Legañosos y Trapasones elevan al cielo murguero la cuarta fase del concurso de murgas

De ángeles y a las puertas de San Pedro. Los Legañosos y Los Trapasones elevaron al cielo murguero la cuarta fase del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria. Los de Carrizal y los del Polígono Cruz de Piedra coincidieron en temática y sorprendieron con unos emotivos homenajes a aquellos que ya no están, especialmente en el mundo carnavalero y murguero. Las dos murgas que cerraron la noche -y las cuatro fases- dieron buenas voces y un espectáculo reseñable antes de la deliberación del jurado.

Previamente, actuaron Los Star -quienes solo compiten en la categoría de vestuario-, las Lady's Chancletas y las Kikirinietas. Baby Solano volvió a conducir una noche más el concurso antes de darle paso a Dani Calero el sábado en la gran final. La afición murguera volvió a arropar a las agrupaciones pese a que el concurso finalizó poco antes de la 1 de la mañana, que fue cuando se dio a conocer la decisión del jurado. Será el sábado cuando se desvelen los premios en todas las categorías.

Las ocho murgas clasificadas para la gran final del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que tendrá lugar este sábado, 7 de febrero, son:

Los Majaderos Las Despistadas Los Nietos de Sary Mánchez Las Traviesas Los Chacho tú Los Serenquenquenes Los Legañosos Los Trapasones

Los Star

Convertidos en magos de Harry Potter, los 32 componentes de Los Star fueron los encargados de abrir la noche luciendo la fantasía 'Los magos de Hogwarts que hechizaron Las Vegas'. Bajo la dirección de Alberto Arencibia Pulido, la murga más inclusiva del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria compite solo en la categoría de vestuario. El disfraz destacó por los detalles del tocado y el vestido.

En su primer tema, 'Los star in black', pisaron el escenario a lo 'Men in Black' con la intención de encontrar posibles marcianos infiltrados entre los canarios. Entre los que destacaron Carolina Darias y Josué Quevedo, el director del Carnaval, al que le reprocharon que ya no actúan en la final. A continuación, cambiaron el traje negro por las mallas de superhéroe en su segundo tema: 'Un gran poder conlleva una gran responsabilidad'.

Lady’s Chancletas

Con buenas voces, las Lady's Chancletas hicieron una presentación potente al ritmo de la película de 'El Gran Showman' -y ya van tres murgas que en esta edición recurren a la misma-. Las de La Isleta defendieron una fantasía inspiradas en maestras de ceremonias del circo bajo el nombre 'Pasen, vean y dejen deslumbrarse por las maravillosas Lady's, esta es mi celebración de carnaval para 2026'. Las de Sarah Cervera defendieron su propuesta con 57 componentes.

En 'El circo de la vida', su primer tema, presentaron un espectáculo que arrancó movido y muy vistoso. Una propuesta con zancudos y muchos confetis. Las de Sarah Cervera fueron hilando críticas a Pedro Sánchez o la violencia machista, entre otras temáticas con distintos juegos de voces y bien afinadas. La canariedad volvió a salir a escena en esta edición, en este caso de la mano de la defensa "del ser payaso", y más concretamente de los humoristas de las Islas. "Canarias es la tierra donde el circo encuentra su hogar", al menos eso dijeron.

Y entonces, Sarah Cervera presentó el que sería su tema "más duro" hasta la fecha -y son 26 años ya sobre los escenarios-: 'Ellas'. En modo guerrero, las Lady's alertaron que esto es una lucha de mujeres y hombres por una sociedad mejor. La conciliación familiar, el culto al cuerpo y la explotación sexual, las mafias de trata de seres humanos, el cuidado de los pequeños y mayores dependientes, la precariedad laboral, la violencia machista... un tema de crítica que estuvo bien hilado y con un mensaje claro que supieron defender.

Kikirinietas

Con un disfraz deslumbrante -por la cantidad de colores intensos- las Kikirinietas hicieron una presentación a golpe de pito. ¿La fantasía? 'El carnaval hasta el cielo y el perreo hasta el suelo buscando soluciones no estamos para que nos echen un viaje, sino para irnos de viaje'. Con 56 componentes, las pelucas de las de Arucas tenían flow, mucho curro y presencia, eso seguro.

En su primer tema, 'Buscando soluciones', hablaron de.... del Carnaval y las murgas. Sacaron a escena a un grupo de vecinos en pijama y enfadados con la fiesta, amenazándoles con sacarles una bubucelas. Por allí también aparecieron miembros de murgas de Tenerife, de comparsas y batucadas. Un batiburrillo de temas sin ton ni son. Necesitan mejorar en armonización y afinación. Tienen deberes para el próximo año.

