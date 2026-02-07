Hefesto calienta motores para la Gala Drag Queen: "Evolucionar para mucha gente es ir a mejor; para mí es probar una rama distinta"

En su marca, preparado y con todo sobre ruedas: por sexto año consecutivo, drag Hefesto ya calienta motores para quemar goma en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Al volante del espectáculo 'Terapia de choque', conducirá al público de Santa Catalina hacia una historia "divertida y alocada" cuya inspiración llegó casi por casualidad, gracias a los recuerdos de sus juguetes de cuando era niño.

Yeremy González Hernández, el artista que encarna a drag Hefesto, explica que su fantasía de este año nació a partir de las alfombras con dibujos de carreteras con las que solía jugar de pequeño. Inicialmente utilizó esa idea para uno de sus shows habituales, pero decidió subirlo al siguiente nivel para llevarlo por todo lo alto al Carnaval.

Un reto para evolucionar

Hefesto actuará en la noche del 20 de febrero en el puesto número 6. Con el patrocinio de Ángel Díaz Tattoo, y unos diseños ideados por Néstor Santana junto con el propio Yeremy, no solo busca transmitir la alegría y el desparpajo de estas fiestas; también pretende retarse a sí mismo.

"Evolucionar, para mucha gente, es ir a mejor año tras año. Para mí es probar una rama distinta. Si la gente se fija en mis seis shows, no tienen nada que ver uno con otro, y es porque me gusta investigar lo que puedo hacer", explica el artista. Más aún teniendo en cuenta la proyección que tiene esta cita anual, de lo que muchas personas, considera, no llegan a ser conscientes.

Un alegato por la intensidad

Según cuenta, no es raro que reciban mensajes desde Latinoamérica felicitándoles por una "pedazo de gala" que debería despertar "orgullo" entre la población canaria. Sobre todo porque "une a las familias" de los drags y, también, a aquellas que han construido una tradición reuniéndose todos los años para ver el evento.

Para esta ocasión, además, Hefesto viene con un mensaje no del todo explícito: "Parece que a la gente le da miedo que las personas sean intensas, y no tiene por qué. Vivirlo todo minuto a minuto también es superbonito, pero muchas veces, cuando ves a alguien muy intenso, le dices: 'Chacha, estás acelerada o vas como una moto'. Esta es mi forma de explicar eso, pero haciendo un show cómico".

La política de hacer drag

El drag, para Yeremy, va mucho más allá de interpretar un número con música, baile y grandes plataformas. Además de ser su trabajo y lo que le da "vida", también es un medio de expresión muy potente. "El drag es política en el sentido de que también lo hacemos para reivindicar cosas que día a día no podemos hacer", apunta.

En esa línea, recuerda que en 2022 llevó un espectáculo que denunciaba el racismo, mientras que en 2024 se caracterizó como si fuese parte de una telenovela y, a través de un show cómico, habló sobre la avaricia. Para poder mostrar todo eso sobre el escenario, la preparación siempre comienza desde el mismo momento en que se termina la gala anterior, o incluso antes, con todo el desgaste que conlleva.

Un año con todo rodado

Hay años peores, hay años mejores. Por eso, Hefesto se plantea la posibilidad de tomarse un año de descanso y refrescar la mente, especialmente después de esta edición tan intensa, en la que "nunca mejor dicho, salió todo rodado".

Tal y como cuenta, en ningún momento se ha sentido bloqueado, a diferencia de otras ocasiones, a medida que avanzaba el proceso creativo. Quizá por eso, y porque ya ha acumulado un buen rodaje, asegura que la preselección de este año ha sido una de las mejores para él: "Me atrevo a decir que he tardado seis años para disfrutar una preselección. Es el año que mejor me lo pasé y, también, el show me incita a eso".

La importancia del equipo de baile

Buena parte de ese disfrute se debe también al apoyo de su familia y amigos, tanto en el día a día como moviendo los atrezzos sobre el escenario. Pero Yeremy, como bailarín que es, quiere destacar sobre todo el trabajo de sus bailarinas Lorena, que lleva con él desde el principio; Mery, que ya suma cuatro años; Paola y Yamiley, quienes se estrenan este año ya dominando el estilo de Hefesto; y su figurante, Josué.

"La importancia de los bailarines es abismal. Es un trabajo que mucha gente no valora porque siempre están detrás de los cantantes o de los drags, pero, sin ellos, cualquier tipo de show resta", insiste Yeremy, recordando también el trabajo y el dinero que implica la formación en escuelas de danza.