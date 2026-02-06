Carnaval de Las Palmas 2026
Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
El certamen se celebra el sábado, a partir de las 21.00 horas, sobre el escenario del Parque Santa Catalina convertido en un hotel de Las Vegas
Cuatro fases en cuatro noches consecutivas han visto desfilar por el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina, a 19 murgas. Solo ocho de ellas estarán en la Final del Concurso de Murgas, que se disputa este sábado, 7 de febrero, a partir de las 21.00 horas.
Las ocho murgas clasificadas para la gran final son:
- Los Majaderos
- Las Despistadas
- Los Nietos de Sary Mánchez
- Las Traviesas
- Los Chacho tú
- Los Serenquenquenes
- Los Legañosos
- Los Trapasones
Dani Calero será el maestro de ceremonias del acto, que será retransmitido por Televisión Canaria y que también puedes seguir aquí.
Para el mundo murguero ha sido una sorpresa que no estén en la final Los Chancletas. También se siente la ausencia de Los Gambusinos. ¿Estás de acuerdo con el veredicto del jurado de las cuatro fases?
Entre las ocho elegidas se repartirán los tres premios de Interpretación, los más codiciados. ¿Cuál es tu murga favorita?
¿Sabías que, además del de Interpretación, hay diez premios más? Los nombres de las 19 murgas que han participado este año en el concurso están en el bombo.
¿Quieres saber cuáles son todos los premios que reparte el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas? Aquí puedes conocerlos.
