Ángeles Moreno, candidata a Reina: "Con esta experiencia he aprendido a quererme un poquito más a mí misma"

La candidata subirá al escenario de Santa Catalina con la fantasía ‘Igual que ¡tú!’ del diseñador José Julio Armas, con el patrocinio de Danisa Clinic Stetic S.L.

¿Cómo surgió su candidatura?

Desde pequeñita siempre he visto la Gala de la Reina y me he imaginado saliendo con la fantasía al escenario. Siempre le he dicho a mi madre que algún día saldría en televisión como candidata y se lo comenté un día, así sin más a mi jefe, y me dijo que él me patrocinaría.

¿De qué trabaja?

De recepcionista y asesora de ventas.

Ángeles Moreno, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

¿Qué relación tiene con el Carnaval?

Desde pequeñita lo he vivido bastante cerca porque toda mi familia ha estado en comparsas y murgas, y se hacían sus propios disfraces para ir a los Carnavales de día. También cuando tuve uso de razón me hacía yo misma los disfraces con mis amigas, siempre a mano, nunca comprados en el chino.

¿Ha participado alguna vez en agrupaciones del Carnaval?

Desde muy pequeñita he estado en escuelas de baile, al principio estuve en ballet, luego en una escuela más moderna. Y he salido en el escenario de Santa Catalina en alguna obertura bailando.

¿Cómo recuerda la experiencia?

Con muchos nervios, siempre es inevitable cuando mucha gente te ve, pero la verdad es que fue muy emocionante.

¿Cree que esa experiencia le va a ayudar con los nervios del gran día?

Creo que los nervios serán igual. De hecho, ya los tengo, hace semanas que los nervios ya salieron. Es inevitable no ponerse nerviosa y más cuando para mí es un momento que llevo esperando mucho tiempo.

¿Cree que le ayudará a representar la fantasía en el escenario su pasado de bailarina?

Hace años que no estoy 100% en el baile, pero aunque tenga experiencia, ese día los nervios pueden jugar una mala pasada, así que es indiferente que haya bailado.

¿Tiene algún amuleto para ese día o algún ritual antes de salir al escenario?

Yo soy creyente, y por ejemplo, ahora mismo en mi habitación tengo una cajonera con flyers y pancartas de mi número de candidata y la banda de mi patrocinador y tengo una cartita de la Virgen. Entonces, amuleto no, pero sí es verdad que me gusta rezar y hacer ejercicios de respiración. Aunque soy mucho de encender velitas cuando necesito relajarme. También tener a mi familia y a mi equipo cerca, porque me voy a sentir arropada y me van a animar y dar mucha fuerza para salir al escenario.

¿De alguna virgen en particular?

La Virgen del Carmen por mi abuelita, que ya no la tengo.

¿A quién le dedicaría la corona si gana?

A todo el equipo que hay detrás, que día tras día están trabajando, a toda mi familia y también a la que ya no tengo conmigo. Y a mi novio que me ha transmitido la paz que necesitaba en este proceso.

¿Qué nos puedes contar de su fantasía?

No mucho, es sorpresa, pero les puedo decir que soy la candidata número uno y que representa parte de nuestra ciudad.

¿Qué le parece salir al escenario la primera?

No sabría decirte, al principio da un poquito de nervios, de miedo, pero me pasó algo muy surrealista el día de la cogida de número. Antes de salir le dije a los azafatos que están a los lados del tocador, que quería el número cuatro, porque es el favorito de mi diseñador. Siempre dice que cuando coge el cuatro, coge premio. Y el chico me dijo: «Te voy a dar el uno, porque para mí eres una reina». Y cuando cogí el uno me salió la risa. Es muy emocionante poder abrir la Gala de la Reina en su 50 aniversario.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

Trabajar, siempre he sido muy trabajadora, pero también me gusta ir al gimnasio, la playa, el campo, pasar tiempo en familia y con amigos.

¿Se ha llevado algún aprendizaje de esta experiencia?

En este proceso he aprendido a quererme un poquito más a mí misma y a valorarme.

¿Por qué cree que el público debería votarle?

Porque además de llevar una fantasía bonita o tener un cuerpo y una cara bonita, también he tenido mucha dedicación, me he esforzado mucho, he sido puntual y he ido a todo, aunque no ha sido obligatorio. Ojalá se pudiera ver lo que hay detrás de cada persona y de cada imagen.