'Arepa' vuelve a conquistar el Carnaval Canino y revalida el primer premio en el parque Santa Catalina
La perrita mestiza de cuatro años se hace con el primer premio del concurso que también logró en 2024 y al que suma otro tercer puesto obtenido en 2025
El Carnaval canino volvió a ser uno de los actos más concurridos y emotivos del programa del Carnaval de Las Vegas en Las Palmas de Gran Canaria. El parque Santa Catalina acogió este domingo una nueva edición del certamen, en la que la perrita Arepa regresó a lo más alto del podio y se consolidó como una de las grandes protagonistas de esta cita dedicada al amor por los animales.
Con la fantasía «¡Pero qué perra la tragaperra!», Arepa logró captar nuevamente la atención del jurado gracias a una puesta en escena cargada de ritmo, seguridad y complicidad con el público. La actuación, desarrollada a ritmo de merengue, confirmó la experiencia de una participante que ya sabe lo que es ganar este concurso.
Arepa participa en el Carnaval canino desde 2024, año en el que se alzó con el primer premio junto a su compañera Rosmi Quesada. Desde entonces, no ha abandonado el podio: fue tercera clasificada en 2025 y ahora vuelve a proclamarse vencedora. El primer premio está dotado con 100 kilos de pienso Nature’s Variety y un viaje interinsular para dos adultos en zona ‘pet friendly’ de la naviera Fred Olsen.
'Sombra' y 'Nono', segundos clasificados
El segundo premio fue para Sombra y Nono, ganadores de la edición de 2025, un bulldog francés y un carlino de siete y 16 años respectivamente. Ambos defendieron la fantasía «Desde la ciudad Esmeralda», con la que lograron mantener el alto nivel mostrado en ediciones anteriores.
Como reconocimiento, además del aplauso del público, recibieron 70 kilos de comida y también podrán disfrutar del viaje interinsular ofrecido por la naviera canaria, una experiencia que se suma al palmarés de estos veteranos del certamen.
'Lula' completa el podio con el tercer premio
El tercer puesto fue para Lula, una perrita mestiza de nueve años que compitió con el diseño «Una pata, una misión, Lula y sus amigas». Su propuesta le valió el bronce y un premio consistente en 50 kilos de pienso, además del correspondiente viaje facilitado por la naviera colaboradora.
Un jurado con perfil profesional
El fallo del concurso corrió a cargo de un jurado con experiencia en el ámbito del bienestar animal. El órgano encargado de evaluar a los participantes tuvo como secretario a Paco Medina y contó con la participación del adiestrador canino Daniel González Peñate, las veterinarias Keren Morales Méndez y Fernanda Betencur Morales, la auxiliar Carmen Delia Duque Trujillo y el auxiliar veterinario Miguel Ángel Quintero Rodríguez, en representación de la Guardería canina Kinderdog.
La valoración tuvo en cuenta aspectos como la creatividad del disfraz, la conexión con la temática carnavalera y la actitud del animal durante el desfile.
Un público fiel a una cita muy especial
Más allá de los premios, el Carnaval canino volvió a destacar por la gran respuesta del público. Desde primera hora de la mañana, el parque Santa Catalina recibió a decenas de personas que no quisieron perderse uno de los actos más entrañables del Carnaval capitalino. Globos, pancartas y aplausos acompañaron el paso de los participantes por el escenario, en un ambiente claramente familiar.
El evento estuvo presentado, un año más, por Baby Solano, mientras que la música durante el desfile de los perros corrió a cargo del dj Toni Bob.
Desfile y actuación musical
Como es habitual, el certamen ofreció la posibilidad de que el público desfilara con sus mascotas disfrazadas, una propuesta que volvió a tener una elevada participación. Decenas de perros de distintas razas y tamaños recorrieron el escenario junto a sus dueños y dueñas, mostrando originales propuestas que fueron celebradas con palmas y vítores.
Durante la deliberación del jurado, el público pudo disfrutar de la actuación de Kilian Viera, que puso el broche musical a una mañana dedicada al bienestar animal y al Carnaval.
Continúa el programa del Carnaval
La jornada carnavalera continuará en la tarde de este domingo con la elección de la Gran Dama del Carnaval de Las Vegas, una gala prevista para las 21:00 horas y que pudo seguirse en directo a través de Televisión Canaria.
