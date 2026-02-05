Mucho más que Olga Tañón: estos son los 75 conciertos y DJ del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hasta el puente

El Carnaval de «Las Vegas» refuerza su carácter festivo con una potente programación musical que contempla más de 75 conciertos y sesiones de DJs entre el 13 y el 17 de febrero, coincidiendo con la semana grande del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y el festivo Martes de Carnaval.

Escenarios musicales repartidos por toda la ciudad

Durante el puente festivo estarán activos distintos espacios musicales, con especial protagonismo para los escenarios del parque Santa Catalina y su trasera, además de los ubicados en la plaza de La Luz, la calle Poeta Agustín Millares Sall y la plaza Manuel Becerra. La oferta combina conciertos en horario de tarde con ocio nocturno que se prolongará hasta la madrugada.

Grandes artistas internacionales del Carnaval de Las Palmas

Entre los principales reclamos del programa musical figuran artistas internacionales de primer nivel como Olga Tañón, El Gran Combo, Leoni Torres, Ke Personajes y la dominicana Miriam Cruz, referente internacional del merengue. A ellos se suman grupos, orquestas y DJs de la escena local y regional, protagonistas de buena parte de las sesiones.

Olga Tañón, El Gran Combo y Miriam Cruz, citas clave

El sábado 14 de febrero, El Gran Combo actuará en la trasera del parque Santa Catalina a partir de las 18:00 horas, jornada que culminará con el concierto de Olga Tañón a las 21:00 horas, que podrá seguirse también en la pantalla del escenario principal.

El martes 17 de febrero, ese mismo espacio acogerá las actuaciones de Miriam Cruz (16:00 horas), Leoni Torres (20:00 horas) y Ke Personajes (22:00 horas).

Ocio nocturno del Carnaval hasta la madrugada

El ocio nocturno del Carnaval de «Las Vegas» se concentrará en los escenarios de la plaza de La Luz, la calle Poeta Agustín Millares Sall y la plaza Manuel Becerra durante las noches del viernes 13, sábado 14 y lunes 16, con horarios que se extenderán hasta las 04:00 y 05:00 horas, según la jornada.

Programación musical completa del Carnaval

La organización recuerda que la información detallada sobre la distribución de artistas, grupos y DJs por días y escenarios puede consultarse en la web oficial del evento, lpacarnaval.com, pinchando sobre cada jornada concreta.

Programa de actuaciones del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria entre el 13 y el 17 de febrero de 2026.

Conciertos y sesiones de DJ del 13 al 17 de febrero

13 de febrero, viernes (23:00 a 04:00 horas)

Escenario Arehucas. Plaza de La Luz

23:00 a 00:00 Dj Antonio Boada

00:00 a 02:00 New Sabrosa Band

02:00 a 04:00 Grupo Arena

Escenario Chiringays. Calle Poeta Agustín Millares Sall

23:00 a 01:30 Dj Ulises Acosta

01:30 a 04:00 Triangals Dj

Escenario Coca Cola. Plaza Manuel Becerra

23:00 a 00:00 Airam Vega Dj

00:00 a 02:00 Furia Joven

02:00 a 04:00 Aythamy Campos Dj

14 de febrero, sábado (14:00 a 23:00 horas)

Escenario Principal. Parque Santa Catalina

14:00 a 16:00 El Combo Dominicano

16:00 a 16:30 Dj Toni Bob

16:30 a 18:00 Señor Natilla

18:00 a 18:30 Dj Toni Bob

18:30 a 20:30 Grupo Bomba

20:30 a 21:00 Dj Toni Bob

21:00 Olga Tañón en pantalla

Escenario Mahou. Trasera del parque Santa Catalina

14:00 a 15:30 Aduén Amaya

15:30 a 16:00 Dj Promaster

16:00 a 17:30 Troveros de Asieta

17:30 a 18:00 Dj Promaster

18:00 a 19:30 El Gran Combo

19:30 a 21:00 Dj Promaster

21:00 a 23:00 Olga Tañón

14 de febrero, sábado (21:00 a 05:00 horas)

Escenario Arehucas. Plaza de La Luz

21:00 a 22:00 Línea Dj

22:00 a 00:00 Leyenda Joven

00: a 00:30 Línea Dj

00:30 a 02:30 Star Music

02:30 a 03:00 Línea Dj

03:00 a 05:00 Nuevo Klan

Escenario Coca Cola. Plaza Manuel Becerra

21:00 a 23:00 Dj Sammyto

23:00 a 01:00 Corinto Band

01:00 a 03:00 Alejo Sánchez Dj

03:00 a 05:00 The Boys Machine

Escenario Chiringays. Calle Poeta Agustín Millares Sall

21:00 a 23:00 Petriclón

23:00 a 01:00 Amor Romeira

01:00 a 03:00 Dj Valdi

03:00 a 05:00 Cinthia Dj

15 de febrero, domingo (10:00 a 16:15 horas)

Plaza de la Feria. Carnaval infantil

10:00 a 14:00 Hinchables

11:00 a 11:45 Obertura

11:00 a 12:00 Payaso Zapitto

12:00 a 12:45 Vamos a contar mentiras, Totó el Payaso

13:00 a 13:30 Cantando con Cuentópolis

Plaza del Pilar. Carnaval Senior (12:00 a 16:15 horas)

12:00 a 14:00 Paco Guedes

14:00 a 16:00 Pepe Benavente

16:00 a 16:15 Banda de Agaete

16 de febrero, lunes (20:00 a 05:00 horas)

Escenario Arehucas. Plaza de La Luz

20:00 a 21:00 Qué Chimba

21:00 a 21:30 Events Music Dj

21:30 a 23:00 Dani Valiente

23:00 a 23:30 Events Music Dj

23:30 a 01:00 Nueva Línea

01:00 a 01:30 Events Music Dj

01:30 a 03:00 Orquesta Wamampy

03:00 a 03:30 Events Music Dj

03:30 a 05:00 La Mekánica by Tamarindos

Escenario Coca Cola. Plaza Manuel Becerra

20:00 a 21:30 Aseres

21:30 a 23:00 Óscar Martínez

23:00 a 00:30 Maquinaria Band

00:30 a 01:00 Línea Dj

01:00 a 03:00 El Combo Dominicano

03:00 a 03:30 Línea Dj

03:30 a 05:00 Lady’s del Swing

Escenario Chiringays. Calle Poeta Agustín Millares Sall

20:00 a 22:00 Troc Dj

22:00 a 00:00 Supersonikka

00:00 a 02:00 Jia Mile

02:00 a 05:00 Pepino Marino

17 de febrero, Martes de Carnaval (14:00 a 23:00 horas)

Escenario Principal. Parque Santa Catalina

14:00 a 15:30 La Trova

15:30 a 16:00 Dj Ulises Acosta

16:00 a 17:30 Los Salvapantallas

17:30 a 18:00 Dj Ulises Acosta

18:00 a 19:30 Bachata Rosa – Tributo a Juan Luis Guerra

19:30 a 20:00 Dj Ulises Acosta

20:00 a 21:30 Armonía Show

21:30 a 22:00 Dj Ulises Acosta

Escenario Mahou. Trasera del parque Santa Catalina

14:00 a 15:30 La Sabrosa

15:30 a 16:00 Dj Toni Bob

16:00 a 17:30 Miriam Cruz

17:30 a 18:00 Dj Toni Bob

18:00 a 19:30 El Combo Dominicano

19:30 a 20:00 Dj Toni Bob

20:00 a 21:30 Leoni Torres

21:30 a 22:00 Dj Toni Bob

22:00 a 23:00 Ke Personajes