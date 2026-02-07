Así son las actas del concurso de murgas: Las Crazy Trotas se quedan a las puertas de la final por solo dos puntos

Las Crazy Trotas quedaron a las puertas de la gran final del concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria -que podrás seguir aquí en directo-. Las del Risco de San Nicolás lograron en la primera fase del concurso un total de 100 puntos, a tan solo dos de los 102 que lograron los Chacho tú y Trapasones, que sí lograron pasar el corte empatados. Las fases las ganaron Los Nietos de Sary Mánchez con 111 puntos. La gran final tiene lugar este sábado en el parque Santa Catalina, aunque no se sabrá el resultado hasta la madrugada.

Un total de 10 murgas quedaron fuera de la gran final. Las Crazy Trotas rozaron el corte con su 'funeral' dedicado a la exconcejala Inma Medina, dimitida el pasado noviembre tras ser citada como investigada en el 'Caso Valka'. El ingenio con el que interpretaron las letras de los dos temas que interpretaron sobre el escenario no les bastó para lograr la suficiente confianza del jurado.

La puntuación de todas las murgas

Por detrás de las murgueras del Risco de San Nicolás quedaron las siguientes murgas: Los Chancletas (97 puntos), Los Twittys (95), Los Gambusinos (88), Lady's Chancletas (78), las Legañosas (64), Las Golisnionas (62), Trabalonas (53), Kikirinietas (49) y Las Quisquillosas (43). La murga femenina del Norte cerró la lista por la cola en su segundo año de participación.

Las murgas que sí lograron el pase a la final obtuvieron en fases la siguiente puntuación: Los Nietos de Sary Mánchez (111 puntos), Los Legañosos (109), Los Serenquenquenes (108), Las Traviesas (106), Las Despistadas (103), Trapasones (102) y Los Chacho tú (102).

Estas ocho agrupaciones competirán por los tres premios de interpretación en la gran final que tiene lugar este sábado en una gala conducida por Dani Calero. Las puntuaciones de la final son independientes a las de las fases, por lo que los murgueros partirán de cero para poder alcanzar el ansiado premio que en 2025 fue a parar al Carrizal de Ingenio de la mano de Los Legañosos.