Cuenta atrás para que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se eche a la calle

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria corona el próximo 13 de febrero a su Reina de «Las Vegas». Con la gala, el Carnaval da inicio a un nuevo modelo de programación que incorpora por primera vez ocio familiar tanto en horario matinal como nocturno, en un gran fin de semana que enlaza directamente con el festivo Martes de Carnaval.

Programación familiar del Carnaval del 13 al 17 de febrero

Del 13 al 17 de febrero, el programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria incluye numerosas convocatorias dirigidas a públicos de todas las edades. Destacan las actividades familiares previstas para la mañana y la tarde del sábado 14, la jornada infantil del domingo 15 en la plaza de la Feria, el Carnaval Senior en la plaza del Pilar, en Guanarteme, y el gran Martes de Carnaval en el entorno de Santa Catalina, con cabalgata infantil incluida.

Carnaval infantil en la plaza de la Feria

El domingo 15 de febrero, las familias podrán disfrutar en la plaza de la Feria de una mañana repleta de actividades con hinchables, el Payaso Zapitto, Totó el Payaso y Cantando con Cuentópolis, entre las 10:00 y las 13:30 horas, en una de las citas más esperadas del público infantil.

Carnaval Senior en Guanarteme

De forma casi simultánea, la plaza del Pilar acogerá el Carnaval Senior, una propuesta pensada para las y los mayores, con las actuaciones de Paco Guedes, Pepe Benavente y la Banda de Agaete, de 12:00 a 16:00 horas.

Desfiles y fiestas en la calle

La semana grande del Carnaval marca también el inicio de las fiestas en la calle. El sábado 14 de febrero tendrá lugar el desfile que recorrerá el trayecto entre el parque Doramas y el Mercado Central, con la participación de grupos del Carnaval, las reinas electas —infantil, adulta y veterana— y los 12 drags clasificados para la Gala Drag Queen, prevista para el 20 de febrero.

Cabalgata Infantil del Martes de Carnaval

El martes 17 de febrero, a partir de las 12:00 horas, se celebrará la tradicional Cabalgata Infantil en el entorno de Santa Catalina, uno de los actos más multitudinarios y familiares del Carnaval.

Horarios de los escenarios principales

Los escenarios del parque Santa Catalina y su trasera permanecerán activos el sábado 14 y el martes 17 en horario de 14:00 a 23:00 horas. Además, el lunes 16 ofrecerán programación en horario de tarde, de 20:00 a 23:00 horas.

Un Carnaval inclusivo y para todas las edades

Con estas propuestas, el Carnaval de «Las Vegas» consolida un modelo inclusivo, pensado para pequeños, mayores y familias, que amplía horarios y espacios y refuerza el papel del Martes de Carnaval como uno de los grandes hitos del calendario festivo de la ciudad.