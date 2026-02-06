¿Qué hacer este fin de semana en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

¡El Carnaval ya suena, ya vibra, ya se siente!. Este fin de semana, la RadioTelevisión Canaria (RTVC) se pone el disfraz y el alma carnavalera para ofrecer una programación especial llena de ritmo, color y emoción desde Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Desde la sátira chispeante de las murgas hasta la elegancia nostálgica de las rondallas, pasando por el poderío escénico de las comparsas y el glamour de las candidatas a Gran Dama, el Carnaval 2026 se vive a todo volumen a través de Televisión Canaria, la plataforma digital Canarias Play, el portal RTVC.es y su canal de YouTube.

Con emisiones en directo y en diferido, la cadena pública vuelve a ser el gran escenario del Carnaval, conectando cada rincón del Archipiélago —y más allá— con lo mejor de nuestras fiestas.

Sábado: Comparsas en Santa Cruz y Murgas en Las Palmas

La fiesta arranca temprano este sábado 7 de febrero con el Concurso de Comparsas Infantiles del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que podrá verse en diferido a las 10:45 horas. Esta cita, celebrada el pasado domingo, es una ventana al futuro del Carnaval y una oportunidad para ver a las nuevas generaciones brillar con sus ritmos caribeños y vestuarios deslumbrantes.

Pero será al caer la noche cuando el Carnaval se desborde en la pantalla. A partir de las 20:30 horas, Santa Cruz de Tenerife cobra protagonismo con la retransmisión en directo del Concurso de Comparsas Adultas, a través de Canarias Play y medios digitales de RTVC. El espectáculo estará narrado por Laura Afonso, con entrevistas de María Herrera desde el escenario. Y si te lo pierdes, no hay problema: se reemitirá el domingo a las 08:30 horas.

Al mismo tiempo, a las 21:00 horas, Televisión Canaria entra en calor con la esperada Final de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, presentada por Daniel Calero. La crítica social, el humor agudo y las letras ingeniosas volverán a ser protagonistas en una de las noches más vibrantes del calendario carnavalero.

Domingo: Rondallas en Santa Cruz y Gran Dama en Las Palmas

El domingo 8 de febrero baja un poco el volumen, pero sube la emoción. A las 17:00 horas, Santa Cruz de Tenerife se viste de gala para recibir el Concurso de Rondallas, uno de los actos más tradicionales del Carnaval, donde música y poesía se funden con la historia. Podrá verse en directo por las plataformas digitales de RTVC, con Marta Rodríguez en la narración y Silvia Zorita en las entrevistas.

Y para cerrar el fin de semana por todo lo alto, la Gala de la Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se retransmitirá en directo a las 21:00 h. Once aspirantes subirán al escenario para competir por el título de 2026 en una noche de emoción y elegancia. La presentación correrá a cargo de Wendy Fuentes, del programa Ponte al Día, e Ibán Padrón, reportero de Entre Nosotras. La narración televisiva estará a cargo de Tomás Galván, con entrevistas a cargo de Jessica Déniz.