Yaneli Alonso, candidata a Reina del Carnaval: "Nos presentamos para alzar la voz por los niños con cáncer y enfermedades raras, no para lucir una corona"

La candidata lucirá la fantasía ‘Tiqué diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en las Palmas se queda en Las Palmas’ del diseñador Willy Jorge en representación de la Asociación Contra el Cáncer Infantil y Enfermedades Raras 'Kilómetros por sonrisas' y Velvet Agency.

Uno de sus patrocinadores es la Asociación Contra el Cáncer Infantil y Enfermedades Raras Kilómetros por Sonrisas, ¿qué significa para usted representar esta causa?

Llegué a ellos gracias a mi agencia de modelaje de Velvet Agency, y me pareció el patrocinador ideal, ya que nosotros no nos presentamos para lucir la corona, sino para alzar la voz por esos niños y niñas y las familias que también luchan por ellos. Tenemos el poder de familiarizar a la gente sobre la existencia de ese tipo de asociaciones y que sepan que pueden ayudarlos a ser un poquito más felices. Porque realmente ser la Reina no te da otro tipo de ventaja en tu vida y yo si fuese Reina alzaría la voz por ellos, intentaría ayudarlos lo máximo posible.

¿Cree que es necesario más visibilidad para este tipo de asociaciones?

Este tipo de asociaciones siempre suelen tener buena visibilidad porque todo el mundo quiere ayudar a este tipo de personas y, sobre todo, cuando son niños. Pero sí que es verdad que es muy importante que la gente sepa que hay asociaciones que se empeñan y se esfuerzan en ayudar ya no solo a niños, sino también a mayores. Hay padres que se ven muy involucrados en la vida de los niños y pierden la mayoría de vida cuidando y sufriendo por ellos. Es muy importante que la gente sepa que en esta asociación pueden ayudar cualquier persona.

Yaneli Alonso, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

¿Si gana donaría el premio a la asociación?

Tenemos pendiente donar el dinero a la asociación. Ellos suelen hacer una carrera benéfica y si gano creo que iría más gente. Pero sobre todo ir a visitar a los niños porque ya no solo es el dinero, sino el apoyo, creo que lo más importante es hablar con los niños, con sus familias y que entiendan que hay gente que de verdad les apoya.

¿Qué nos puede comentar de su fantasía?

Mi fantasía es una ilusión y tiene mucho de la temática de este año. Para mí es un honor llevar esta fantasía gane o no gane. Lo haré con muchísima ilusión porque el traje tiene mucho trabajo detrás. No se suele ver mucho la temática en las Reinas adultas, pero yo creo que este año podemos sacar un poco las cosas de la zona de confort, y dar otro toque al Carnaval.

¿Ser candidata a Reina era un sueño de su infancia o le surgió cuando creció?

Mi madre fue candidata del Carnaval de Maspalomas hace un par de añitos y ella lo vivió súper. Ella se quería presentar a Las Palmas y siempre me decía que me presentara yo también porque valía para eso, porque era una niña del Carnaval, que siempre lo vivía mucho. Desde muy pequeñita siempre he visto las galas de las Reinas, pero nunca me vi en ese momento. Cuando se me dio la oportunidad yo creo que mi madre estaba más feliz que yo (risas).

¿A qué se dedica?

Ahora mismo estoy estudiando Enfermería y lo compenso trabajando por las tardes. Por ahora me va bastante bien, pero sé que en algún punto tendré que dejar el trabajo.

¿Ha podido compaginar sin agobios el trabajo, el estudio y su candidatura?

Sí, porque los estudios los estoy haciendo desde casa al ser mitad online, mitad presencial y siento que los estoy llevando bastante bien.

Me imagino que al estudiar Enfermería tiene una sensibilidad especial por su patrocinador...

Sí, exacto. Nunca he tenido, gracias a Dios, la experiencia de sufrir alguna enfermedad, pero sí que he tenido familiares que han sufrido cáncer y siento que es una enfermedad que te va destruyendo por dentro y la persona no sigue siendo la misma. En niños no me lo puedo imaginar, es muy difícil ver a un niño mal por esa enfermedad que le ha tocado. Metiéndome en el área de la salud he aprendido que el apoyo es lo primero que se debe ofrecer, porque no solo los medicamentos salvan, sino también el apoyo, es decir, que la persona se sepa querida y escuchada.