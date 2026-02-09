Arrancan los mogollones: este es el programa de las Noches del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Del viernes a la víspera del Martes de Carnaval, la fiesta se extiende hasta cinco escenarios y múltiples franjas horarias
Las Noches de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria arrancan este viernes y dan inicio a un fin de semana de intensa actividad musical y festiva en Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con la elección de la nueva Reina del Carnaval. Desde el viernes y hasta la víspera del Martes de Carnaval, 17 de febrero, la celebración se desarrollará en la calle a través de un circuito de casi un centenar de chiringuitos y varios escenarios repartidos por distintos puntos de la ciudad.
Escenarios y horarios del viernes
La primera Noche de Carnaval se celebrará tras la Gala de la Reina, con actuaciones programadas entre las 23:00 y las 04:00 horas. El escenario Arehucas, situado en la plaza de La Luz, contará con las sesiones de Dj Antonio Baoda, New Sabrosa Band y Grupo Arena. En la calle Poeta Agustín Millares Sall, en la zona conocida como chiringays, actuarán Dj Ulises Acosta y Triangals Dj. Por su parte, el escenario Coca-Cola, en la plaza Manuel Becerra, ofrecerá música a cargo de Airam Vega Dj, Furia Joven y Aythamy Campos Dj.
Sábado 14: ampliación de horarios
La actividad musical se retomará el sábado 14 de febrero con un horario ampliado, desde las 21:00 hasta las 05:00 horas. En el escenario Arehucas actuarán Línea Dj, Leyenda Joven, Star Music y Nuevo Klan. El escenario Coca-Cola reunirá a Dj Sammyto, Corinto Band, Alejo Sánchez Dj y The Boys Machine, mientras que en la zona de chiringays pasarán por el escenario Petriclón Dj, Amor Romeira, Dj Valdi y Cinthia Dj.
Concierto central en Santa Catalina
El entorno de Santa Catalina sumará una noche de conciertos con Olga Tañón como principal reclamo. La madrina del 50.º aniversario del Carnaval actuará a partir de las 21:00 horas en el escenario Mahou, instalado en la trasera del parque, en la plaza de Canarias. Su concierto se retransmitirá de forma simultánea a través de la gran pantalla del escenario principal. Previamente, el público podrá disfrutar de la sesión de Dj Toni Bob.
Lunes 16: víspera del festivo
La programación continuará la noche del lunes 16, con actuaciones desde las 20:00 hasta las 05:00 horas. En el escenario Arehucas están previstos los conciertos de Qué Chimba, Dani Valiente, Nueva Línea, Orquesta Wamampy y La Mékanica by Tamarindos, con Eventmusic Dj en los intermedios. El escenario Coca-Cola acogerá a Aseres, Óscar Martínez, Maquinaria Band, Línea Dj, El Combo Dominicano y Lady’s del Swing, mientras que la zona de chiringays contará con Trocdj, Supersonikka, Jia Miles y Pepino Marino.
