Gáldar ofrece plazas abiertas a inscripción pública en las carrozas de la Gran Cabalgata del Carnaval

Ya está todo preparado para que el próximo sábado 14 de febrero Gáldar se eche a la calle para disfrutar de la Gran Cabalgata del Carnaval 2026, una de las citas más esperadas de las carnestolendas galdenses que año tras año se ha consolidado como una de las cabalgatas referentes en toda la isla.

Para que nadie se quede sin vivir esta experiencia en primera persona el Ayuntamiento de Gáldar ha habilitado dos carrozas municipales con entradas disponibles que formarán parte de la comitiva de 17 carrozas que ese día recorrerán las calles de la ciudad, más de dos kilómetros atravesando toda la Bajada de las Guayarminas y llegando hasta el Barranco de Gáldar.

Se trata de la Carroza Javier Herrera y la Carroza de Los 40, con el DJ nacional de LOS 40 David Álvarez y con DJ Aythami. Con un precio de 35 € por persona y sólo para mayores de 18 años la entrada incluye comida y barra libre desde las 17:00 a las 21:00h. Música, el mejor ambiente y mucha diversión asegurados durante todo el recorrido en una de las citas más divertidas del programa del Carnaval de Gáldar.

Entradas ya a la venta en los enlaces https://entradium.com/es/events/carroza-javier-herrera y https://entradium.com/es/events/carroza-los-40-principales-con-dj-aythami. Plazas limitadas.

A continuación, tendrá lugar el Gran Mogollón de la Cabalgata en el Recinto Cultural La Quinta. Desde las 21:00 horas el escenario recibirá a Blin Blin, el dúo de DJ formado por Andrea Rueda y Carmen de la Fuente que triunfan por toda España con una presencia escénica que no dejará indiferente a nadie. A las 22:00 será el turno de Tonny Tun Tun, el artista puertorriqueño todo un referente en el mundo del merengue, el reguetón y el pop latino.

Edwin Rivera tomará el testigo a partir de la medianoche. Uno de los artistas latinos más carismáticos a nivel internacional que subirá la temperatura del carnaval pirata con sus ritmos. Fin de fiesta a partir de las 02:00 horas con Fuego, el compositor que ha puesto en pie a medio mundo con su fusión de reguetón, trap y ritmos caribeños.

Entrada gratuita a todos los conciertos hasta completar aforo. El programa con todos los actos y horarios se puede consultar en https://www.galdar.es/carnaval/ y @culturagaldar.