Arrecife revive su Carnaval Tradicional Porteño con el multitudinario pasacalles de Los Buches

Arrecife volvió a mirar este sábado a sus raíces más populares con la celebración del Carnaval Tradicional Porteño, una de las citas más singulares del calendario festivo de la capital de Lanzarote. El protagonismo recayó, un año más, en la Parranda Marinera de Los Buches, colectivo histórico que mantiene viva una de las expresiones culturales más antiguas y reconocibles del carnaval arrecifeño.

El acto se desarrolló durante la mañana con un pasacalles que recorrió el trayecto entre el Muelle de la Pescadería y el Kiosco de la Música, en el parque José Ramírez Cerdá, y congregó a un numeroso público que acompañó a la comitiva a lo largo de todo el recorrido.

Los Buches, símbolo del patrimonio cultural de Arrecife

La Parranda Marinera de Los Buches, distinguida con la Medalla de Oro de Canarias en 2023 por su aportación al patrimonio cultural del Archipiélago, volvió a demostrar su papel clave en la conservación de las tradiciones ligadas al puerto, la pesca y la identidad popular de Arrecife.

Con sus cantos marineros, bailes tradicionales y los característicos buchasos, los integrantes de la parranda marcaron el ritmo del desfile y propiciaron una participación activa del público, especialmente de las familias y de quienes se acercaban por primera vez a esta manifestación cultural.

Carnaval Tradicional de Arrecife 2026 / La Provincia

Amplia representación institucional

El Carnaval Tradicional Porteño contó con la presencia de distintas autoridades públicas. Entre ellas, el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, quienes agradecieron públicamente la labor de Los Buches en la preservación de las señas de identidad de la ciudad.

También asistieron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, además de otros representantes institucionales, subrayando el valor cultural y simbólico de este acto dentro del Carnaval capitalino.

Carnaval Tradicional de Arrecife 2026 / La Provincia

Personajes tradicionales y colectivos invitados

El pasacalles no solo estuvo encabezado por Los Buches, sino que recuperó una amplia galería de personajes tradicionales del Carnaval de Arrecife. Entre ellos destacaron las mascaritas ataviadas con sábanas blancas, los gigantes y cabezudos, el Charlot de Lanzarote, la Vieja del Perejil, el Papa Ortodoxo o la armadora Fermina, figuras que forman parte del imaginario colectivo de la ciudad.

Como novedad este año, se sumaron al recorrido Los Diabletes de Teguise y el Toro de Tiagua, invitados por la Parranda Marinera, lo que reforzó el carácter insular y compartido de las tradiciones carnavaleras.

José María García (segundo por la derecha), caracterizado como la armadora Fermina, en el Carnaval Porteño de Arrecife / La Provincia

Juegos, música y memoria colectiva

A la llegada al Kiosco de la Música, la comitiva continuó con los cantos y bailes tradicionales. La presencia de un barquillo sirvió para simbolizar la vela latina canaria y la pesca artesanal, actividades estrechamente vinculadas a la historia de Arrecife.

Durante este tramo, los Diabletes realizaron sus habituales representaciones, mientras niñas y niños participaron en juegos tradicionales como la piñata, recuperando costumbres que formaban parte del carnaval popular de antaño.

Antes de retomar la marcha hacia la Plaza de Las Palmas, donde finalizó el recorrido, el presidente de la Parranda Marinera, Juan Antonio Machado, dirigió unas palabras de saludo deseando un buen Carnaval a los “gurfines del Puerto”, gentilicio tradicional de los arrecifeños, y extendiendo el mensaje a los “trompeteros” de Teguise.