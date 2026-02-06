Policía Local, Agentes de Movilidad y Bomberos recibirán retribuciones especiales por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado de forma definitiva el programa de reconocimiento de la especial dedicación de la Policía Local, los Agentes de Movilidad, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Seis)-Bomberos y el Servicio de Seguridad y Emergencias con ocasión del Carnaval 2026.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, explicó que el decreto de productividad permitirá fijar la retribución del personal municipal que preste una especial dedicación durante los distintos actos del Carnaval, que se desarrolla "con normalidad, sin incidentes y con un gran ambiente en el Parque Santa Catalina, y que a partir del 13 de febrero continuará con el Carnaval de Calle".

El acuerdo detalla la distribución de la productividad en función del evento y del cuerpo de seguridad. Para la Policía Local y los Agentes de Movilidad, los importes varían según la categoría del personal y el tipo de acto, desde eventos normales hasta especiales.

El Seis-Bomberos y el Servicio de Seguridad y Emergencias percibirán cuantías diferenciadas según cada evento, incluida la Gran Cabalgata, las noches de Carnaval y el Entierro de la Sardina.

¿Cómo funciona la retribución?

Una vez finalizadas las fiestas, el abono de las cantidades se efectuará mediante su inclusión en la nómina, siempre que se haya presentado previamente el informe acreditativo correspondiente, suscrito por las jefaturas de los cuerpos implicados.

Íñiguez subrayó que "a través de la Policía Local, los Agentes de Movilidad y los servicios de Seguridad y Emergencias, el Ayuntamiento seguirá prestando el mejor servicio posible a vecinos y vecinas, así como a los miles de carnavaleros que se acercarán a los cientos de actos que restan por celebrarse".

Las funciones de la Policía Local y los Agentes de Movilidad incluyen el control de accesos, la inspección de carrozas y vehículos participantes, la coordinación del desalojo de calles afectadas por los eventos y la vigilancia de aforos, garantizando además el cumplimiento de las medidas antiterroristas y el mantenimiento del orden público.

Asimismo, se encargan de supervisar que las vías de evacuación estén disponibles y de colaborar con otros cuerpos de seguridad y servicios municipales para la correcta ejecución de los actos, desde su preparación hasta la finalización y la vuelta a la normalidad de la ciudad.

El Seis-Bomberos desarrolla tareas de prevención y atención de emergencias, supervisando la implantación de planes de autoprotección y gestionando riesgos en eventos multitudinarios, además de asegurar la protección de los participantes y asistentes, con especial atención a grandes actos como la Gran Cabalgata, conciertos y galas.

Mientras, el Servicio de Seguridad y Emergencias coordina los planes de autoprotección y dirige los Puestos de Mando Avanzado, asegurando la integración de los servicios sanitarios, Bomberos, Policía Local, Protección Civil y demás agencias intervinientes.

Controla las vías de evacuación, gestiona las comunicaciones estratégicas ante incidentes y garantiza una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia.