Sequins reivindica a las gordas cómicas en la Gala Drag Queen: "El drag lleva años ligado a un tipo de cuerpo"

Cejas pintadas, labios inflados y ni una arruga en el ceño. Entre retoque y retoque, siempre hay tiempo para echarse unas risas (si el bótox lo permite). De eso sabe mucho drag Sequins, quien regresa por tercer año a la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria para sacar los hoyuelos al público de Santa Catalina con un espectáculo humorístico sobre las operaciones estéticas: 'Lo que el bisturí se llevó... hoy estoy más estirá que un chicle'.

Detrás del maquillaje y las fajas compresoras se encuentra Samuel José Torres Ojeda, un artista que tiene muy claro que no sobra un solo milímetro de su cuerpo. "Las cómicas tenemos un valor que nos gustaría llevar a la gala. El drag en sí lleva un par de años muy ligado a un tipo de cuerpo, a un tipo de espectáculo y a un tipo de vestuario", relata Samuel.

La diversidad de cuerpos en la gala

Las risas están aseguradas en su número, pero Sequins no solo quiere hacer reír. También pretende reivindicar que los drags gordos y cómicos pueden ser ganadores: "Es la gala madre para este tipo de argumentos. Diferentes cuerpos, diferentes personalidades, chicos, chicas, altos, bajos, más gordos, más musculados... todos tenemos cabida. Todos los cuerpos son bienvenidos. Cada uno decide cómo se gusta y yo me gusto tal y como soy".

El próximo 20 de febrero, Sequins defenderá su show con bisturís en mano, vistiendo un diseño de Josep López Martí y gracias al triple patrocinio del Ayuntamiento de Arucas, Vervia Asesores y Carrozas José Halcón. Este año busca elevar el personaje que viene construyendo desde hace tiempo, que se caracteriza por ser cómico, colorido, vistoso y femenino.

El equipo que hace posible a Sequins

Su estética se ha consolidado así, tras unos inicios oscuros y masculinos, también por todas aquellas personas que han sido soporte y parte fundamental de su desarrollo. Entre ellos se encuentra su diseñador, quien ideó el concepto especialmente para Sequins.

"El drag es la persona visible, la que va a defenderlo en el escenario, pero sin todo el equipo que hay detrás, no somos nada. La cadena es muy grande: bailarines, ayudantes, figurantes, entrenadores, costureros... Gracias a la aportación de cada uno de ellos conseguimos que todo salga lo mejor posible", reflexiona Samuel.

Una gran familia

Para él, "la palabra de este año es equipo", ya que se trata de la primera ocasión en que ha podido consolidar a un grupo de personas volcadas "en todo momento" en que todo salga bien. Eso, tal y como explica, marca una diferencia abismal en el resultado de la fantasía, ya que tienen en cuenta hasta los pequeños detalles que a veces se le pueden pasar por alto a uno mismo cuando se hacen malabares con mil cosas.

Entre la larga lista de personas que hacen posible a Sequins se encuentran las bailarinas Xenia, Saula, Sara y Guacimara, quienes llevan tres años con él y se han consolidado como una parte muy importante de sus números. Fuera del brillo y los focos, las aportaciones de su familia son fundamentales, en especial de su madre, que cose gran parte del vestuario, y de su padre, que nunca duda en ofrecerse para el transporte.

"Somos como una gran familia y, gracias a los tres patrocinadores, estoy cumpliendo de nuevo mi sueño. Hasta el último momento estábamos pendientes de si podíamos o no podíamos, porque la cosa está cada vez más cara", subraya Samuel.

Una evolución entre pantallas

Más allá de esas incertidumbres, este año ha traído unas nuevas pantallas móviles en sustitución o complemento de los atrezzos tradicionales. No fue hasta la mismísima preselección que juntaron la totalidad de elementos del número, y quizá por eso se le han disparado los nervios más que en ocasiones anteriores.

Pero eso no le impidió comerse el escenario, tal y como venía soñando desde pequeño: "Me acuerdo perfectamente del año 2012, cuando ganaba drag Kuki con la pantera rosa. Yo estaba en una fiesta con varios amigos, la gala puesta de fondo, y fue salir Kuki y no despegarme del televisor hasta que me quitaron el mando. Desde ahí tengo ese fanatismo por la Gala Drag Queen y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria".