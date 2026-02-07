Gáldar da la bienvenida al Carnaval 2026 con el pregón de “las viudas” y un multitudinario pasacalles anunciador

Gáldar ya vive de lleno el Carnaval 2026. El municipio del norte de Gran Canaria inauguró oficialmente sus carnestolendas este viernes con dos de los actos más esperados del calendario festivo: el Pasacalles Anunciador y el Pregón del Carnaval, que llenaron las calles de música, disfraces y ambiente festivo. Bajo el lema Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido, la ciudad inicia así casi dos semanas de celebraciones que se prolongarán hasta el próximo 21 de febrero.

Desde primeras horas de la tarde, vecinos y visitantes se sumaron a un ambiente marcado por la imaginación y la participación ciudadana. Parques, calles y plazas se poblaron de mascaritas caracterizadas como bucaneros, corsarios y aventureros, en una clara referencia a la alegoría elegida para esta edición del Carnaval.

El pasacalles anunciador abre la fiesta en las calles de Gáldar

El inicio de la jornada vino de la mano del Pasacalles Anunciador, que congregó a una gran cantidad de público y sirvió como antesala al acto central de la noche. El recorrido condujo a los participantes hasta el Recinto Cultural La Quinta, uno de los principales escenarios del Carnaval galdense.

El desfile no solo cumplió su función de anunciar el comienzo oficial de las fiestas, sino que también reafirmó el carácter popular y participativo del Carnaval de Gáldar, una celebración que se construye desde la implicación de colectivos, familias y vecinos de todas las edades.

Inauguración del Carnaval de Gáldar 2026 / Rayco Tacoronte

“Las viudas” toman la palabra en el pregón del Carnaval 2026

Tras el pasacalles, el protagonismo se trasladó al escenario del Recinto Cultural La Quinta, donde tuvo lugar el pregón del Carnaval, a cargo de Rita y José Luis Ramírez Rodríguez, conocidos cariñosamente como “las viudas” del Carnaval de Gáldar. La gala, conducida por Kiko Barroso y Cathaysa González, registró un lleno absoluto y mantuvo al público atento durante toda la velada.

Los pregoneros ofrecieron un discurso cargado de recuerdos personales, emoción y sentido del humor, reivindicando su profunda vinculación con el Carnaval. “Llevamos el carnaval cosido en la piel”, afirmaron, aludiendo a una tradición familiar marcada por generaciones de costureras y carnavaleras.

Inauguración del Carnaval de Gáldar 2026 / Rayco Tacoronte

Un viaje por la memoria carnavalera de Gáldar

El pregón se convirtió en un auténtico recorrido por la historia reciente del Carnaval galdense, apoyado por una cuidada selección de fotografías antiguas que transportaron a los asistentes a distintas épocas. Desde los carnavales infantiles celebrados en la calle Fernando Guanarteme, pasando por los concursos de disfraces en la Sociedad de San Isidro, hasta las vivencias personales de su juventud y su etapa acompañando a sus hijos en la fiesta.

No faltaron momentos de reivindicación, como la petición, lanzada con desparpajo, de recuperar la celebración de “las viudas” los viernes. Tampoco faltaron las referencias más íntimas, entre ellas el recuerdo a su madre, Maruca, a quien definieron como “nuestra artista y eterna costurera del corazón”.

Inauguración del Carnaval de Gáldar 2026 / Rayco Tacoronte

El tesoro del Carnaval: la gente de Gáldar

El mensaje final del pregón fue claro y directo. Lejos de buscar tesoros enterrados o mapas perdidos, Rita y José Luis subrayaron que el verdadero tesoro de Gáldar está en su gente y en cada Carnaval vivido. Un mensaje que conectó con el público y reforzó la idea del Carnaval como espacio de convivencia, creatividad y memoria colectiva.

Con un deseo de fiestas llenas de música, color, respeto y “locura sana”, los pregoneros dieron la bienvenida oficial al Carnaval 2026, destacando que mientras haya personas que cosan, sueñen y bailen, el espíritu del Carnaval seguirá vivo.

Una gala con actuaciones y humor institucional

La gala inaugural arrancó con la actuación de la Comparsa Aragüimé, que aportó ritmo y color al escenario. A continuación, el público disfrutó de una original obertura protagonizada por una historia de piratas que llegan a Gáldar y se encuentran con personajes emblemáticos del Carnaval, con la participación de la Escuela de baile Sabor a Salsa y los actores de PeSSada Producciones.

Uno de los momentos más esperados fue el tradicional “teatrillo”, en el que la corporación municipal se transformó en una tripulación pirata en busca de un tesoro escondido en el municipio. Una actuación que, año tras año, se ha convertido en una de las señas de identidad del Carnaval galdense.

50 años de la recuperación del Carnaval tras el franquismo

La gala tuvo también un marcado carácter conmemorativo al celebrarse los 50 años de la recuperación del Carnaval de Gáldar en 1976, tras la dictadura franquista. Especialmente emotivo fue el homenaje a Maruca Marrero Gordillo, Reina del Carnaval de Gáldar 1976, que recibió el reconocimiento del consistorio sobre el escenario.

El teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, destacó la importancia histórica del Carnaval como una fiesta que permitió reivindicar derechos sociales y abrir camino hacia la democracia desde la participación ciudadana y la transgresión cultural.

Un Carnaval diverso y repartido por todo el municipio

Julio Mateo Castillo subrayó además que Gáldar se ha consolidado dentro del circuito carnavalero de Gran Canaria, con un modelo de fiesta diversa, inclusiva y familiar, que se vive tanto de día como de noche y que se extiende por espacios como La Quinta, la Plaza de Santiago, el casco histórico y distintos barrios del municipio.

La gala concluyó con la interpretación del tema “Carnavales de Gáldar”, a cargo de la artista Lumi Hernández, antes de dar paso al primer Mogollón del Carnaval 2026, protagonizado por la actuación de El Combo Dominicano.

Programación del primer fin de semana del Carnaval 2026

El arranque del Carnaval marca también el inicio de una amplia programación organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar (https://www.galdar.es), que se desarrollará del 6 al 21 de febrero.

Entre los próximos actos destacan la Gala Drag Queen, prevista para el sábado 7 a las 21:00 horas en La Quinta, con la participación de Exhuberancia Carey, Luján Argüelles, Drag Vulcano y Drag Kiowa, además de las actuaciones de Las Ketchup, Efecto Pasillo con su gira Oro y Diamantes Tour y el grupo Acuarela.

El domingo será el turno del Carnaval Infantil en Familia, a partir de las 11:00 horas en la Plaza de Santiago, con propuestas pensadas para el público más joven y actuaciones de Zapitto, La Nueva Era, Los Lola y Armonía Show.