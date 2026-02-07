Sarah Lómore, candidata a Reina: "Puedes tener 350.000 seguidores, pero si tu fantasía o la actuación no llama la atención, lo juzgará el jurado"

La candidata lucirá la fantasía ‘Libertad para elegir tu destino’ de Masbe Creaciones patrocinado por Dormitorum y Atlántico Televisión.

Su candidatura surgió de la colaboración de un podcast con su patrocinador, ¿tuvo dudas?

Tuve dudas porque yo me dedico a las redes sociales y creo contenido. Entonces no sabía si iba a encajar mi personalidad o lo que hago. Nunca me había planteado ser candidata a Reina ni participar en el Carnaval, lo veía como algo casi imposible, pero ya habiéndole hablado con mi familia y mis amigas, me dijeron que era imposible que dijera que no porque a todas las mujeres canarias les encantaría alguna vez en su vida presentarse a Reina, porque es un show que no ves en ningún otro lado y es una fantasía.

¿Qué significa para usted el Carnaval?

Significa alegría, significa desparpajo, y significa la libertad en el colectivo LGBT, porque es la única posibilidad que tenemos para una vez al año poder ser la persona que quieras ser. En mi caso, que soy una mujer trans, antes de transicionar, los Carnavales eran mi oportunidad para vestirme de mujer o vestirme como quisiera o ponerme tacones.

Sarah Lómore, candidata a Reina del Carnaval / José Carlos Guerra

En su candidatura han apostado por el tema de la diversidad, ¿por qué cree que es importante su candidatura en esta gala?

Porque es diferente, es decir, no soy la primera candidata a Reina que es una mujer trans, ya han habido varias. Pero sí es importante que haya diversidad, para que no sea siempre lo mismo y, sobre todo, también darnos la oportunidad al colectivo LGTB, de formar parte del concurso porque el Carnaval es de todos. Creo que Dormitorum lo ha hecho muy bien este año en decir: «Hoy vamos a apostar por algo diferente».

¿Si finalmente consigue la corona le gustaría abanderarse como la primera Reina trans o prefiere que no la encasillen?

¿Sabes qué pasa? De un año hacia atrás, yo estaba negada a que me pusieran la etiqueta trans en todo momento porque creo que mi trabajo no tiene nada que ver con mi identidad. Pero sí que es verdad que ahora que lo pienso si el etiquetarme sirve para que otras personas le ayuden en el proceso o simplemente para decir: «Oye, que también existimos y que también existe la posibilidad». Eso me enorgullecería, así que por esa parte, no me importa que puedan utilizar esa etiqueta porque al fin y al cabo es forma de visibilizar algo que no es tan común.

¿Y qué nos puede contar de su fantasía?

Lo único que puedo decir de mi fantasía es que no va a ser lo típico, va a llamar la atención, al igual que la canción.

En sus redes sociales se ha hecho famosa por denunciar los problemas laborales en Canarias. ¿Por qué esta temática?

Porque de los creadores de contenido de Canarias, no ha habido ninguno que haya fusionado el humor para hablar de una realidad que es muy común, que es la explotación laboral que hay en Canarias. Bueno, Abubukaka lo hace, pero creo que yo lo hago de otra forma más directa y utilizando el sarcasmo. Estuve 10 años viviendo fuera del país, volví y viví esas diferencias en el trabajo, o sea, hay un problema muy real que si encima lo envuelves en humor y la gente le llega de esa forma, creo que es importante.

En Santa Cruz de Tenerife han dejado de contar con el voto del público por lo que denominan el ‘efecto influencer’, ¿cómo lo valora siendo una creadora de contenido?

Tengo una opinión mixta, sinceramente, creo que le va a venir muy bien, por ejemplo, a Ceci Wallace, porque si ella gana el reinado ya no pueden decir que es porque es influencer. Pero a la vez creo que es una bobería, porque aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos el voto del público y realmente es un 10% de todo lo demás, o sea, puedes tener 350.000 seguidores, pero si después tu fantasía o la actuación no llama la atención, lo va a juzgar el jurado. Además, yo porque soy influencer, pero hay otras candidatas este año que también son conocidas y que aunque no tengan los mismos seguidores que yo también la gente las conoce y tienen una red de apoyo tremendo.