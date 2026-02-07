Arrecife amplía de forma excepcional los horarios de la hostelería durante el Carnaval 2026 para impulsar la economía local

El Ayuntamiento de Arrecife ha aprobado una ampliación excepcional de los horarios de apertura de los establecimientos hosteleros durante la celebración del Carnaval 2026, una medida que se enmarca dentro de la estrategia municipal para dinamizar la economía local, apoyar al sector de la restauración y reforzar la capitalidad de la ciudad como espacio de ocio y eventos.

La decisión ha sido adoptada mediante un decreto municipal firmado por el alcalde, Yonathan de León, y estará en vigor durante las dos semanas principales de las fiestas, coincidiendo con los actos más multitudinarios del calendario carnavalero.

El centro de Arrecife, eje del Carnaval 2026

Una de las principales novedades de este año es el traslado de las actividades carnavaleras al centro urbano, con el objetivo de generar mayor impacto económico en el tejido comercial y hostelero. El entorno comprendido entre la plaza de Las Palmas, El Almacén y la Boca del Muelle se ha convertido en el epicentro del Carnaval de Día, una apuesta que ya se ha dejado notar desde el primer fin de semana festivo.

Desde el grupo de gobierno municipal se subraya que esta reubicación responde a una planificación orientada a favorecer a emprendedores, comercios, bares y restaurantes, al tiempo que se potencia la imagen de Arrecife como ciudad viva y atractiva tanto para la población residente como para quienes visitan Lanzarote en estas fechas.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, en la noche del viernes 6 de febrero, en el pregón de Los Tabletúos en la inauguración del Carnaval 2026 / La Provincia

Ampliación excepcional de horarios para la hostelería

El decreto municipal autoriza, de manera limitada y excepcional, la ampliación de los horarios de apertura de los establecimientos de restauración situados en las zonas directamente afectadas por los eventos del Carnaval. La medida se aplicará entre los días 6 y 18 de febrero, aunque no todos los días contarán con el mismo margen horario.

Concretamente, la ampliación será efectiva los días 6, 7, 13, 14 y 16 de febrero, permitiéndose en las jornadas del 7, 14 y 16 de febrero mantener la actividad hasta las 04:00 horas del día siguiente. Fuera de esas fechas y franjas, los locales deberán ajustarse a su régimen horario ordinario.

Las zonas incluidas en esta autorización son, entre otras, la calle Canalejas, calle José Betancort, plaza de la Constitución, calle Ginés de Castro y los espacios aledaños directamente vinculados a los actos festivos.

Uso temporal del espacio exterior de los locales

Además de la ampliación horaria, el decreto contempla la ocupación temporal de la vía pública por parte de los establecimientos que cuenten con licencia en vigor. Durante el periodo del Carnaval, estos locales podrán instalar elementos móviles para la venta en el exterior, siempre que se cumpla la normativa específica aplicable.

El Ayuntamiento recuerda que esta autorización está condicionada al respeto de las normas en materia de seguridad, salubridad, control de ruidos, gestión de residuos, accesibilidad y protección del dominio público, así como cualquier otra disposición sectorial vigente.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León (d), este sábado, en el inicio del Carnaval Tradicional de Arrecife en el Muelle de la Pescadería / La Provincia

Equilibrio entre actividad económica y convivencia vecinal

Desde el consistorio se destaca que el decreto ha sido elaborado con la intención de conciliar el desarrollo de la actividad económica con el descanso vecinal, un equilibrio especialmente sensible durante celebraciones de gran afluencia como el Carnaval.

El alcalde, Yonathan de León, ha señalado que la medida busca estimular la creación de empleo, aumentar la facturación del sector hostelero y consolidar a Arrecife como capital de los eventos, la restauración y el ocio, sin perder de vista la necesidad de garantizar una convivencia adecuada.

Este enfoque se apoya en datos oficiales de organismos como la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que reflejan un crecimiento reciente de la actividad económica y del empleo en la capital lanzaroteña.

Pregón del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

Carnaval como motor económico y social

El Carnaval de Arrecife no solo tiene un valor cultural y festivo, sino que actúa como un motor económico de primer orden, atrayendo a miles de personas de distintos puntos de la isla y a visitantes que eligen la capital como destino de ocio durante estas fechas.

La ampliación de horarios permitirá a los establecimientos atender la alta demanda prevista, mejorar su rentabilidad y ofrecer un servicio acorde al incremento de público, especialmente durante los eventos nocturnos y los Carnavales de Día.

Carnaval Tradicional de Arrecife 2026 / La Provincia

Presencia institucional en el Carnaval Tradicional

Dentro de la programación del Carnaval capitalino, el alcalde y miembros del grupo de gobierno municipal participaron este sábado 7 de febrero en el Carnaval Tradicional de Arrecife, una cita que partió del Muelle de la Pescadería y finalizó en el Quiosco de la Música, en el parque José Ramírez Cerdá.

Este acto, de marcado carácter popular, refuerza la apuesta municipal por mantener vivas las tradiciones locales al tiempo que se impulsa una oferta festiva diversa y descentralizada.