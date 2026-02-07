Duncan Dhu y Alejo Stivel ponen la banda sonora a la primera noche del Carnaval de Arrecife

La primera noche del Carnaval de Arrecife estuvo marcada por la música en directo y un ambiente festivo que se extendió hasta bien entrada la madrugada. Tras el pregón inaugural, la Plaza del Almacén se convirtió en el epicentro de la celebración con los Conciertos de Carnaval, una de las propuestas culturales incluidas en la programación oficial de estas fiestas.

El espacio, situado en pleno centro de la capital lanzaroteña, reunió a un numeroso público que respondió con entusiasmo a una velada protagonizada por dos nombres destacados del panorama musical español: Duncan Dhu y Alejo Stivel (exlíder de Tequila).

Duncan Dhu repasa cuatro décadas de trayectoria musical

La noche arrancó con la actuación de Duncan Dhu, dentro de la gira 40 aniversario Mikel Erentxun, un proyecto con el que el músico celebra cuarenta años sobre los escenarios. El concierto ofreció un recorrido por algunas de las canciones más representativas del grupo, despertando la nostalgia y la emoción entre los asistentes.

Temas como En algún lugar, Cien gaviotas o Jardín de rosas formaron parte del repertorio interpretado en la Plaza del Almacén. Canciones que, con el paso del tiempo, se han consolidado como clásicos del pop español y que fueron coreadas por el público, creando una atmósfera cercana y participativa.

Duncan Dhu, en el Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

Alejo Stivel mantiene el ritmo festivo hasta la madrugada

Tras la actuación de Duncan Dhu, fue el turno de Alejo Stivel, exlíder de la banda Tequila, que subió al escenario con un directo marcado por la energía y la conexión con el público. Su propuesta musical mantuvo el tono festivo de la noche y animó a los asistentes a seguir disfrutando del Carnaval.

Durante su actuación sonaron canciones ampliamente reconocidas como Salta, Rock and Roll en la plaza del pueblo y Dime que me quieres, temas que invitaron al baile y reforzaron el carácter lúdico de la jornada inaugural de las fiestas.

Alejo Stivel, en el Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

Música y Carnaval como complemento a los actos tradicionales

Los conciertos celebrados en la Plaza del Almacén forman parte de la programación del Carnaval de Arrecife, organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, que dirige el teniente de alcalde Echedey Eugenio. El objetivo de esta propuesta es complementar los actos tradicionales del Carnaval con una oferta musical variada y accesible para el público.

Este tipo de iniciativas refuerzan el papel del Carnaval como un evento que combina tradición, cultura popular y propuestas musicales de calidad, contribuyendo a dinamizar la vida social y cultural de la capital durante estas fechas.

Toda la información oficial sobre la programación del Carnaval puede consultarse a través del Ayuntamiento de Arrecife y de los canales institucionales dedicados a las fiestas, donde se detallan los próximos actos previstos en la ciudad.

Con esta primera noche de conciertos, Arrecife dio el pistoletazo de salida a unos días en los que la música, el color y la participación ciudadana volverán a ser protagonistas indiscutibles del calendario festivo.