conciertos y sesiones de DJ del 13 al 17 de febrero
13 de febrero, viernes (23:00 a 04:00 horas)
Escenario Arehucas. Plaza de La Luz
23:00 a 00:00 Dj Antonio Boada
00:00 a 02:00 New Sabrosa Band
02:00 a 04:00 Grupo Arena
Escenario Chiringays. Calle Poeta Agustín Millares Sall
23:00 a 01:30 Dj Ulises Acosta
01:30 a 04:00 Triangals Dj
Escenario Coca Cola. Plaza Manuel Becerra
23:00 a 00:00 Airam Vega Dj
00:00 a 02:00 Furia Joven
02:00 a 04:00 Aythamy Campos Dj
14 de febrero, sábado (14:00 a 23:00 horas)
Escenario Principal. Parque Santa Catalina
14:00 a 16:00 El Combo Dominicano
16:00 a 16:30 Dj Toni Bob
16:30 a 18:00 Señor Natilla
18:00 a 18:30 Dj Toni Bob
18:30 a 20:30 Grupo Bomba
20:30 a 21:00 Dj Toni Bob
21:00 Olga Tañón en pantalla
Escenario Mahou. Trasera del parque Santa Catalina
14:00 a 15:30 Aduén Amaya
15:30 a 16:00 Dj Promaster
16:00 a 17:30 Troveros de Asieta
17:30 a 18:00 Dj Promaster
18:00 a 19:30 El Gran Combo
19:30 a 21:00 Dj Promaster
21:00 a 23:00 Olga Tañón
14 de febrero, sábado (21:00 a 05:00 horas)
Escenario Arehucas. Plaza de La Luz
21:00 a 22:00 Línea Dj
22:00 a 00:00 Leyenda Joven
00: a 00:30 Línea Dj
00:30 a 02:30 Star Music
02:30 a 03:00 Línea Dj
03:00 a 05:00 Nuevo Klan
Escenario Coca Cola. Plaza Manuel Becerra
21:00 a 23:00 Dj Sammyto
23:00 a 01:00 Corinto Band
01:00 a 03:00 Alejo Sánchez Dj
03:00 a 05:00 The Boys Machine
Escenario Chiringays. Calle Poeta Agustín Millares Sall
21:00 a 23:00 Petriclón
23:00 a 01:00 Amor Romeira
01:00 a 03:00 Dj Valdi
03:00 a 05:00 Cinthia Dj
15 de febrero, domingo (10:00 a 16:15 horas)
Plaza de la Feria. Carnaval infantil
10:00 a 14:00 Hinchables
11:00 a 11:45 Obertura
11:00 a 12:00 Payaso Zapitto
12:00 a 12:45 Vamos a contar mentiras, Totó el Payaso
13:00 a 13:30 Cantando con Cuentópolis
Plaza del Pilar. Carnaval Senior (12:00 a 16:15 horas)
12:00 a 14:00 Paco Guedes
14:00 a 16:00 Pepe Benavente
16:00 a 16:15 Banda de Agaete
16 de febrero, lunes (20:00 a 05:00 horas)
Escenario Arehucas. Plaza de La Luz
20:00 a 21:00 Qué Chimba
21:00 a 21:30 Events Music Dj
21:30 a 23:00 Dani Valiente
23:00 a 23:30 Events Music Dj
23:30 a 01:00 Nueva Línea
01:00 a 01:30 Events Music Dj
01:30 a 03:00 Orquesta Wamampy
03:00 a 03:30 Events Music Dj
03:30 a 05:00 La Mekánica by Tamarindos
Escenario Coca Cola. Plaza Manuel Becerra
20:00 a 21:30 Aseres
21:30 a 23:00 Óscar Martínez
23:00 a 00:30 Maquinaria Band
00:30 a 01:00 Línea Dj
01:00 a 03:00 El Combo Dominicano
03:00 a 03:30 Línea Dj
03:30 a 05:00 Lady’s del Swing
Escenario Chiringays. Calle Poeta Agustín Millares Sall
20:00 a 22:00 Troc Dj
22:00 a 00:00 Supersonikka
00:00 a 02:00 Jia Mile
02:00 a 05:00 Pepino Marino
17 de febrero, Martes de Carnaval (14:00 a 23:00 horas)
Escenario Principal. Parque Santa Catalina
14:00 a 15:30 La Trova
15:30 a 16:00 Dj Ulises Acosta
16:00 a 17:30 Los Salvapantallas
17:30 a 18:00 Dj Ulises Acosta
18:00 a 19:30 Bachata Rosa – Tributo a Juan Luis Guerra
19:30 a 20:00 Dj Ulises Acosta
20:00 a 21:30 Armonía Show
21:30 a 22:00 Dj Ulises Acosta
Escenario Mahou. Trasera del parque Santa Catalina
14:00 a 15:30 La Sabrosa
15:30 a 16:00 Dj Toni Bob
16:00 a 17:30 Miriam Cruz
17:30 a 18:00 Dj Toni Bob
18:00 a 19:30 El Combo Dominicano
19:30 a 20:00 Dj Toni Bob
20:00 a 21:30 Leoni Torres
21:30 a 22:00 Dj Toni Bob
22:00 a 23:00 Ke Personajes
