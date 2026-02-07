En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
La Provincia
El Carnaval de Arrecife 2026 comienza con un pregón cargado de memoria y reivindicación a cargo de Los Tabletúos
La Murga Afilarmónica abrió anoche las fiestas en el Parque Islas Canairas con una intervención que combinó humor y crítica social, destacando la importancia del trabajo colectivo
Adzubenam Villullas
Baracoa logra en modo animal su quinta victoria en el concurso de comparsas
El concurso de comparsas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene ganadora. Baracoa se alzó con su quinto primer premio en la categoría de interpretación -y por segundo año consecutivo-.
Gretel Morales Lavandero
Carla Benítez, candidata a Reina: "Hemos trabajado mano a mano en el diseño, todos juntos por un sueño"
La aspirante fue Reina del Carnaval de Maspalomas en 2023, y ahora, afronta con seguridad la gala de Las Palmas de Gran Canaria
Adzubenam Villullas
¿Cuántos premios se entregan en el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?
Hasta 13 premios se reparten las 19 murgas que participan en el certamen de murgas del Carnaval de la capital grancanaria este 2026
Adzubenam Villullas
Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
El certamen se celebra el sábado, a partir de las 21.00 horas, sobre el escenario del Parque Santa Catalina convertido en un hotel de Las Vegas
Adzubenam Villullas
Legañosos y Trapasones elevan al cielo murguero la cuarta fase del concurso de murgas
Los de Carrizal y el Polígono Cruz de Piedra compiten por la fantasía más celestial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con unos espectáculos de lo más emotivos
La Provincia
Cuenta atrás para que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se eche a la calle
Las fiestas incorporan ocio familiar en horario matinal y nocturno a partir del viernes 13 de febrero
La Provincia
Mucho más que Olga Tañón: estos son los 75 conciertos y DJ del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hasta el puente
Programa de actuaciones en Santa Catalina, Manuel Becerra y los Chiringays entre el 13 y el 17 de febrero
La Provincia
Un escenario de 14 metros de altura y pantallas LED: así se prepara Gáldar para recibir el pregón del Carnaval y la Gala Drag
Las fiestas comienzan este fin de semana con un refuerzo de guaguas desde Agaete, Sardina del Norte y Las Palmas de Gran Canaria
La Provincia
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca una pareja para casarse en la Gala de la Reina y volar a Las Vegas
El certamen seleccionará a una pareja que vivirá una experiencia carnavalera con proyección internacional
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos