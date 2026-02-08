Cuatro décadas de libertades, tolerancia e igualdad en Maspalomas

Pasados 40 años de la creación de una iniciativa atrevida, valiente y de inequívoca tolerancia por parte de la comisión organizadora del Carnaval de Maspalomas y del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, como fue la de ser pioneros del acto ‘Gala de Elección de Miss Traveskarnatival, en 1986, que tanta repercusión tuvo en la prensa local, nacional e internacional; nunca va a quedar este hecho suficientemente dicho, ni aclarado, ni tampoco reconocido; (y aprovechamos para decir que las aclaraciones -a medias tintas- lo que hacen es enmarañar más el asunto).

Pero más allá de que en Maspalomas fuera dónde nació este acto innovador y transgresor y más allá también de que esta iniciativa diera pie a lo que hoy en día conocemos como ‘Gala Drag’, acto que ya forma parte de la programación de todos los carnavales de la isla de Gran Canaria, de otras islas del archipiélago y de algunas fiestas patronales; no exageramos nada cuando decimos que con esta iniciativa se colocó a Maspalomas en el mapa mundial de la tolerancia, las igualdades, la diversidad y las libertades que disfrutamos hoy en la isla de Gran Canaria.

Con el beneplácito tolerante creado en 1986 como caldo de cultivo, dieciséis años después -2002-, Claudio Falcón organiza una modesta «marcha» reivindicativa de derechos y libertades y, ya lo decía él mismo: «esto no ha hecho nada más que empezar…». Y así fue, que ha venido a convertirse en el ‘Maspalomas Pride’ actual, que ha influido considerablemente en que el nombre de Gran Canaria y Maspalomas figure con luz propia como principal destino LGTBI, a nivel local, nacional e internacional, a la vez que se ha convertido en un clásico de la programación festiva que ofrece la isla y en el más importante reclamo turístico de Maspalomas Costa Canaria.

De igual manera ha venido a contribuir en que, de una vez por todas, la industria hotelera de nuestra zona turística se haya visto obligada o motivada a adecuar sus infraestructuras a los nuevos tiempos, las nuevas tendencias y a las demandas que exige el turista del siglo XXI. También esto lo vaticinaba de alguna forma Claudio: «Seamos realistas y pidamos lo imposible».

San Bartolomé de Tirajana fue hace 40 años pionera con la ‘Gala de Elección de Miss Traveskarnativa’, que tanta repercusión tuvo, y que sirvió para que Las Palmas de Gran Canaria organizara su Gala Drag Queen

Haciendo historia

A tan sólo seis años de iniciado el Carnaval de Maspalomas, que lo hace en 1980, siendo alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana don Francisco Santiago Araña del Toro, se acuerda en sesión plenaria la creación de una comisión organizadora del Carnaval de Maspalomas, formada por agentes políticos, algunos funcionarios, empresarios y ciudadanos pertenecientes a distintas asociaciones y colectivos, encabezados por la concejalía de Festejos que ostentaba don Francisco Guedes y, como funcionario-coordinador, éste que suscribe; y toman como primera decisión darle al Carnaval de Maspalomas una dimensión y un relanzamiento nacional e internacional, dotándolo de una serie de especificidades que le diferenciaran del resto de los carnavales del archipiélago, excesivamente encorsetados y previsibles, revistiéndolo de una auténtica transición innovadora.

Es de justicia nombrar a los miembros de carácter popular, que componían aquella Comisión Organizadora, que fueron Genaro, Miguel y Paco Rodríguez Hernández, José Miguel Rodríguez Alemán, Carlos Gil Brito, José A. Arbelo Alayón y Tito Sánchez Franco, sin olvidar a los incombustibles Juan, Chano y Manolo Acosta.

