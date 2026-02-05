¿Cuántos premios se entregan en el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Ni más ni menos que 13 son los premios que se reparten entre las 19 murgas que participan en esta edición de 2026 en el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tantos? Sí. Aunque no todos de la misma importancia.

Por supuesto, el rey es el primer premio de Interpretación, que nació con el concurso de murgas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 1977. En esta modalidad hay tres categorías. Por tanto, son tres los premios que se entregan. Lo mismo sucede con el galardón de Vestuario, que desde 1981 tiene primer, segundo y tercer premio.

Los siete premios restantes son reconocimientos únicos, que se centran en distintos aspectos de las actuaciones y la vida murguera. Varios de ellos los auspician las propias murgas. Han ido estableciéndose con el transcurrir de los años a partir de 1977. El último en sumarse a la fiesta este mismo año es el premio Kike, que otorga la murga Los Star y que distingue la calidad humana de los murgueros, algo así como el comportamiento de buenas personas.

A continuación detallamos los seis premios restantes por orden de antigüedad.

