Los Legañosos tocan el cielo y vencen por segundo año consecutivo en el concurso de murgas

El Carnaval vive en el Sureste. Los Legañosos tocan el cielo y se hicieron con el primer premio de interpretación del concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria por segundo año consecutivo. La fantasía de los de Carrizal rezaba 'Los que tocaron el cielo', y vaya que si lo hicieron. Cuelgan así su tercer premio acumulado desde su primera participación en las carnestolendas capitalinas en 1982.

El segundo de interpretación fue para Los Nietos de Sary Mánchez, quienes regresan así al podio del concurso de murgas de la mano del drag Grimassira Maeva. En tercer lugar quedaron los Chacho tú. En Vestuario, el primero fue para Los Serenquenquenes y su hotel cinco estrellas, el segundo para Lady's Chancletas y su fantasía del circo y el tercero para Los Nietos de crupier de casino.

En cuantos a los otros premios. El Tomás Pérez fue para la letra 'Einstein de aquí sí que sí, es el mejor físico del Carnaval' de Los Legañosos; el Benito Falcón para Los Majaderos; el Tito Rosales para el letrista Angelino Merino Peralta, mítico en el concurso; el Carmelo el Pariente para Los Legañosos; el Paco Dávila para Javito Guerra, director de Los Chacho tú; el Criticón, para la letra 'Cristóbal Colón' de los Majaderos; y el Kike para Rayco Mederos.

La noche, que estuvo conducida por Dani Calero con gran acierto, como de costumbre, contó en la obertura con Los Nietos de Kika. La murga decana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria dedicó su actuación al 50 aniversario de la vuelta a las calles de las carnestolendas allá por 1976. Los de Arucas lograron mover a un parque que lucía abarrotado hasta la bandera y recordaron uno de sus pasacalles históricos que rezaba el "chicharrero el que no vote".

Los Trapasones /

Los Majaderos

Con una de las fantasías más vistosas de la noche, Los Majaderos abrieron el concurso en modo conquistador y con 83 componentes. En su primer tema de la gran final, 'El de la suerte', cambiaron los ropajaes de Cristóbal Colón por los chalecos de vendedor de la ONCE. Los loteros hablaron de esos sueños, como subirse el sueldo, comprarse una casa o reservsar un hotel en el Sur. Mandaron a tomar por saco a las casas de apuestas y tornaron el tema en una reivindicación contra las casas de apuestas.

Y tras un entretiempo que se hizo largo, los de Nathanael Díaz apostaron por 'Cristóbal er motero'. Este segundo tema arrancó con humor, divertido, convertidos en unos moteros "inmaduros, unos parias". Salireron con fuerza pero la moto se fue descarrilando. Metieron rajazos a Ángel Víctor Torres por el caso mascarillas y de ahí a Pedro Sánchez, al que llamaron "dictador"... En una dictadura eso no podrían haberlo hecho.

Primera murga de femenina de la noche y con 70 componentes: Despistadas. En 'Chat gpt, o lo que es lo mismo, Guacimara Pérez Torres', las de Fefi Betancor estuvieron divertidas dispuestas a jugar con la inteligencia artificial. Héctor Alemán de boda y hasta Inma Medina y Carolina Darias tirándose de los pelos. Confesaron que los vecinos le piden a la IA "mil consejos para fastidiar la fiesta". Muy buen tema que terminó por advertir sobre los problemas de usar esta tecnología.

En 'Esperando en la sala de espera, esperando me quedé', las isleteras relataron con soltura y mesa por mesa una serie de crítica sociales. Especialmente, las colas del paro para los mayores de 50 años y lo complicado que es para estos conseguir un empleo, las dificultades de los artesanos para terminar con un homenaje a las madres que cuidan de sus familiares enfermos. Cumplieron con creces.

Los Nietos de Sary Mánchez

Y tras una entrada triunfal de sus 96 componentes, Los Nietos de Sary Mánchez le animaron a todos esos que dedican su tiempo a verter odio en las redes y criticarlo todo a meterse en 'La Cueva'. Literal la tenían sobre el escenario. "Hoy una madre es valiente, poderosa", buen homenaje a las madres. Lo que prometía ser un tema oscuro se convirtió así en una sucesión de muestras de respeto animándoles a no esconderse. Rompieron el escenario. Son todo un fenómeno social.

En 'Los Perdedores' al ritmo de Don Omar y su dale don dale, porque vinieron los Nietos "pa' que te levantes". Salieron acompañados de Grimassira Maeva. Los de Pitu y la drag de Jinámar hicieron una mofa tras haber quedado ambos fuera del podio de sus respectivos concursos el año pasado. Subieron por allí a Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, quien tuvo sus segundos de gloria. La afición arriba durante toda la actuación.

Por segundo año consecutivo en la final, Las Traviesas llegaron a la final. Con 98 componentes, las del Polígono Cruz de Piedra interpretaron con fuerza su versión del sapo y el príncipe. En 'Señalados' hicieron una reivindicación feminista por esos señalamientos sin control en las redes sociales. El tema derivó en un batiburrillo de acusaciones: a los empresarios, los dueños de pisos turísticos... También criticaron el señalamiento a los migrantes y subrayaron el genocidio en Gaza. Tema de altibajos.

