Coraima Martín, candidata a Reina: "En el escenario voy a ser yo misma, quiero transmitir que vivo el Carnaval"

La candidata Coraima Martín subirá al escenario en la gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, con la fantasía 'Welcome to Las Vegas', del diseñador Juan Jesús Perdomo García con el patrocinio de Martinges Propiedades.

¿Por qué se presenta a la Gala de la Reina?

Es un sueño que he querido cumplir desde niña. Este año he tenido la oportunidad porque yo estuve en un ciclo de estética y belleza y siempre nos llevaban al Carnaval del Sur a maquillar a la Gran Dama. Cuando vi cómo era la experiencia desde dentro, con toda la emoción que se siente, quise intentarlo y dio la casualidad que mis abuelos me fueron a ver y les conté que me gustaría presentarme. Y ahí comenzó todo porque mi abuela tenía un amigo, que en este caso, es mi diseñador y él dijo que sí. Después fue la empresa de mi padre la que me patrocinó, porque al ser su hija quería que yo cumpliera mi sueño.

¿Y qué significó para usted formar parte del Carnaval siendo maquilladora?

Siempre me ha encantado. Yo principalmente empecé a estudiar el ciclo por la parte de maquillaje. Pero después me seguí formando y me ha seguido gustando. Ahora me centro más en el tema de la estética, que es sobre cuidar bien el cuerpo.

¿Cómo recuerda la experiencia de maquillar a la Gran Dama?

Muy bonito porque además de ser personas agradables, siempre me ha gustado verlas ilusionadas. Soy una persona que cuando estoy maquillando hablo mucho para que la persona se sienta cómoda, y yo disfruto del momento en el que se ven sin maquillaje y luego maquilladas, siempre me ha ilusionado ese cambio y ver en sus caras la ilusión.

Coraima Martín, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / José Carlos Guerra

¿Para la gala se va a maquillar usted misma?

En ese momento quiero disfrutar la experiencia, así que tengo un maquillador.

¿Cómo de importante ha sido el apoyo familiar para usted?

Mi equipo que no se ve es mi familia, porque todo viene a raíz de ellos y hasta a mi diseñador lo trato como si fuera familia. Están muy emocionados y disfrutando la experiencia igual que yo. Ellos viven la ilusión al ver que yo estoy ilusionada, pero ya no sé quién se pone más nervioso, si ellos o yo (risas).

¿Qué relación tiene con el Carnaval?

Desde niña siempre he ido a los Carnavales. Mi familia siempre ha disfrutado de ir a distintos tipos de Carnavales, como los de Las Palmas, Carrizal o el Sur. Además, siempre hemos ido vestidos con disfraces iguales porque mi abuela es la que hace los disfraces en casa.

¿Por ahora, qué tal la experiencia de ser candidata?

Superbién, supercontenta, superilusionada. Yo con haberme presentado, que es algo que nunca imaginé que haría, me siento ganadora. Independientemente de que consiga o no algún premio.

Y de la fantasía, ¿qué nos puede comentar?

Te puedo decir que es una fantasía muy colorida, con mucho brillo.

¿Si fuera reina qué le gustaría hacer en su mandato?

Una de las cosas que siempre he querido es poder llegar a ser modelo de una empresa grande, como por ejemplo, Guess. Me gustaría llegar a formarme en modelaje y hacer pasarelas.

¿Por qué cree que debería votarle el público?

Porque lo nuevo puede gustar e impresionar. Y también porque puedo ser muy correcta, pero cuando me ves en el escenario ves a otra persona, otra fase mía, que a lo mejor es desconocida. Considero que se van a impresionar con lo que van a ver.

¿A qué se refiere con ser una persona correcta?

Soy muy sencilla, mi personalidad es la que muestro, pero es verdad que hay momentos en los que tienes que hablar de tal forma porque, por ejemplo, te están entrevistando. Pero en el escenario voy a ser yo misma, porque a mí siempre me ha encantado bailar y disfrutar; vivo las canciones y quiero transmitirle eso a la gente, que vean que yo vivo el Carnaval.

¿Personalmente cómo se definiría?

Soy un poco vergonzosa para estas cosas, pero después cuando me veo en el momento lo disfruto y sale la chica que soy. Me considero que soy muy espontánea y muy risueña, estoy todo el día riéndome, disfrutando y vivo el día a día.