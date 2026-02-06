En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
La Provincia
Cuenta atrás para que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se eche a la calle
Las fiestas incorporan ocio familiar en horario matinal y nocturno a partir del viernes 13 de febrero
La Provincia
Mucho más que Olga Tañón: estos son los 75 conciertos y DJ del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hasta el puente
Programa de actuaciones en Santa Catalina, Manuel Becerra y los Chiringays entre el 13 y el 17 de febrero
La Provincia
Un escenario de 14 metros de altura y pantallas LED: así se prepara Gáldar para recibir el pregón del Carnaval y la Gala Drag
Las fiestas comienzan este fin de semana con un refuerzo de guaguas desde Agaete, Sardina del Norte y Las Palmas de Gran Canaria
La Provincia
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas
El certamen seleccionará a una pareja que vivirá una experiencia carnavalera con proyección internacional
Gretel Morales Lavandero
Dayanara Rodríguez, candidata a Reina: "El Carnaval para mí no es una fiesta, es un sentimiento y se hereda"
La aspirante y comparsera ofrece una fantasía que busca la unidad y concordia en la fiesta
Nayra Bajo de Vera
El premio de la Gala Drag Queen incorpora por primera vez una gira nacional con This is Drag
El artista que se cuelgue la banda de reinona del Carnaval capitalino actuará en algunos de los grandes escenarios nacionales con la fiesta drag número uno del país
Adzubenam Villullas
Los Serenquenquenes levantan la tercera fase de murgas escorada al Sureste
La tercera noche del concurso de murgas arrancó con la actuación especial de Los Legañositos y terminó con unos lagarteros que cantaron a los carnavales de los 80 y hasta trajeron a Donald Trump
La Provincia
Salvador Santana, pregonero del Carnaval de Telde: historia y tradición en las fiestas locales
El veterano trabajador municipal y director de la murga Los Tutti Frutti dará inicio a las fiestas, que se celebrarán del 6 al 18 de marzo bajo la alegoría 'Un mundo de fantasía: mitos y leyendas'
Laura de Pablo
La primera vez de la comparsa Nasau en el Carnaval de Las Vegas
La agrupación, formada por 31 personas, precede de Arucas y se estrena este año en el carnaval capitalino
Adzubenam Villullas
Las murgas parten la tarta del 50 cumpleaños del Carnaval en una noche de altibajos
Los Majaderos brillan en una noche en la que Los Twitty's se ponen nostálgicos y La Isleta cumplió con creces de la mano de Despistadas y Chancletas
