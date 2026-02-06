Final del concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: horario, orden de actuación y dónde verlo en directo

El Concurso de murgas adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vivirá su gran final este sábado 6 de febrero, a partir de las 21:00 horas, en el Parque de Santa Catalina, epicentro del Carnaval capitalino dedicado este año a la alegoría «Las Vegas».

Las ocho murgas finalistas volverán a subirse al escenario con el objetivo de conquistar el codiciado premio de Interpretación, sin olvidar el de Vestuario y otros siete galardones únicos que reconocen distintos aspectos de las actuaciones y del mundo murguero.

Orden de actuación de la final de murgas

La final contará con el siguiente orden de actuaciones, determinado tras el sorteo celebrado el jueves al término de todas las fases previas:

Los Majaderos Las Despistadas Los Nietos de Sarymanchez Las Traviesas Chacho Tú Los Serenquenquenes Los Legañosos Los Trapasones

Cada una de las agrupaciones presentará sus temas ante el público y el jurado, afinando letras y puestas en escena que convierten a las murgas en un altavoz satírico de la actualidad social y política del último año.

Un certamen clave del Carnaval capitalino

Desde 1977, el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es una de las grandes citas del programa festivo, con miles de espectadores siguiendo cada actuación tanto en directo como por televisión.

En 2026, el certamen se ha desarrollado en cuatro fases previas, que tuvieron lugar entre el 2 y el 5 de febrero, de las que salieron las ocho murgas que lucharán por el triunfo en la gran final.

Dónde seguir en directo la segunda fase de murgas

La final del Concurso de Murgas Adultas podrá seguirse en directo a través de RTVC, así como mediante el seguimiento en tiempo real de LA PROVINCIA / DLP, con la narración de las actuaciones y los momentos más destacados de la noche.