Las de Alicia Benítez iniciaron un segundo tema convertida en musas griegas. En 'Te miro y te esculpo', le dieron vida a las estatuas de la ciudad para después darle un toque de folclore. No les gusta la nueva estatua de los coreanos. Lanzan un batiburrillo de críticas al Ayuntamiento sin ton ni son. Reclamaron la construcción de vivienda pública y cerraron con un homenaje a los 50 años de Carnaval con Lolita Pluma o Sindo Saavedra.

Los Chacho tú

Los de Schamann hicieron una entrada en modo musical de Las Vegas, muy rockeros a lo Elvis Presley. Los de Javito arrancaron con 'Una murga con prospecto', un primer tema donde cambiaron el disfraz del Rey del rock por envoltorios de medicamentos para soportar problemas como los bajos salarios. Por allí hasta se metieron un supusitorio en directo. Un poco de oraldine para la limpieza de las calles. Pastillas para quien no llega a fin de mes. Una tema divertido donde con ingenio mezclaron humor con crítica social. Puro Chacho tú.

En su segundo tema se pusieron la camisa y la corbata, ahora eran 'Agentes de seguro'. Un tema de crítica pura. Exigieron una mejora en la sanidad pública. Los 94 componentes usaron el pito al unísono para dar la receta de una isla soñada. Una larga retahíla de críticas que costó entender. Y entonces, llamaron a la vecina de Santa Catalina. Segunda murga de la noche que pidió reventar el parque. El parque se viene abajo. Canto contra el bullying. Cerraron pidiendo apoyo al Carnaval con concejales y cargos políticos de PSOE, PP y CC. Cierran cortando en seco la despedida con Héctor Alemán, Josué Íñiguez, Jimena Delgado o la consejera de Sanidad, Esther Monzón, bailando sobre el escenario.

Los Serenquenquenes

Desde Agüimes, los Serenquenquenes lucieron una fantasía de botones donde se presagiaba lo que venía en su primer tema. En Serenquenquenes Hotel and Resort presentaron un hotel solo para residentes. Los lagarteros hicieron un repaso por las islas reivindicando el ser isleño. Invitaron a más de uno a cogerse la maleta, recordando el famoso poema de Pedro Lezcano. Gracias y respeto a la "clase currante" de la hostelería, de camareras de piso al piscinero, "aquí está el salvavidas de nuestra economía".

Los de Javier Santana decidieron ponerse 'Extremistas'. En este segundo tema, sacaron por allí a la afición de la UD, a la ultraderecha y realzaron el concierto de Quevedo en el que participaron Los Gofiones. Los vecinos de Santa Catalina, otros extremistas, a los que acusaron de "querer pasta". Palazo a LA PROVINCIA. Intentaron enmendar sus chistes del año pasado tildados de machistas criticando la contratación de Maluma y haciendo reivindicaciones feministas. Lo de acusar y señalar al periodista de este diario que estaba entre el jurado, Adolfo Rodríguez, sobraba, más teniendo en cuenta que no pueden atribuírsele a él de ninguna manera las críticas a su letra machista del año pasado. Aquí tienes el artículo de la discordia, por si no lo viste o por si quieres recordarlo.

Los Serenquenquenes consiguieron en la Final demostrar con el ejemplo que los extremos no son buenos y la intolerancia menos. Como quiera que sea, se quedaron fuera del podio del codiciado premio de Interpretación por méritos propios. Del mismo modo que por sus méritos se llevaron para Agüimes el primer premio de Vestuario. ¿A quién culparán de su éxito y de su fracaso el año próximo? Es un misterio que estamos deseando resolver.

Los Legañosos

La cosa quedaba en el Sureste. De Agüimes a Carrizal. Los Legañosos, hicieron una entrada celestial tras tocar el cielo (la victoria) el año pasado para convertir su primer tema en 'La última carroza'. Los de David Zurita se transformaron en los basureros del Carnaval. Estos se iban encontrando con los borrachos haciendo pis entre coches o los chicharreros que vinieron a la Cabalgata. Críticas a la suciedad de la ciudad y al bullying.

En la 'Murga aerobic', los Legas hicieron ejercicio. Mucho. Un tema movido y divertido que cumplió el expediente. Hablaron de la Gürtel y se guardaron los casos de corrupción de las Islas para otro día. Críticas al coste de la vida, especialmente el de la vivienda. Cierre con un homenaje al 50 aniversario del Carnaval con comparsas, drags y las murgas Guanchespicapiedra y los Nietos de Kika sobre el escenario. "50 años de Carnaval, 50 años de libertad" rezaba la pancarta de cierre. Con su buen hacer, se metieron al público y al jurado en el bolsillo para auparse a lo más alto del cajón del podio.

Desde el Polígono Cruz de Piedra, los Trapasones estuvieron a punto de no participar este año en el concurso ahí estuvieron. Abrieron en modo musical también en un ambiente celestial, los del Meji dedicaron su primer tema, 'El trolómetro, a Carmelo el Pariente. La murga hizo un tema de crítica clásico en el que pusieron a Fernando Clavijo y a Pedro Sánchez a debatir y Carolina Darias se paseó al ritmo de 'Mentirosa' de Ráfaga.

En 'Movimiento de masas', los 60 componentes de los Trapas -se notó el bajón este año- montaron un intento de movilizar el parque a pesar de ser las dos de la mañana. Y lo hicieron. Animaron a cuidar las romerías y las tradiciones. Tambien hubo apoyo a la afición de la Unión Deportiva banderas en mano y reivindicación de los carnavales en Santa Catalina frente a los vecinos. Un espectáculo menor del que brindaron en la fase.