Noveleros se alzan con el primer premio en el Concurso de Murgas Infantiles del Carnaval de Arrecife 2026

El Carnaval de Arrecife volvió a demostrar este fin de semana que su futuro está en buenas manos. El X Concurso de Murgas Infantiles, celebrado este sábado en un Recinto Ferial completamente lleno, se convirtió en una de las citas más emotivas del programa carnavalero. Cerca de 2.000 personas asistieron a una gala marcada por el talento, la creatividad y la ilusión de las murgas más jóvenes de la capital.

El certamen estuvo organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por el primer teniente de alcalde, Echedey Eugenio, y reunió sobre el escenario a Noveleros, Los Chau-Chau, Titiñecos y Los Intoxicaditos, cuatro formaciones que dejaron claro el excelente estado de salud de la cantera murguera.

Noveleros, gran vencedora del certamen

La murga infantil Noveleros fue la gran triunfadora de la noche. El grupo logró el primer premio en las dos categorías principales del concurso: Interpretación, Letra y Música, así como Fantasía, Diseño y Vestuario. Además, el jurado le concedió el galardón a la Mejor Presentación.

Sobre el escenario, Noveleros defendió la fantasía ‘Cóatl, guardián de la historia de Noveleros’, un diseño elaborado por la propia murga y confeccionado por Las Chinas. En el apartado musical interpretaron los temas ‘Historias de mi comunidad’ y ‘Una canción basada en los comentarios’, con los que conectaron tanto con el público como con el jurado. La murga está presidida por Juani Luzardo y dirigida por Kiara Cáceres.

Segundo premio para Los Chau-Chau

El segundo premio en ambas categorías fue para Los Chau-Chau, que presentaron la fantasía ‘Memorias de un aristogato’, diseñada por José Carmelo Cabrera y confeccionada por Oswaldo Machín. Bajo la dirección de Adriana Fernández, el grupo interpretó las canciones ‘Esta canción la hago yo’ y ‘¿El viaje de mi vida?’.

Los Chau-Chau se llevaron el premio ‘Buche’

Además de los segundos premios, la murga presidida por Pedro David Hernández recibió el distintivo especial ‘Buche’, un reconocimiento que valora aspectos concretos de la actuación y que subraya la originalidad y el esfuerzo del grupo.

Titiñecos y Los Intoxicaditos completan el palmarés

El tercer premio del concurso recayó en Titiñecos, que compitieron con la fantasía ‘Explorando el Carnaval Arrecifeño llegaron estos pequeños Titiñecos’, diseñada por Yaiza Lemes y Yenesey Villalba y confeccionada por Toño Aparicio. La murga, presidida por Luis Miguel Tavío y dirigida musicalmente por Yurayma Cejas, interpretó los temas ‘Las Modas’ y ‘Los Donantes’.

La también brillante actuación de Titiñecos y Los Intoxicaditos, demostró el excelente estado de la cantera murguera

Por su parte, Los Intoxicaditos obtuvieron los accésit del jurado tanto en Interpretación como en Fantasía. El grupo presentó ‘Espantapájaros de un Carnaval olvidado’, una fantasía diseñada por Francis García y confeccionada por Yoana Zuleta junto a la propia murga. Las canciones defendidas fueron ‘Para tus problemas desconectar, el toxitécnico conecta en Carnaval’ y ‘Hoy puntúas tú’. La murga está presidida por Cristina Santana y dirigida por Carla de León.

Baile en la gala

La gala estuvo presentada por Paola Delgado, con el apoyo de Leandro Martín, encargado de recoger las impresiones de las murgas tras cada actuación en el backstage. El espectáculo se completó con las actuaciones de la Escuela de Danza MT Dance y del grupo Jaleox.

Entre el público se encontraban el alcalde de Arrecife, Yonathan de León, y el concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, además de otros miembros de la corporación municipal, que participaron en la entrega de premios.

El concurso no solo sirvió para repartir galardones, sino también para confirmar que el Carnaval de Arrecife cuenta con una base sólida y un relevo generacional de calidad, acorde a la importancia de la ciudad como tercera en población de Canarias.