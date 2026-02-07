Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

La Provincia El Carnaval de Arrecife 2026 comienza con un pregón cargado de memoria y reivindicación a cargo de Los Tabletúos La Murga Afilarmónica abrió anoche las fiestas en el Parque Islas Canairas con una intervención que combinó humor y crítica social, destacando la importancia del trabajo colectivo

Gretel Morales Lavandero Carla Benítez, candidata a Reina: "Hemos trabajado mano a mano en el diseño, todos juntos por un sueño" La aspirante fue Reina del Carnaval de Maspalomas en 2023, y ahora, afronta con seguridad la gala de Las Palmas de Gran Canaria

Adzubenam Villullas ¿Cuántos premios se entregan en el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Hasta 13 premios se reparten las 19 murgas que participan en el certamen de murgas del Carnaval de la capital grancanaria este 2026

Adzubenam Villullas Estas son las ocho elegidas que disputan la Final del Concurso de Murgas Adultas en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 El certamen se celebra el sábado, a partir de las 21.00 horas, sobre el escenario del Parque Santa Catalina convertido en un hotel de Las Vegas

Adzubenam Villullas Legañosos y Trapasones elevan al cielo murguero la cuarta fase del concurso de murgas Los de Carrizal y el Polígono Cruz de Piedra compiten por la fantasía más celestial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con unos espectáculos de lo más emotivos

La Provincia Cuenta atrás para que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se eche a la calle Las fiestas incorporan ocio familiar en horario matinal y nocturno a partir del viernes 13 de febrero

La Provincia Mucho más que Olga Tañón: estos son los 75 conciertos y DJ del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hasta el puente Programa de actuaciones en Santa Catalina, Manuel Becerra y los Chiringays entre el 13 y el 17 de febrero

La Provincia Un escenario de 14 metros de altura y pantallas LED: así se prepara Gáldar para recibir el pregón del Carnaval y la Gala Drag Las fiestas comienzan este fin de semana con un refuerzo de guaguas desde Agaete, Sardina del Norte y Las Palmas de Gran Canaria