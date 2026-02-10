El primer Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sin Carolan Fiestas

Febrero de 2026 ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria con música, lentejuelas y mascaritas… pero también con una ausencia que muchos carnavaleros han notado casi sin darse cuenta. Es el primer Carnaval que se vive en la capital sin las tiendas de Carolan Fiestas, tras el cierre definitivo de sus establecimientos a lo largo de 2025.

Durante décadas, Carolan fue sinónimo de soluciones rápidas para el disfraz de última hora, de pasillos abarrotados en febrero y de bolsas llenas de plumas, maquillaje y complementos imposibles. Su desaparición del mapa comercial capitalino ha obligado este año a muchos a improvisar más de la cuenta: reutilizar disfraces, recurrir a la costura casera o desplazarse hasta otros municipios con grandes tiendas dedicadas al Carnaval.

El sustituto, en los 'todo a cien' y el comercio online

El impacto no ha sido solo práctico, sino también emocional. Para generaciones de vecinos y vecinas, Carolan formaba parte del ritual previo al Carnaval, al mismo nivel que elegir la alegoría o discutir si el disfraz aguantaría toda la noche en Santa Catalina. Su implicación histórica con las fiestas —desde la participación en galas emblemáticas hasta la defensa pública del Carnaval en la calle— hace que su ausencia se perciba como algo más que un cierre comercial.

Carolan cierra sus tiendas en Las Palmas de Gran Canaria / José Carlos Guerra

Este primer Carnaval sin Carolan también ha reabierto el debate sobre el relevo del comercio tradicional especializado en fiestas. Aunque algunos establecimientos mantienen el espíritu carnavalero, muchos disfraces acaban siendo comprados en tiendas de 'todo a cien' donde también es posible adquirir un escurridor para la cocina o repuestos para el coche. Además, el auge del comercio online, con precios altamente competitivos a cambio de armarse de paciencia para recibir los paquetes, supone un nuevo factor que afecta a este tipo de tiendas.