Drag Shíky se corona Drag Queen del Carnaval de Gáldar 2026

El Carnaval de Gáldar 2026 vivió una de sus noches más esperadas con la celebración de la Gala Drag Queen, una cita que volvió a confirmar el peso de este espectáculo dentro del calendario festivo del municipio. Ante un Recinto Cultural La Quinta completamente lleno, Drag Shíky se alzó con el título de Drag Queen del Carnaval de Gáldar 2026, imponiéndose a otras nueve aspirantes en una gala caracterizada por el ritmo, la creatividad y la provocación artística.

La propuesta ganadora llevó por título Travesura realizada, una fantasía inspirada en el universo de Harry Potter que destacó tanto por su cuidada estética como por la complejidad técnica de la puesta en escena. El diseño corrió a cargo de David Batista, el propio Drag Shíky, junto a Josep López y Sergio León, en una actuación que representó al Cabildo de Gran Canaria.

Una actuación marcada por el riesgo y la espectacularidad

Drag Shíky desplegó sobre el escenario una coreografía de alto nivel técnico, con giros de 360 grados en el aire, piruetas de gran dificultad y una ejecución precisa que mantuvo la atención del público de principio a fin. Todo ello acompañado de música tecno y un vestuario cargado de detalles, que reforzó el carácter narrativo de la fantasía.

El resultado fue una actuación que logró poner en pie a los asistentes y convencer al jurado, en una edición donde el nivel general fue especialmente alto. La gala evidenció, una vez más, la consolidación del formato Drag Queen como uno de los eventos más relevantes y seguidos del Carnaval galdense.

El palmarés de la Gala Drag Queen 2026

Además del primer premio, la noche dejó un reparto de galardones muy ajustado entre varias propuestas destacadas. Drag Eyzet se proclamó 1ª Dama Drag con la fantasía “¡Chacha! tantas flechas de amor y yo soltera maricón”, mientras que Drag Vitorchi obtuvo el título de 2ª Dama Drag gracias a ¡Cuidado, que estoy en celo!.

El reconocimiento como 3ª Dama Drag fue para Drag Owen, que defendió la fantasía No le cuentes cuentos a quien no sabe de historias, y Drag Halia cerró el cuadro de honor como 4ª Dama Drag con “La guardiana del pétalo sagrado”.

Los premios fueron entregados sobre el escenario por el alcalde en funciones y concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo, quien destacó la implicación artística y el esfuerzo de todas las participantes.

Una gala transgresora dentro del Carnaval pirata

La Gala Drag Queen se enmarca dentro de la temática del Carnaval pirata, y no defraudó en cuanto a imaginación y puesta en escena. El espectáculo estuvo presentado por Luján Argüelles y Exhuberancia Carey, que demostraron una notable complicidad y capacidad de improvisación, aportando humor y dinamismo a una noche ya de por sí intensa.

La gala arrancó con una espectacular obertura, protagonizada por sirenas, monstruos marinos, criaturas fantásticas y efectos visuales que trasladaron al público a un universo de leyendas piratas. Baile, fuego y música marcaron el inicio de una noche diseñada para sorprender.

Mientras las actuaciones se sucedían sobre el escenario, Drag Kiowa y Drag Vulcano, ambas drags galdenses, se encargaron de mostrar al público todo lo que ocurría entre bambalinas. Con humor irreverente y mucha cercanía, ofrecieron una visión divertida del trabajo detrás del telón, ganándose la complicidad de los asistentes.

Música en directo y cierre por todo lo alto

El apartado musical tuvo un peso destacado en la gala. El broche final lo pusieron Las Ketchup, que hicieron bailar a todo el recinto con temas como “Krapuleo”, “Un de vez en cuando” y “Kusha las payas”. El momento más esperado llegó con Aserejé, que convirtió La Quinta en una auténtica fiesta colectiva.

Además, la noche contó con las actuaciones de Alba Pérez, con el tema “Estamos de Carnaval”, la batucada Samba Isleña, la comparsa Aragüimé, los propios Drags Vulcano y Kiowa, y la despedida del drag saliente, Charly Drag, que recibió un cálido reconocimiento del público.

Efecto Pasillo y el Mogollón prolongan la celebración

Una vez finalizada la gala drag, el Carnaval continuó con uno de sus platos fuertes: el concierto de Efecto Pasillo, que llegó a Gáldar dentro de su gira “Oro y Diamantes Tour”. La banda repasó algunos de sus mayores éxitos, como Pan y Mantequilla, No importa que llueva o Cuando me siento bien, además de presentar nuevos temas.

La noche concluyó con el Mogollón, animado por el grupo Acuarela, prolongando el ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada.

Próximas citas del Carnaval de Gáldar 2026

El Carnaval de Gáldar 2026 encara ahora su recta final con varias citas destacadas. El viernes 13 de febrero, el Recinto Cultural La Quinta acogerá el concierto de La Original Sonora Dinamita de Lucho Argán y Xiu García, a partir de las 21:00 horas. Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial Tureservaonline.

El sábado 14 de febrero tendrá lugar la Gran Cabalgata, que recorrerá las calles desde el Paseo de los Guanartemes a partir de las 17:00 horas. La jornada culminará con el Gran Mogollón de la Cabalgata, desde las 21:00 horas en La Quinta, con actuaciones de Edwin Rivera, Tonny Tun Tun, Fuego y DJ Blin Blin.

El punto final al carnaval lo pondrá el Entierro de la Sardina, previsto para el sábado 21 de febrero, a partir de las 21:00 horas. El Carnaval de Gáldar 2026 se puede consultar aquí y en @culturagaldar.