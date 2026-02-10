Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ozuna actuará tras la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El cantante puertorriqueño se une a una programación que reúne a figuras internacionales en el 50.º aniversario del Carnaval.

Ozuna

Ozuna / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El cantante y compositor puertorriqueño Ozuna actuará el próximo 28 de febrero en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la programación musical del 50.º aniversario de la fiesta, dedicada este año a Las Vegas. El concierto tendrá lugar en el escenario Coca-Cola, ubicado en la plaza Manuel Becerra, tras la celebración de la Gran Cabalgata.

La incorporación del artista amplía la lista de nombres internacionales que formarán parte del Carnaval capitalino. Ozuna es uno de los intérpretes más reconocidos de la música urbana latina y cuenta con una trayectoria marcada por una alta proyección internacional y un amplio repertorio de éxitos.

Actuación tras la Gran Cabalgata

El artista nacido en San Juan de Puerto Rico subirá al escenario tras uno de los actos centrales del Carnaval. Su actuación está prevista como uno de los conciertos multitudinarios del programa, con canciones ampliamente conocidas por el público.

Trayectoria y reconocimientos

Ozuna inició su proyección internacional en 2016 con el tema La ocasión, junto a DJ Luian, Mambo Kingz, De La Ghetto, Arcángel y Anuel AA. Desde entonces ha publicado varios trabajos discográficos, entre ellos Odisea (2017), Aura (2018), Nibiru (2019), Enoc (2020), OzuTochi (2022), Cosmo (2023) y Herbolario (2025).

A lo largo de su carrera ha recibido dos premios Latin Grammy, además de cinco Billboard Music Award y doce Billboard Latin Music Award. También posee cuatro récords Guinness, entre ellos el de mayor número de vídeos musicales que han superado los mil millones de reproducciones en YouTube.

Colaboraciones y actualidad musical

El artista, conocido como El negrito de ojos claros, ha colaborado con figuras como Shakira, Christina Aguilera, Daddy Yankee, Karol G, Camilo o Myke Towers. En los últimos meses lanzó el sencillo STENDHAL, junto al colombiano Beéle, en el que combina afrobeats con ritmos afrocaribeños y urbanos.

Cartel internacional del Carnaval

Con esta confirmación, Ozuna se suma a un cartel que ya incluye a Marc Anthony, Olga Tañón, Emily Estefan, El Gran Combo de Puerto Rico, Leoni Torres, Ke Personajes, Luck Ra y Miriam Cruz, entre otros artistas previstos para el Carnaval de «Las Vegas» de Las Palmas de Gran Canaria.

