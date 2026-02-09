Una brillante Carmen Rosa Toledo Hernández, Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Las Vegas ya tiene nueva soberana. Carmen Rosa Toledo López se alzó en la noche de este domingo con el título de Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hizo con la fantasía La suerte de reencontrarnos del diseñador Jonás Hernández Toledo y en representación de Contenur SA. Una creación que deslumbró al público, repleta de brilli-brilli y una gran corona de plumas malvas. La gala, que estuvo conducida por los periodistas Ibán Padrón y Wendy Fuentes, servió para desvelar que el parque Santa Catalina acogerá un museo del Carnaval.

El título de primera Dama de Honor fue para Elisa Domínguez Santiago, con la fantasía ¡Todo por él! de Isidro Pérez Mateo; segunda quedó Paqui Guarda Diepa, con Monarca Azul, un diseño de ella misma; tercera Ángela del Rosario Tavío Medina, con la creación Renacer de Aythami y Omar Rodríguez; y cuarta quedó Sonia Acosta Díaz, con la fantasía Eterna de Julio Vicente Artiles.

La gala arrancó con una obertura liderada por Lili Quintana que presagiaba el gran anuncio de la noche. La actriz montaba un particular museo al que se iban sumando turistas, murgas y comparsas. La idea será crear un espacio museístico que honre a todas aquellas personas que han pasado por la fiesta y dedicarle un lugar durante todo el año en el parque de Santa Catalina.

En la obertura, Lili Quintana presentó sutilmente un particular museo con el que querían celebrar los 50 años de carnestolendas, «cinco décadas de arte, de talento, donde se conquistó la libertad a golpe de creatividad, pluma y tacón». Un Pepe Benavente pletórico hizo acto de presencia cantando el Himno del Carnaval junto a la comparsa Aragüimé.

Primer bloque de candidatas

Y llegó al son del jazz, la primera candidata, Beatriz Alonso Pérez, quien desfiló en Un jardín en Las Vegas. Una fantasía de José Luis Tadeo López conformada por un gran árbol rodeado de coloridas flores y mariposas. Representó a Viclau Peluquerías.

Renacer, eso es lo que rezaba la fantasía que defendió Ángela del Rosario Tavio Medina. Con desparpajo y dotes de interpretación, el traje diseñado por Aythami y Omar Rodríguez destacó por su poderío en las plumas blancas y doradas. Un clásico fino donde reinaba el brilli-brilli en representación de la asociación cultural La Mayordomía de Tamaraceite.

Loli Arbelo del Rosario descubrió anoche El secreto de la reina de picas. Ella iba embutida en un mar de plumas y múltiples cartas, una fantasía llamativa de Miguel Cruz Marrero que apostó todo al rojo y negro. La candidata del Distrito Ciudad Alta lo dio todo al ritmo de una salsa con toques electrónicos, lo hizo con desparpajo.

Como si fuera la Reina de Corazones, Victoria Roldán Espino desfiló con la fantasía Forever Las Vegas y al ritmo del New York New York. Una gran galleta de plumas blancas como si de cartas desplegadas se tratara y un tocado de soberana de rojo, a juego con los guantes. Los detalles en negro, especialmente el vestido, completaron la creación de Mari Patrón Domínguez para el distrito Centro.

Aunque le costó salir, Elisa Domínguez logró desfilar pese a las dificultades, porque, como decía la fantasía ¡Todo por él! La candidata de la asociación de vecinos La Apolinaria iba acompañada de cuatro Oscar de gran tamaño, con ondas de plumas rojas y un vestido de mucha pedrería negro y plateado diseñado por Isidro Pérez Mateo -Drag Vulcano-.

María Luisa Jeres Cabrera cerró el primer bloque de candidatas con un tocado de plumas blancas y apostando todo a la pedrería y el brilli-brilli. ¿La fantasía? Abraza el momento. Y vaya que si lo hizo. A su alrededor pétalos plateados rematados por grandes plumas rojas con toques dorados. Un conjunto muy equilibrado. Representó al distrito Isleta-Puerto-Guanarteme con una creación de Rafael Déniz y Rosa María Montesdeoca.

En el intermedio salió Pedro Daktari. El último transformista histórico de la Isla reconoció que estaba «muerta y escoñada», por lo que necesitó la ayuda del concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, para bajar al patio de butacas. «Tengo más edad que Moisés bajando las tablas», apuntó, al tiempo que puso a la grada a cantar el Volare. Una vieja gloria que recordó esos 50 años de Carnaval poniéndose «cinco fajas para esconder el misterio», además de rememorar aquellos míticos concursos de murgas en la grada curva del Estadio Insular en los años 80.

Segundo bloque de candidatas

Paqui Guarda Diepa abrió el segundo bloque de candidatas con un diseño de ella misma. Con la fantasía Monarca Azul, lució una creación recargada de plumas, pedrería y lentejuelas. La candidata de la asociación de vecinos Ayatima -Marzagán- iba enmarcada en unas grandes alas de mariposa con un entorno repleto de detalles y elementos que sorprendían.

En representación del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Sonia Acosta Díaz lució la fantasía Eterna. El traje, diseñado por Julio Vicente Artiles, destacaba por las aves figuradas de los laterales con un gran tocado dorado. El cuerpo de la propuesta lo completaban unas telas rojas que emergían en la parte de atrás con toques dorados y remates blancos.

Con un diseño de Jonás Hernández Toledo, Carmen Rosa Toledo López deslumbró a su paso con La suerte de reencontrarnos, fantasía que le valió para lograr el título de Gran Dama. La candidata de Contenur SA iba en un mono de grandes lentejuelas planteadas con las que iba mimetizada. Un conjunto engrandecido por una corona de plumas lilas y rosadas, además de más elementos que hacían un efecto brilli-brilli envolvente.

Y de pronto, Aristela González Jaizme salió al escenario acompañada de un gran ave. Lució la fantasía El colibrí de Jade, de David Romero Miranda y en representación de las fiestas del Pilar. Una propuesta modesta que se salió de la norma que se veía rematada por el tocado verde de ella.

Candelaria Cruz Cabrera cerró el desfile de candidatas con la fantasía El renacer de la dama, diseñada por Isaac Martínez Vicente. Con un entusiasmo desaforado -tanto que parecía que trotaba por momentos- iba en un elegante traje plateado con un gran tocado de pedrería y plumas verde aguamarina, el mismo tono que llevaba en la gran corona que llevaba a sus espaldas. Un clásico elegante y equilibrado en color y forma. Salió en representación del distrito Vegueta-Cono Sur-Tafira.

Cerraron la gala antes de la deliberación del jurado los Nietos de Kika quienes, al igual que en la noche del sábado durante la final de murgas lucieron una fantasía en honor a los 50 años de Carnaval en la calle. El incombustible Pepe Benavente, acompañado de Aragüimé, pusieron el broche.