Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tercera fase murgas Las PalmasSucesosObras Las PalmasCristina Pérez GalcencoVivienda Gran CanariaOcio Gran CanariaBaliza V16
instagramlinkedin

En Directo

Directo Carnaval

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Carnaval 2026

Carnaval 2026 / LP/DLP

Adzubenam Villullas

Johanna Betancor Galindo

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

Así fue la cuarta fase del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Así fue la cuarta fase del Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Legañosos y Trapasones elevan al cielo murguero la cuarta fase del concurso de murgas

Legañosos y Trapasones elevan al cielo murguero la cuarta fase del concurso de murgas

Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en fotos

¿Cuántos premios se entregan en el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

¿Cuántos premios se entregan en el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Los Serenquenquenes levantan la tercera fase de murgas escorada al Sureste

Los Serenquenquenes levantan la tercera fase de murgas escorada al Sureste

Comienza la cuarta fase del concurso de murgas adultas del Carnval de Las Palmas de Gran Canaria: orden de actuación y dónde verlo en directo

Comienza la cuarta fase del concurso de murgas adultas del Carnval de Las Palmas de Gran Canaria: orden de actuación y dónde verlo en directo
Tracking Pixel Contents