La incombustible Tita Suárez -maquilladora profesional-, efectuó la captación de participantes para la 1ª Gala de Miss Traveskarnatival. / La Provincia

Esta comisión configura una serie de iniciativas, entre ellas la gala de elección de Miss Traveskarnativa, complicada nomenclatura que dio más de un quebradero de cabeza a presentadores y periodistas, que venía a ser un cruce de las palabras travesti y carnaval, con el objetivo de dignificar a este colectivo, visibilizarlo y otorgarle el homenaje y reconocimiento que merecía. Y es que se daba la circunstancia de que por aquellas fechas (auténtico boom de discotecas y salas de fiestas) en la zona turística de Maspalomas Costa Canaria surgía un movimiento de travestis y transformistas que principalmente en los actos de calle del carnaval, como la cabalgata y el entierro de la sardina, tenía especial protagonismo con la vistosidad de sus trajes, la elegancia, el lujo, el glamour y su saber estar, los dotaban de espectacularidad y colorido. Pero había una asignatura pendiente, faltaba subirlos a un escenario y darles el reconocimiento y realce que merecían, a pesar de que , en ocasiones, eran perseguidos por la Policía Local.

Miembros de la organización contactaron con algunos en Maspalomas y, siempre se agradecerá a Tita Suárez -maquilladora profesional-, su colaboración, captando y reclutando voluntarios a presentarse como candidatos, en Las Palmas de Gran Canaria, principalmente en La Isleta.

La organización consideró necesario mantener una reunión previa con los participantes en aquel primer certamen, en el que se les solicitó que se sintieran libres y sin censuras, que pusieran de su parte toda la alegría, desenfado y descaro que quisieran y todo el brillo, esplendor, lujo y glamour del que fueran capaces; y, sobre todo, mostrar en todo momento: seriedad y respeto.

Recomendaciones obvias; pues todos venían concienciados a ello y, sobre todo, a dar espectáculo. Hay que resaltar que cada uno de los candidatos mostró también su agradecimiento al Ayuntamiento y a la organización; así como, (hasta con emociones, contenidas y no contenidas), manifestaban la importancia de este «primer paso», para la consecución de una lucha de muchísimos años: el que se les visibilizara y, se les tuviera en cuenta.

A efectos locales, el tema levantaba alguna que otra ‘sonrisita’ socarrona, la prensa lo cubría con recelos y a la organización le costaba un triunfo conseguir presentador para esta primera gala. Justo aquí hay que reconocer, a título póstumo, la inestimable colaboración del primer presentador: el malogrado Blas Quintana, que por aquella época era el director de la Murga Los Rockefeller. Sin olvidar a dos grandes del arte y el espectáculo en Maspalomas: Funny Boys y Ana Lúpez, que presentaron a dúo una de las primeras galas de Miss Traveskarnatival. Luego se incorporaría, para quedarse, Roberto Herrera.

También suponía un problema encontrar a miembros del jurado y quienes subieran al escenario a imponerles cinta, ramos de flores y cetro al ganador. Para ello se tenía que recurrir a la propia organización, mujeres empresarias y esposas de concejales. ¡Quién lo iba a decir!, comparando con la de traspiés y codazos que se dan algunos hoy en día para hacerse una foto con un draga.

Yaiza, primera ganadora

La primera gala se celebró el jueves 13 de marzo, en el transcurso del Carnaval de Maspalomas en su edición del año 1986. Como anécdota, el día anterior se celebró el Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN).

Decía el programa de actos de aquel año que «por primera vez y que sirva de precedente, tendrán su hueco en el Carnaval de Maspalomas los ‘numere once’ del mogollón carnavales: los travestís y transformistas».

En esta primera edición participaron diez candidatos, luciendo unos espectaculares y fantásticos trajes, que nada tenían que envidiar a los de la Gala de la Reina del Carnaval. Todo hay que decirlo, bajo la sana envidia de las féminas y las sarcásticas bromas de ellos.

1987. Yaiza Rodríguez entrega el cetro a la 2ª Miss Traveskarnatival: Felipe Alonso con el seudónimo de “Paloma”. / La Provincia

Una de las anécdotas de aquella noche fue que algunos de los policías que corrieron la noche antes detrás de algunos de los candidatos, le hicieron escolta y pasillo para facilitarles el acceso al escenario al día siguiente.

Resultó elegida como Miss Traveskarnatival Yaiza Rodríguez Rodríguez, que concursaba con el seudónimo de Yaiza, oficialmente llamado Domingo Rodríguez. Era de la Isleta, donde se le conocía por ‘Minga’, representaba a la conocida cafetería Marlene, del Centro Comercial Cita, y lucía la fantasía ‘Diosa Tanagüanaisu’, diseñada por Carmen Hernández, que en aquellos tiempos era la directora de la comparsa Maracaibo.

