En Directo
Directo: Final del concurso de murgas adultas del Carnaval Las Palmas de Gran Canaria
Los Majaderos, Las Despistadas, Los Nietos de Sarymanchez, Las Traviesas, Chacho Tú, Los Serenquenquenes, Los Legañosos y Los Trapasones luchan por el codiciado premio
El Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 vive este sábado su gran final. Desde las 21.00 horas, el escenario del Parque Santa Catalina irá recibiendo, una tras otra, a las ocho murgas finalistas, que dispondrán de media hora para desplegar todo su repertorio. En orden de actuación participarán Los Majaderos, Las Despistadas, Los Nietos de Sarymanchez, Las Traviesas, Chacho Tú, Los Serenquenquenes, Los Legañosos y Los Trapasones. Y si eres murguero a rabiar y no quieres perderte ningún detalle del certamen, desde aquí puedes revivir la retransmisión de la cuarta fase, en la que se decidieron los finalistas.
