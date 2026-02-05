Carnaval de Las Palmas 2026
¿Cuántos premios se entregan en el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?
Hasta 13 premios se reparten las 19 murgas que participan en el certamen de murgas del Carnaval de la capital grancanaria este 2026
Ni más ni menos que 13 son los premios que se reparten entre las 19 murgas que participan en esta edición de 2026 en el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tantos? Sí. Aunque no todos de la misma importancia.
Por supuesto, el rey es el primer premio de Interpretación, que nació con el concurso de murgas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 1977. En esta modalidad hay tres categorías. Por tanto, son tres los premios que se entregan. Lo mismo sucede con el galardón de Vestuario, que desde 1981 tiene primer, segundo y tercer premio.
Los siete premios restantes son reconocimientos únicos, que se centran en distintos aspectos de las actuaciones y la vida murguera. Varios de ellos los auspician las propias murgas. Han ido estableciéndose con el transcurrir de los años a partir de 1977. El último en sumarse a la fiesta este mismo año es el premio Kike, que otorga la murga Los Star y que distingue la calidad humana de los murgueros, algo así como el comportamiento de buenas personas.
A continuación detallamos los seis premios restantes por orden de antigüedad.
- Premio Tomás Pérez: nació en 1997, tras la muerte del fundador, director y letrista de la Afilarmónica Los Nietos de Kika, Tomás Pérez. El galardón va a parar a la murga que en alguna de sus canciones mejor recuerde al estilo del autor. Es el premio de Los Nietos de Kika para sus colegas murgueros y son los propios miembros de la murga decana los que hacen de jurado.
- Premio Criticón: distingue la canción con mejor letra crítica. Es un premio que otorgan los profesionales de los medios de comunicación y que fue instaurado en 2006.
- Premio "Definitivamente yo" Paco Dávila: es otro de los premios que entrega la Afilarmónica Los Nietos de Kika y premia desde 2006 a la persona que representa la esencia del murguero, con pasión compañerismo y humor.
- Premio Carmelo el Pariente: instaurado en 2016 por la murga Los Trapasones rinde tributo al murguero Carmelo Gutiérrez, conocido como el Pariente. Pretende reconocer la trayectoria, el compañerismo y la labor social dentro de las murgas que participan en el concurso capitalino.
- Premio Tito Rosales: la Afilarmónica Los Chancletas lo estableció en 2023 para distinguir a la murga que mejor represente los valores de picardía y crítica que caracterizan al murguero leyenda de Los Chancletas.
- Premio Benito Falcón: creado en 2022 en homenaje al periodista Benito Falcón, fallecido en 2021 y que durante años presentó el concurso de murgas y otros tantos actos del Carnaval capitalino.
