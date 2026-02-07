El Carnaval de Arrecife 2026 comienza con un pregón cargado de memoria y reivindicación a cargo de Los Tabletúos

El Carnaval de Arrecife 2026 ya está en marcha. La capital de Lanzarote vivió en la noche del viernes un acto inaugural multitudinario y cargado de simbolismo, en el que la Murga Afilarmónica Los Tabletúos fue la encargada de pronunciar el pregón oficial que abre el calendario festivo de este año. La cita tuvo lugar en el Parque Islas Canarias, que se convirtió en punto de encuentro para cientos de vecinos y visitantes.

El inicio de las fiestas estuvo marcado por la emoción, la crítica constructiva y el recuerdo, en una edición del Carnaval dedicada a los personajes de la televisión infantil de las décadas de los 80 y 90, una temática que conecta con la memoria colectiva de varias generaciones y refuerza el carácter popular de estas celebraciones.

Un pasacalles para calentar el ambiente festivo

La jornada comenzó con un animado pasacalles que recorrió el trayecto entre las Cuatro Esquinas y el Parque Islas Canarias. La Batucada Villa Pipol puso ritmo a la comitiva, a la que se sumaron los propios miembros de Los Tabletúos, logrando contagiar desde el primer momento el ambiente carnavalero a quienes se iban incorporando al recorrido.

Este primer acto sirvió como antesala a una noche en la que el Carnaval volvió a ocupar el espacio público, reafirmando su papel como una de las manifestaciones culturales más arraigadas de Arrecife y de Canarias en general.

Un pregón acompañado por la memoria audiovisual

Ya en el recinto principal, el acto fue conducido por el presentador José Duarte, mientras en la pantalla instalada para la ocasión se proyectaban de forma continua imágenes históricas de Los Tabletúos. El material audiovisual ofrecía un recorrido por más de dos décadas de trayectoria murguera, acompañando visualmente cada momento del pregón y reforzando el vínculo emocional con el público.

Tras el tradicional pasacalles de los “Tabletas”, coreado por los asistentes, tomaron la palabra el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el teniente de alcalde y concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, quienes destacaron la relevancia del Carnaval como seña de identidad cultural de la ciudad antes de ceder el protagonismo absoluto a los pregoneros.

Humor, crítica y emoción: la esencia murguera

El pregón de Los Tabletúos combinó humor, emoción y crítica social, elementos inseparables del lenguaje murguero. A lo largo de su intervención, la agrupación repasó su propia historia y la del Carnaval arrecifeño, poniendo el foco en la importancia de cuidar a los colectivos que sostienen la fiesta año tras año.

Con un tono cercano y reivindicativo, recordaron la necesidad de mejorar las infraestructuras destinadas al Carnaval y subrayaron que esta celebración no sería posible sin el trabajo desinteresado de decenas de personas. “El Carnaval se sostiene gracias a la gente que trabaja por él”, fue uno de los mensajes que más resonó entre el público.

Reconocimiento a quienes preservan la historia del Carnaval

Uno de los momentos más emotivos del pregón fue el recuerdo al historiador del Carnaval Óscar Torres, a quien definieron como el “guardián de la memoria” de estas fiestas. También hubo palabras de agradecimiento para las familias y todas las personas que han formado parte de la murga desde su fundación, poniendo en valor el esfuerzo colectivo que se mantiene en el tiempo.

Lejos de quedarse anclados en la nostalgia, Los Tabletúos lanzaron un mensaje claro de continuidad y compromiso con el futuro: estar, seguir y no parar. Una declaración de principios que conecta con la idea de que el Carnaval va más allá de los concursos o los premios, y se construye a partir de recuerdos compartidos y experiencias que llegan a todos los rincones de la sociedad.

Un adelanto musical y una despedida con sello propio

El acto concluyó con la interpretación de un fragmento inédito de uno de los temas que la murga estrenará en estas fiestas, generando expectación entre los asistentes. La despedida llegó con su lema habitual, “Tabletúos nunca paran”, que resume el espíritu de una agrupación que ha sabido mantenerse activa durante más de dos décadas.

Fundada en el barrio de La Vega en 2003, la Murga Afilarmónica Los Tabletúos cuenta actualmente con 49 componentes. Su director es Manuel Garcés, el presidente Ricardo Ramos y el diseñador Toño Aparicio. En esta edición del Carnaval concurren con la fantasía titulada ‘Desde el espacio interesante llegan Tabletúos al Carnaval’.

El respaldo institucional al inicio de las fiestas

Tanto el alcalde, Yonathan de León, como el concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, trasladaron públicamente su agradecimiento a los pregoneros y subrayaron que este inicio refleja la esencia del Carnaval de Arrecife: una celebración que sabe reírse de sí misma, que no renuncia a la crítica y que se construye desde el compromiso ciudadano.

Con este pregón, Arrecife inicia oficialmente unas celebraciones que, en palabras de Los Tabletúos, no comienzan con el acto inaugural, sino cuando se deja de vivir con excesiva seriedad, recordando que el Carnaval es, ante todo, un espacio de encuentro, identidad y emoción compartida.