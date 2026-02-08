Naomi Vega, candidata a Reina: "El Carnaval es una fiesta nuestra, el pueblo es quien la hace grande"

La candidata lucirá la fantasía ‘Infinita’ del diseñador Isaac Martínez Vicente con el patrocinio de Mundo Patineta y Carroza La Auténtica.

¿Por qué ha decidido presentarse a candidata a Reina?

Me presenté dos veces a los castings hace varios años y no tuve la oportunidad. Siempre ha sido algo que llevo en mí y siempre le decía a mi madre algún día iba a estar ahí, pero al final desistí un poco. Y este año sin quererlo y sin pensarlo me escribieron; me dijeron que querían cortar conmigo.

¿Es muy carnavalera?

La Gala de la Reina ha sido algo que todos los años no puede faltar, al igual que la Gala Drag. En mi familia somos bastante carnavaleros y no solemos fallar ningún año a las cabalgatas.

¿Qué significa para usted el Carnaval?

El Carnaval une al pueblo, es una manera de conectar y le da ese punto a la Isla que ha hecho reconocerla como tal.

Naomi Vega, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

¿De pequeña quería ser Reina del Carnaval o fue una ilusión que le surgió más tarde?

Lo quería desde pequeña, para mí es un sueño que ya he cumplido y era un objetivo que tenía pendiente.

¿Qué es lo que más le está gustando de la experiencia?

La organización y el cariño que me transmiten tanto mi diseñador como todo el equipo, además de la ilusión con la que trabajamos cada día.

¿Qué nos puede comentar de su fantasía?

Solo que es uno de los diseños que más me gusta de mi diseñador y considero que es bastante elegante.

¿Qué le gustaría que pensara el público cuando la vean en el escenario?

A mi fantasía, que es ‘Infinita’, le he dado un sentido personal que lo llevo al valor del tiempo, que es el mensaje que yo quiero transmitir. Quiero que conmigo se lo pasen bien, que noten tranquilidad y esa elegancia de la que te hablé antes.

Me parece interesante el concepto del valor del tiempo que comentó, ¿en qué aprecia utilizar su tiempo?

No mi tiempo en general, hablo del tiempo de la vida. Lo he llevado ahí por diversas situaciones personales que me han hecho crecer y aprender y que justo mi fantasía se llamara así, pensé que, a lo mejor, era una señal. Creo que hay que valorar más ese tiempo, porque estamos siempre pensando en el mañana, en qué va a pasar, con la cabeza en otro lado y hay que vivirlo más. Pasa lo mismo con el Carnaval, estamos más pendientes en esas quejas que se ponen, o en lo que va a pasar en las cabalgatas que no disfrutamos como deberíamos de ese momento.

¿Para qué cosas le gustaría tener más tiempo?

En primer lugar, para mi familia. También para vivir el momento y valorar las pequeñas cosas, como es la salud, por ejemplo, que como la tenemos, abusamos de ella.

¿Qué considera que ha hecho que este Carnaval sea tan grande en estos últimos 50 años?

El pueblo, nosotros somos los que lo hacemos grande. Es una fiesta nuestra, así que nosotros somos el principal factor de ella.

¿Cómo se definiría?

Una mujer tranquila, considero que elegante. También dada y con buenos valores, que es algo importante que debe tener una Reina. Somos la voz del Carnaval y de muchas personas que han estado detrás de nosotras, entonces es importante transmitir buenos valores.

¿Tienes algún recuerdo especial del Carnaval?

En general todo. Vivirlo con mis amigas, también cuando iba con mi familia a la cabalgata desde pequeña o todos los disfraces que me hacían mi madre y mis tías.

¿A qué se dedica?

Actualmente soy estudiante del máster de abogacía y trabajo en una tienda.

Usted que estudia para ser abogada, ¿qué le parecen las polémicas denuncias vecinales al ruido que genera el Carnaval?

Estoy contenta de que haya salido la compañera [la abogada Isabel Miranda] y que haya dado esa opinión. Estamos constantemente pendientes del qué pasará, del poner una queja de que todo sean peros, pero no se valora el trabajo que hay detrás de todo esto. Todo lo asocian al tema económico quizás y no piensan que todos los que estamos aquí somos personas y que trabajamos para que el Carnaval sea lo que es a día de hoy.