Ácrux juega sus últimas cartas en la Gala Drag Queen: "Este es el último año de Ácrux, dedicado al 50 aniversario del Carnaval"

La ruleta del Carnaval ya está girando. Las apuestas están sobre la mesa. Los aspirantes a la Gala Drag Queen se preparan con el dardo para apuntar al trono y Ácrux invita al juego con un número impregnado de Las Vegas, en línea con la temática de las fiestas de Las Palmas de Gran Canaria. Tras haber quedado cerca de la corona en numerosas ocasiones, el espectáculo que llevará a Santa Catalina el 20 de febrero termina de decirlo todo: 'Quien no arriesga no gana... ¿Y tú apuestas por mí?'.

Una trayectoria de 16 años consecutivos se dice pronto, pero hace falta mucho empuje y un apoyo sólido para mantenerse siempre con cara de póker. "He sido muy constante, he luchado siempre y no me he rendido a pesar de haber estado en el podio en muchas ocasiones. He jugado muy bien mis cartas y siempre me he quedado a las puertas. A ver si mi victoria está en la ruleta", reflexiona Neftalí Betancor Rodríguez, el hombre que trae a la vida a drag Ácrux.

Los apoyos indispensables

Maquillaje, coreografía, música, peinados y diseños: todo lo que luce el personaje pasa por las manos de Neftalí, dando forma a su característico estilo elegante y lujoso. Sin embargo, el artista subraya que "drag Ácrux, sin su equipo, no sería drag Ácrux". En la larga lista de personas que lo hacen posible, tres nombres relucen entre los primeros. Su hijo Derek, su pareja Jacob Santana y su mejor amigo, Hassan Tejeda.

"Este año particularmente, si no hubiese sido por su apoyo, quizá no hubiese estado en la gala", cuenta Neftalí sobre Jacob, a lo que añade: "Me convenció de que siguiera luchando por mis sueños". También Derek, que ha visto a su padre sobre los escenarios desde que tenía 5 años, siente un gran orgullo por su trabajo, algo que Neftalí considera indispensable. De hecho, si no tuviese su aprobación, confiesa que probablemente no hubiese continuado sobre los escenarios.

Un homenaje al Carnaval

Con el patrocinio de Connecting Bingo, Ácrux viene prometiendo una actuación "100% dedicada a este 50 aniversario" del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y será doblemente especial porque, gane o no gane, hay una cosa que tiene clara: "Este es el último año de Ácrux".

A diferencia de los apoyos que ha cosechado con el tiempo, Neftalí rememora que dar el primer paso en el mundo del drag fue de todo menos sencillo: "Puedo decir de corazón que no tuve ningún tipo de ayuda. A mí no se me apoyó en ningún momento, nadie de mi entorno quería que fuera drag. Hubo un pequeño rechazo porque mi hermano, drag Orión, había ganado ya en 2008, y justo ese año empecé".

El brillo de Elvis Presley

Aunque seguirá implicado en las carnestolendas de una forma u otra, y en ningún caso se desmarcará del mundo del transformismo, sí ha decidido que es hora de salir del escenario de Santa Catalina. El azar quiso que el show de su año de salida, en el 50 aniversario de las fiestas, coincidiese con la temática del Carnaval.

"Está decidido desde mucho antes porque yo siempre he querido ser una réplica de Elvis Presley, que es un artista que me encanta", a quien "nunca lo frenó nada", explica. Para elevar la historia y llenarla de brillo, este año acudió a Turquía en busca de materiales que no se encuentran en las Islas.

"La fantasía tiene mucho cristal, porque me parece muy fino y elegante, y aquí sería imposible conseguirlo. Sí es verdad que suelo sacar algo masculino, pero para poder intensificar la parte femenina, que es lo que más me gusta destacar de mi personaje", relata.

Las novedades y la experiencia

Como novedad este año, el Carnaval ha incorporado unas pantallas móviles a los tradicionales atrezzos que, en opinión de Ácrux, dan el "toque que le faltaba al espectáculo" para "contar mejor la historia". En cualquier caso, matiza que es necesario utilizarlas de forma inteligente para no ensombrecer al drag.

De eso sabe mucho, después de su larga trayectoria, en la que el drag le ha servido como plataforma para expresar sus sentimientos. Por eso mismo, Ácrux se queda con los grandes amigos que ha hecho por el camino, la oportunidad de ser él mismo y su devoción por este arte, que no piensa abandonar.