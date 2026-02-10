El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE se apunta al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuenta este año con dos reconocimientos de proyección nacional: un cupón de la ONCE, que se sortea el domingo 15 de febrero, y un sello conmemorativo de Correos presentado en el Parque Santa Catalina. Ambas iniciativas refuerzan la difusión de una de las principales fiestas de Canarias, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 2023, y coinciden con la conmemoración de medio siglo del Carnaval moderno.

El cupón de la ONCE, difusión a escala nacional

El cupón dedicado al Carnaval capitalino permitirá que cinco millones y medio de ejemplares lleven la imagen de la fiesta por toda España. La presentación contó con la participación de José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias; Yurena García, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante el acto, la alcaldesa destacó que esta iniciativa contribuirá a proyectar el nombre de la ciudad y su celebración más emblemática a nivel estatal, además de agradecer a la Organización Nacional de Ciegos de España su implicación en una efeméride clave para la capital grancanaria.

El cupón se enmarca en el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE, que ofrece un premio principal de 300.000 euros más 5.000 euros al mes durante 20 años, además de premios adicionales de 2.000 euros mensuales durante 10 años. Los cupones se comercializan a través de los más de 20.700 vendedores de la organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores.

Correos presenta un sello conmemorativo del 50 aniversario

A esta iniciativa se suma la presentación de un sello dedicado al 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente a la serie Fiestas Populares de Correos. El acto tuvo lugar en el Escenario del Carnaval, en Santa Catalina, y contó con la asistencia de Nuria Lera Hervás, directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos; la alcaldesa Carolina Darias; y el concejal de Carnaval y Fiestas, Héctor Alemán. Tras la presentación se realizó el tradicional matasellado de honor.

El sello rinde homenaje a una celebración cuyo origen se remonta a los primeros años de la ciudad, con referencias documentadas a bailes de máscaras y festejos desde el siglo XVI, y pone en valor la recuperación del Carnaval en la calle hace ahora 50 años, tras cuatro décadas de prohibición. La pieza filatélica recoge algunos de los iconos más representativos del Carnaval, como reinas, drags, murgas, comparsas y mascaritas, integrados en una composición visual en torno a la cifra 50. El diseño subraya la capacidad del Carnaval para adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas formas de ocio, manteniendo su carácter popular.