En 'No estamos para que nos echen un viaje, sino para irnos de viaje', su segundo tema, las de Arucas cambiaron el traje urbano por algo más.... más de señora mayor. Con bastón, peluca gris y a golpe depito, cantaron a temas vinculados con los mayores. Los viajes del Imserso, la familia y las cuidadoras tuvieron su hueco. Aunque hubo momentos de lucidez en la actuación, faltaron ganas y trabajo.

Los Trapasones

Desde el Polígono Cruz de Piedra, Los Trapasones hicieron una obertura celestial que recordó a las iglesias evangélicas, con ángeles y coro gospel. Al director, Yeray el Meji se le atoraron las alas o alguna otra parte del disfraz. Con 60 componentes, menos que en años anteriores, a los trapas les gusta entrar habitualmente en modo musical, y en el año de Las Vegas no iban a ser menos. ¿La fantasía? 'Allende las nubes una melodía sonó, y el eco del carnaval, con Trapasones, al cielo llegó'. Llamativo el disfraz.

En 'Premios “lo nuestro”, los Trapas montaron una gala de premios en la que insertaron críticas y reinvidicación. Especialmente lúcidos en las reivindicaciones por los problemas de las islas no capitalinas -los apagones, los servicios públicos deficinetes, el coste de la vida-, con murgueros invitados de La Palma, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. Premios para los barrenderos y para una vecina de La Isleta por su entrega a las fiestas del Carmen de La Isleta. Final con homenaje y apoyo a los afectados por enfermedades neurodegenerativas. Un paciente de ELA reclamó vidas dignas para un problema de salud que no tiene cura.

En su segundo tema, el Meji desveló que en septiembre la participación de la murga peligraba -este año se notó el bajón de participación-. Los Trapas hicieron mofa de su final en 'Nuestras últimas voluntades', un tema bien traído donde la parca rodeaba al director. Con 21 años de historia, quisieron despedirse de la afición, "no me marcharé sin un rajazo, una demanda, una crítica, una letra con pasión". Un tema en el que denunciaron el estado de la sanidad canaria, el enriquecimiento de los fondos buitres y el problema de la vivienda, el bullying, el machismo, dependencia o la explotación de menores. Una letra bien hilada e interpetada. Homenaje por todo lo alto a las murgas que se han retirado. ¿Despedida? Este muerto parece estar muy vivo.

Los Legañosos

Desde Carrizal, el Sureste regresó al Carnaval con Los Legañosos. Tras su victoria del año pasado -la segunda en cuatro décadas-, los de David Zurita salieron con fuerza en modo celestial. Como decía la fantasía, eran 'Los que tocaron el cielo'. Un disfraz que recordó a la murga predecesora -los Trapasones-, pero que sirvió para brindar espectáculo en esa entrada triunfal que hizo levantar al público con uno de los pasacalles más míticos del concurso. 91 componentes sobre el escenario de Las Vegas.

En su primer tema, 'Un angelito en la ciudad del pecado', los del Carrizal eran ángeles que venían a custodiar el cielo... dispuestos a denunciar la precariedad laboral, la diversidad sexual, las listas de espera en sanidad... una buena letra de murga en la que terminaron por ponerle unas velitas a San Pedro... Sánchez. Por el cielo se encontraron cosas que están por las nubes: los aguacates, los libros del colegio y los alquileres. Enfilaron el cierre del tema con un bonito homenaje a aquellos murgueros que ya no están, propios y de todas las murgas: Tomás Pérez, Arturo de los Nietos, Sillo de Chacho tú, Carmelo el pariente... "y siguen viniendo porque esto es el cielo". Ahí lo dejaron, el público en pie, emociones a flor de piel.

En el intermedio no pudo faltar Pinito la del Norte, leyenda ya del concurso, quien le lanzó un beso a Inmacula'. Y con ese beso volao', los Legas entraron con presencia y fuerza con 'Einstein de aquí sí que sí, es el mejor físico del Carnaval'. Con gafas y pajarita, cambiaron los físicos de gimnasio que les llevó al triunfo hace un año por el ingenio. Quevedo y Los Gofiones tuvieron su momento. Crítica aprobada, bien hilada y con toques de humor, además de una armonización y voces como pocas murgas. La clase política, los recortes en educación o las pensiones entre las temáticas que tocaron.