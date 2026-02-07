Nayeli Méndez Suárez, Reina Infantil del Carnaval de Antigua 2026 con la fantasía 'Ninfa del mar'

La Gran Gala de la Reina Infantil del Carnaval de Antigua 2026 se celebró este viernes con una destacada afluencia de público y un ambiente cargado de ilusión. Familiares, vecinos y amistades llenaron el recinto para acompañar a las candidatas en una noche que puso en valor el trabajo creativo, la participación infantil y el espíritu festivo del municipio.

El acto concluyó con la proclamación de Nayeli Méndez Suárez como Reina Infantil del Carnaval de Antigua 2026, gracias a su fantasía Ninfa del mar, una propuesta que destacó por su diseño, confección y puesta en escena.

Una gala infantil marcada por el talento y la participación

La gala fue presentada por Baby Solano y contó con un ritmo ágil, pensado para el público familiar. El espectáculo se completó con las coreografías del alumnado de la Academia Datana, que aportó dinamismo al escenario, y con la actuación de Raúl El Mago, que sorprendió especialmente a los más pequeños.

El público respondió con constantes aplausos y muestras de apoyo a cada una de las participantes, reforzando el carácter participativo y cercano de una de las citas más esperadas del Carnaval de Antigua.

Nayeli Méndez Suárez, nueva Reina Infantil del Carnaval

La fantasía “Ninfa del mar, reina del viaje por las culturas del mundo”, con la que Nayeli Méndez Suárez logró el primer puesto, fue diseñada por Suso Montañez y confeccionada por Pepa Hernández, con la colaboración de Carmen Marrero y Telly García. La candidata representó a la Asociación Cultural El Campillo, colectivo vinculado activamente a las fiestas del municipio.

La coronación fue realizada por la reina saliente, Isabel Chesi, en un momento especialmente emotivo para las participantes y sus familias.

Damas de Honor del Carnaval Infantil 2026

Junto a la nueva Reina Infantil, el jurado designó como Damas de Honor a Sofía Lasso Reina, Sofía Santana Verde y María López Hernández, por este orden. Sus fantasías y puestas en escena fueron reconocidas durante la gala por su calidad y creatividad.

El alcalde de Antigua, Matías Peña García, felicitó públicamente a la ganadora, a sus familiares y al equipo que la acompañó, destacando también el alto nivel mostrado por las Damas de Honor y la cuidada puesta en escena del conjunto de candidatas.

Nayeli Méndez Suárez, Reina Infantil del Carnaval de Antigua 2026, en Fuerteventura / La Provincia

El jurado y agradecimientos

El jurado encargado de la elección estuvo presidido por el alcalde, Matías Peña García, y contó con la participación de la reina saliente, Isabel Chesi. Lo completaron el diseñador Luis Miguel Rodríguez, la estilista Patricia Susana Francés, el pregonero del Carnaval 2025, Rodrigo Carreño, y la modelo Kiowa Andrea Bolaños, candidata por Fuerteventura a Miss Universo Canarias.

El concejal de Festejos, Pedro M. Armas Martín, agradeció la implicación del jurado, del público asistente y de los profesionales que hicieron posible la gala, entre ellos los equipos de seguridad, sonido, iluminación y personal municipal, subrayando la coordinación necesaria para desarrollar un evento de estas características.