Pesas, bandas elásticas y muchas ganas: las candidatas a Gran Dama se ponen en forma antes de la gala

Para algunas los nervios pesan más que el traje que les tocará defender este domingo durante la gala de la Gran Dama, pero la ilusión y las ganas hacen que el esfuerzo merezca la pena. Las 11 candidatas ultiman los preparativos y no solo en lo que tiene que ver con sus diseños, también con su entrenamiento físico y mental.

En la sala de ejercicios del Centro Hebe, patrocinador de la gala y especializado en envejecimiento activo, las bandas elásticas, los conos y las pesas las esperan. "Tirar de las cintas viene muy bien porque es uno de los esfuerzos que más vamos a tener que hacer", comenta María Luisa Jerez, que representará al Distrito Isleta-Puerto-Canteras con la fantasía 'Abraza el momento'.

Es su primera vez y afronta el desafío con entusiasmo. "Al principio me sentía como en una montaña rusa porque es una responsabilidad muy grande". Tan grande como los vestidos que lucirán, aunque la mayoría no sepa exactamente cuánto pesarán hasta el día de la gala.

Candidatas a Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Andrés Cruz

"El Carnaval me vuelve loca"

Todas tienen un denominador: aman el Carnaval. "Esta fiesta me vuelve loca y creo que es tiempo para presentarme, estoy en mi mejor momento". A sus 60 años, María Luisa recuerda que hace unas décadas quienes participaban en esta gala provenían de centros de mayores, "ahora afortunadamente eso ha cambiado y está abierto a todos".

Algunas de las candidatas a Gran Dama, en la sala de entrenamiento del Centro Hebe. / ANDRES CRUZ

Junto a ella está Sonia Acosta levantando pesas. Representará al Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya con el diseño 'Eterna'. También es su primera vez y resalta, además de la preparación física, la atención psicológica. "Nos ha venido muy bien para controlar la respiración y los nervios previos". Dormir bien y descansar, se suma a las recomendaciones.

Alberto Calvo dirige el entrenamiento. Es uno de los fisioterapeutas del centro y destaca que los ejercicios se centran en trabajar la fuerza, "sobre todo de piernas", pero también el equilibrio. En parejas, una tira de la otra para recrear el peso que tendrán que llevar mientras se animan entre ellas.

Algunas de las candidatas, durante el entrenamiento en las instalaciones del Centro Hebe. / ANDRES CRUZ

Desfilan por la clase con un pequeño cono en la cabeza y una pelota. El objetivo, que no caiga al suelo. Son ejercicios isométricos para el cuello. "Hacia adelante, atrás, a un lado y al otro", les dice el profesional. El peso que suelen llevar en la cabeza oscila entre cinco y ocho kilos.

Los giros sobre el escenario, lo más complicado

'Monarca Azul' es la fantasía de Paqui Guarda. Representará a la Asociación de Vecinos Ayatima. "A los diseñadores siempre les parece poco lo que añaden a los trajes", comenta entre risas. "Una piedra no pesa, pero mil sí". A sus 63 años es una de las más experimentadas tras cuatro años participando en ella. Reconoce que el giro es lo más complicado de la exhibición.

"Lo importante es que la fantasía no te lleve a ti", añade Ángela Tavío, que representará a la Asociación cultural de la Mayordomía de Tamaraceite con 'Renacer'. Tiene artritis, pero para ella no es impedimento. "Los límites te los marcas tú, solo hay que ir con cuidado". Este año va con especial ilusión porque su hijo es el diseñador.

Para Victoria Roldán es su segunda vez. La primera tuvo lugar hace 40 años en el Teatro Pérez Galdós. "En aquel entonces te ponían como una mochila de hierros a la espalda. Ahora, es todo más ligero, si no, con la ciática no podría participar".

La edad, dicen, se lleva en la actitud, y de eso, van bien servidas. Aseguran que el mejor premio será haber disfrutado el momento. "Y un día de Spa, ¡también!".