A la primera Miss Traveskarnatival de la historia, el Juzgado de Familia de Las Palmas le reconoció poco más tarde su real condición. De ahí que, cuando fue a Maspalomas en 1987 a entregar el cetro al segundo Miss Traveskarnatival, Felipe Alonso (con el seudónimo de Paloma), lo hizo blandiendo su documento nacional de identidad, donde ya figuraba como Yaiza Rodríguez.

Por todo esto y mucho más, a día de hoy sigue sorprendiendo y admirando aquella iniciativa pionera que se convirtió en un gesto de incalculables referencias solidarias, tolerantes y vanguardistas.

La experiencia se repitió durante tres años consecutivos con el beneplácito de todos desde el principio. Y, sucediéndose ciertos avatares políticos y ‘trasiego’ de conciencias y mentalidades entre gobernantes y colaboradores, hace que la Gala de Miss Traveskarnatival sufra un paréntesis inexplicable, entre los años 1989 y 1995. Casualmente, en este mismo período de tiempo, se obvia y ningunea al promotor de la iniciativa, que ejercía como coordinador del carnaval (acordado por Pleno corporativo).

Después de siete años desaparecida de la programación y, al volver Pedro José Franco al ruedo, vuelve a programarse la Gala de Miss Traveskarnatival, en el carnaval de 1996, reivindicando que, por derecho propio, era exclusiva mundial de nuestro carnaval.

También se complementó la organización del carnaval con Cristóbal Rodríguez Rodríguez y, en la ejecución del mismo, Iñaki Martín, Alfredo Domínguez, Manolo (godito lindo), Aridane Gómez, Chichi Villaverde, Iván y Jonay Afonso, Alby Mendoza, Yeray Sánchez y Natalia Linett Franco.

Tras el éxito obtenido en el Carnaval de Maspalomas, la concejala del carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo y el director artístico Anatol Yanowsky (acompañados por Israel Reyes y Paco Medina), solicitan asistir como espectadores a la gala Miss Traveskarnatival de 1996, para recoger la iniciativa, trasladarla a la capital de la isla y convertirla en lo que ha pasado a ser el gran acto de casi todos los carnavales del archipiélago canario: la gala drag.

Pasadas dos ediciones, en 1998, se traslada la experiencia al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el nombre de Gala Drag Queen. Y, el candidato Drag Heaven, el mítico Carlos Menéndez, que fue el primer ganador de la primera Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria, con la fantasía ‘Metamorfosis Cibernética’.

Algunos participantes en sucesivas Galas de Miss Traveskarnatival. / La Provincia

Si la Gala Drag es un acto que no deja de sorprender y admirar a todos año tras año, no cabe la menor duda de que aquella iniciativa pionera, la gala de Elección de Miss Traveskarnatival, en Maspalomas, puede considerarse un gesto de grandes referencias solidarias, tolerantes y vanguardistas, que han venido en derivar en la realidad actual de Maspalomas y Gran Canaria toda, en cuanto a respeto e igualdad, entre todas las personas.

No olvidemos que hablamos de mitad de los 80 del siglo XX y este despertar, no hacía nada más que comenzar en otras latitudes del globo terráqueo.

No éramos conscientes en aquel momento ninguno de los miembros de la comisión organizadora del Carnaval Maspalomas 1986, del gesto de atrevimiento, valentía y de inequívoca tolerancia, que manejábamos, que sí asumimos, al comprobar el gran impacto y respaldo que se tuvo en muchísima prensa internacional, como así se constató en sucesivas celebraciones.

Por todo lo expuesto, no cabe la menor duda que los beneficiados más directos y herederos de aquella iniciativa ‘traveskarnativalera’ en Maspalomas, son los cientos de drags de los carnavales canarios y sus diferentes galas, que se han convertido en el plato fuerte de todo carnaval que se precie, arropada por un fervor popular sin límites.

Noticias relacionadas

Finalmente, vaya desde aquí nuestro recuerdo y homenaje a los Traveskarnativaleros y drags que, en el transcurso de estos 40 años nos han dejado y que permanecen en el recuerdo.