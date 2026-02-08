Agüimes da el pistoletazo de salida a la fiesta con un safari de colores

Cientos de personas llenaron el casco histórico de Agüimes de color carnavalero tras el Desfile Inaugural que tuvo lugar anoche. El municipio vivió una jornada cargada de diversión y alegría que sirvió de pistoletazo de salida a unos carnavales que se prolongarán durante todo el mes de febrero con una agenda llena de actos.

Bajo la alegoría ‘África, un continente de colores’, el Desfile Inaugural volvió a llenar de música, baile y color las calles del casco por las que desfilaron carrozas y cientos de mascaritas, que celebraron con alegría y entusiasmo el inicio oficial de las fiestas.

La fiesta comenzó desde el mediodía con el tradicional Pasacalle Anunciador, que partió desde la plaza del Rosario animando a vecinos y visitantes a sumarse antes de que tuviera lugar la emblemática Quema de la Esquila en el pórtico de la Iglesia de San Sebastián.

El acto, organizado por la murga Ni Quito Ni Pongo, es un ritual arraigado en la identidad carnavalera del municipio. Al caer la noche, dio comienzo el momento más esperado, el gran Desfile Inaugural partió desde los aparcamientos de la Piscina municipal, donde diez carrozas de las murgas locales y otros colectivos vecinales recorrieron las calles del casco seguidos por cientos de personas ataviadas con disfraces, al ritmo de la música y las batucadas, hasta la plaza del Rosario.

Al término del recorrido, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, ofreció el pregón inaugural, en el que aseguró que «pocos lugares viven estas fiestas con la pasión que lo hace el pueblo agüimense»; y animó a disfrutarlas «con la retranca, el fino humor y el sano vacilón que las caracteriza».

Como colofón, se realizó la tradicional Quema del Espíritu del Lagarto frente al Ayuntamiento, que simboliza el carácter crítico, irónico y transgresor de esta celebración.

La fiesta continuó con una animada verbena en la plaza del Rosario, donde las orquestas Furia Joven y Leyenda Joven, junto a Línea DJ, pusieron a bailar a los asistentes en una madrugada festiva que se prolongó hasta bien entrada la noche. Como manda la tradición, a las 03:30 llegó el esperado reparto de pan caliente con aceite y ajo entre los participantes, un gesto que rememora los antiguos bailes de amanecida y que volvió a cerrar la jornada con ese sabor auténtico que distingue al carnaval de Agüimes.

Programación

Uno de los grandes ejes del programa será el 42º Concurso de Murgas, que celebrará sus fases los días 10, 11 y 12 de febrero, con la gran final el día 13. La plaza del Rosario acogerá las actuaciones de los colectivos locales y murgas invitadas, en unas noches donde la sátira, el humor y la música volverán a demostrar el nivel de las carnestolendas en Agüimes.

El Carnaval de Día de Arinaga tomará la avenida Polizón el 14 de febrero, con actuaciones musicales y actividades para todas las edades, consolidándose como uno de los eventos más multitudinarios del calendario.

Como novedad este año, el día 17 de febrero se celebrará la ‘Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma’, una representación que tendrá lugar en el pórtico de la Iglesia de San Sebastián, en la que habrá música y degustación de tortillas de carnaval, arroz con leche y anís.

Óscar Hernández: «Pocos lugares viven esta fiesta con la pasión que lo hace el pueblo agüimense»

Al día siguiente, llegará uno de los momentos más simbólicos con el Entierro de la Sardina, cuyo recorrido y posterior verbena pondrán el toque desenfadado a la despedida de Don Carnal.

Entre los actos, tendrá lugar el Encuentro de Carnavales del Mundo los días 19 y 20 de febrero.