¿Qué hacer este fin de semana en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Actuación de Los Legañosos / Leticia Oliva

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

¡El Carnaval ya suena, ya vibra, ya se siente!. Este fin de semana, la RadioTelevisión Canaria (RTVC) se pone el disfraz y el alma carnavalera para ofrecer una programación especial llena de ritmo, color y emoción desde Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la sátira chispeante de las murgas hasta la elegancia nostálgica de las rondallas, pasando por el poderío escénico de las comparsas y el glamour de las candidatas a Gran Dama, el Carnaval 2026 se vive a todo volumen a través de Televisión Canaria, la plataforma digital Canarias Play, el portal RTVC.es y su canal de YouTube.

Con emisiones en directo y en diferido, la cadena pública vuelve a ser el gran escenario del Carnaval, conectando cada rincón del Archipiélago —y más allá— con lo mejor de nuestras fiestas.

Sábado: Comparsas en Santa Cruz y Murgas en Las Palmas

La fiesta arranca temprano este sábado 7 de febrero con el Concurso de Comparsas Infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que podrá verse en diferido a las 10:45 horas. Esta cita, celebrada el pasado domingo, es una ventana al futuro del Carnaval y una oportunidad para ver a las nuevas generaciones brillar con sus ritmos caribeños y vestuarios deslumbrantes.

Pero será al caer la noche cuando el Carnaval se desborde en la pantalla. A partir de las 20:30 horas, Santa Cruz de Tenerife cobra protagonismo con la retransmisión en directo del Concurso de Comparsas Adultas, a través de Canarias Play y medios digitales de RTVC. El espectáculo estará narrado por Laura Afonso, con entrevistas de María Herrera desde el escenario. Y si te lo pierdes, no hay problema: se reemitirá el domingo a las 08:30 horas.

Al mismo tiempo, a las 21:00 horas, Televisión Canaria entra en calor con la esperada Final de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, presentada por Daniel Calero. La crítica social, el humor agudo y las letras ingeniosas volverán a ser protagonistas en una de las noches más vibrantes del calendario carnavalero.

Domingo: Rondallas en Santa Cruz y Gran Dama en Las Palmas

El domingo 8 de febrero baja un poco el volumen, pero sube la emoción. A las 17:00 horas, Santa Cruz de Tenerife se viste de gala para recibir el Concurso de Rondallas, uno de los actos más tradicionales del Carnaval, donde música y poesía se funden con la historia. Podrá verse en directo por las plataformas digitales de RTVC, con Marta Rodríguez en la narración y Silvia Zorita en las entrevistas.

Noticias relacionadas y más

Y para cerrar el fin de semana por todo lo alto, la Gala de la Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se retransmitirá en directo a las 21:00 h. Once aspirantes subirán al escenario para competir por el título de 2026 en una noche de emoción y elegancia. La presentación correrá a cargo de Wendy Fuentes, del programa Ponte al Día, e Ibán Padrón, reportero de Entre Nosotras. La narración televisiva estará a cargo de Tomás Galván, con entrevistas a cargo de Jessica Déniz.

Cuarta fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en fotos

