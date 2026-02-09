Carmen Rosa Toledo, Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "No me lo esperaba, había mucha competencia"

Carmen Rosa Toledo salió al escenario del Parque Santa Catalina y se olvidó de todo y de todos. Para evitar que los nervios la apoderaran se hizo a la idea de que se movía ante un espejo y no existía nadie más. En realidad, este domingo, el Parque estaba lleno de un público expectante por conocer a la nueva Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando los presentadores desvelaron que ella, Carmen Rosa, había ganado, no pudo más que sentir una emoción inmensa. No solo por sí misma, sino también por su diseñador, que es a su vez su hijo, Jonás Hernández y que ideó la fantasía La suerte de reencontrarnos, con el patrocinio de Contenur S.A. "No me lo esperaba porque había mucha, mucha competencia", asegura aún con la resaca de la victoria del día anterior y la agenda apretada por las entrevistas con los medios de comunicación.

También se presentaron en 2020 y 2024, pero siempre se quedaban a las puertas de la corona y conseguían el título de primera dama. Pero como se suele decir a la tercera va la vencida. La primera vez que se presentó no pudo disfrutar porque fue la edición marcada por la pandemia de Covid-19, aunque la recuerda con cariño porque el traje era muy elegante de color celeste. Esa primera vez, a Carmen Rosa le pilló por sorpresa que su hijo le pidiera ser su candidata, pero no se le pasó por la cabeza negarse. "Me dijo que yo era mejor que nadie, que todavía tenía ánimo y fuerza", recuerda la ganadora.

"Me encanta el Carnaval"

Y esa fuerza también la demostró en esta edición, porque los preparativos de gala se solaparon con la recuperación de una bronquitis, que le requirió tomar aerosoles e ir con cuidado para no recaer. A todos sitios llevaba sus camisetas térmicas y pañuelos para cuidar su salud para el gran día y cargar con la fantasía. A pesar de la especial precaución, este año disfrutó al máximo de la experiencia: "Los organizadores lo han planteado superbién". Carmen Rosa expresa que ha podido vivir con intensidad cada uno de los eventos a los que ha asistido; desde la selección de orden de salida en el Parque Doramas hasta los pasacalles y la cabalgata anunciadora.

Carmen Rosa Toledo, Gran Dama del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. / ANDRES CRUZ

Aunque es carnavalera de pura cepa, las obligaciones de la vida la han alejado durante algunos años de la celebración en la calle, pero nunca se ha perdido una gala. "Me jubilé hace poco y entre los hijos y mi nieta me tienen loca", confiesa entre risas. Trabajaba en el Hospital Doctor Negrín como celadora y cada vez que llegaba la época de las fiestas, hacía mil apaños para poder librar los días que necesitaba para las carnestolendas. "Me encanta el Carnaval porque me gusta mucho la música, yo veo todo lo que ponen en la tele, desde los concursos de baile de los niños y a los drag. Todo me gusta", afirma.

Gala Gran Dama | 08/02/2026 | Fotógrafo: José Carlos Guerra / José Carlos Guerra / LPR

Una gran responsabilidad

Cualquier candidata enfrenta la responsabilidad de defender el traje en el escenario, pero Carmen Rosa asegura que es mayor cuando el diseñador es tu familia. "Lo quería hacer bien sobre todo por él, que es quién se lo curra. Yo voy a divertirme, paseo un poquito y hago lo que puedo en el escenario", explica. La Gran Dama es consciente de que detrás de la fastuosa fantasía que desfiló tan solo unos minutos sobre las tablas de Santa Catalina hay muchos meses de trabajo: "Yo eso lo he visto y lo he vivido de cerca". Para el diseñador, Jonás Hernández este premio es especialmente importante porque lo puede disfrutar con el calor del cariño en familia. "Uno por una madre lo hace todo", destaca.

La trayectoria profesional de Hernández en las carnestolendas comienza en 2010. A lo largo de los años se ha presentado a la Gala Drag Queen, a las galas infantiles y ha ideado la decoración de varias carrozas.El diseñador ganó el reinado del Trono Infantil del Carnaval de Maspalomas y, en dos ocasiones, consiguió el título de primera dama en la Gran Dama. "Soy una mente inquieta", se define. Al finalmente ganar este año la Gran Dama, junto a su madre, asegura que se encuentra "pletórico y orgulloso" del trabajo realizado tanto por su equipo como por él.