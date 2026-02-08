Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Nayra Bajo de Vera Hefesto calienta motores para la Gala Drag Queen: "Evolucionar para mucha gente es ir a mejor; para mí es probar una rama distinta" El artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo 'Terapia de choque', un guiño a la intensidad emocional con un trasfondo cómico

Adzubenam Villullas Los Legañosos tocan el cielo y vencen por segundo año consecutivo en el concurso de murgas Los Nietos de Sary Mánchez regresan al podio con un segundo de la mano de Grimassira Maeva y Los Chacho tú se hacen con el tercero

La Provincia Nayeli Méndez Suárez, Reina Infantil del Carnaval de Antigua 2026 con la fantasía 'Ninfa del mar' Con un ambiente festivo y familiar, el Ayuntamiento celebró la gala de elección, presentada por Baby Solano y con la participación de la Academia Datana

La Provincia Arrecife revive su Carnaval Tradicional Porteño con el multitudinario pasacalles de Los Buches La Parranda Marinera de Los Buches, distinguida con la Medalla de Oro de Canarias, volvió a demostrar su papel clave en la conservación de las tradiciones ligadas al puerto de Arrecife

La Provincia Duncan Dhu y Alejo Stivel ponen la banda sonora a la primera noche del Carnaval de Arrecife La fiesta arrancó este viernes con música en directo en la Plaza del Almacén, con los dos conciertos como principales atractivos para dar inicio a la celebración festiva

La Provincia Arrecife amplía de forma excepcional los horarios de la hostelería durante el Carnaval 2026 para impulsar la economía local La medida afectará a los establecimientos de restauración entre el 6 y el 18 de febrero, con las aperturas extendidas hasta las 4.00 horas en los días clave para las carnestolendas

Nayra Bajo de Vera Turquía, la despensa de los diseñadores del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El mercado turco, especializado en telas y mercería, atrae a un gran volumen de artistas del Carnaval en busca de una variedad que no se encuentra en las Islas por unos precios mucho más bajos

La Provincia Gáldar da la bienvenida al Carnaval 2026 con el pregón de “las viudas” y un multitudinario pasacalles anunciador Rita y José Luis Ramírez personifican en su intervención, salpicada de emotivas fotografías, el sentir carnavalero del municipio, que cumple 50 años de la recuperación de su fiestas