El Grupo Extra, Neo Pinto y Furia joven animarán el carnaval de 'Los años 80' de Guía en Gran Canaria

El Grupo Extra, una de las grandes referencias internacionales de la bachata y los ritmos latinos, será el plato fuerte del Carnaval de Guía el sábado 7 de marzo en la noche festiva que seguirá a la Gran Cabalgata del Carnaval en Familia que recorrerá las calles de la ciudad ese día. Además de la popular agrupación de la República Dominicana, se contará con las actuaciones del tinerfeño Neo Pinto, el grupo Aseres, Furia Joven, Leyenda Joven, Elegua y Aithamy DJ.

Así lo anunció este martes el alcalde de Guía y responsable del Área de Festejos, Alfredo Gonçalves Ferreira, durante la presentación del Carnaval 2026 en la que animó a vecinos y visitantes a salir a la calle y disfrutar “de unos actos pensados para todos, para grandes y pequeños, para compartir, pasarlo bien y vivir juntos estas fiestas con alegría, desenfado, humor y complicidad, que es de lo que trata realmente el carnaval”. Gonçalves Ferreira animó a la ciudadanía a implicarse activamente en las fiestas y a vivir el carnaval desde la participación, invitando “a todos y todas a salir a la calle, a disfrutar, a compartir y a vivir esta celebración desde el respeto, el buen humor y el optimismo”, señaló.

Un momento de la reunión del alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, con los representantes de los centros educativos / LP/DLP

Durante el acto de presentación, el alcalde dio a conocer también el cartel oficial del Carnaval de Guía 2026, obra de Brian Medina, ganador del concurso convocado en esta edición de las fiestas. Bajo la alegoría de ‘Los Años 80’, el diseño marcará la estética de disfraces, decoraciones y ambientación de las carnestolendas guienses. “El cartel refleja la energía, el color y la personalidad de una década que forma parte de la memoria colectiva. Queremos que esta temática inspire la creatividad de estas fiestas y que Guía se llene de imaginación, originalidad y ambiente festivo durante todos los días de carnaval”, destacó el regidor guiense.

Protagonismo del público infantil

El público infantil volverá a ser uno de los grandes protagonistas del programa festivo. El viernes 6 de marzo, los más pequeños serán los encargados de llenar la ciudad de creatividad y color con la celebración de la Gran Cabalgata Infantil organizada un año más en colaboración con los centros educativos del municipio. Acompañados por bandas musicales y batucadas, los escolares recorrerán las principales calles del casco urbano, desde la urbanización Los Cañones hasta la Plaza Grande.

Precisamente para su organización, el alcalde mantuvo hoy en la Casa Consistorial una reunión con los representantes de los centros educativos para informarles con detalle sobre todo lo relativo a esta cabalgata y atender sus propuestas y sugerencias que son, en palabras de Gonçalves Ferreira, “fundamentales para ir mejorando con la aportación de todos esta celebración ya que me consta que los centros y las familias se vuelcan y ponen todo su empeño e ilusión para lograr que sea un éxito”.

Los carnavales de Guía se despedirán el viernes 13 de marzo con el tradicional Baile de Piñata en la Casa de la Cultura.

Con esta programación, el Área de Festejos del Ayuntamiento de Guía consolida un modelo de carnaval que combina grandes espectáculos musicales, participación ciudadana, protagonismo infantil y preservación de las tradiciones, configurando unas fiestas abiertas, inclusivas y pensadas para todos los públicos.