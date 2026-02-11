Arrecife afronta el fin de semana más intenso con la final de murgas y el Carnaval de Día 2026

La capital de Lanzarote se adentra en el fin de semana más destacado del Carnaval de Arrecife 2026, tras varios días de celebraciones que comenzaron el pasado 6 de febrero con el pregón a cargo de la Murga Afilarmónica Los Tabletúos.

Desde entonces, el ambiente festivo ha tomado las calles con disfraces, música y actos para todas las edades. La edición de este año está inspirada en la televisión infantil de los años 80 y 90. El programa continuará hasta el próximo miércoles 18 de febrero, fecha en la que el tradicional entierro de la sardina pondrá el broche final.

Viernes: final de murgas y verbena popular

El viernes 13 de febrero será una de las jornadas centrales con la celebración, a las 21:00 horas, de la Gran Final del XXXVI Concurso de Murgas Adultas en el Recinto Ferial. Además de las agrupaciones finalistas, actuará la Murga Afilarmónica Los Tabletúos y el artista Sergio Aranda, excomponente del grupo Ráfaga.

Tras la final, la música continuará con una verbena popular en la Plaza del Almacén, entre las 22:00 y las 03:00 horas, con las actuaciones de Son de la Loma, Los 600 y Grupo Bomba.

El concurso de murgas es uno de los actos más representativos del Carnaval canario, caracterizado por la sátira y la crítica social en clave musical.

Sábado: pasacalles y Carnaval de Día en varios escenarios

El sábado 14 de febrero concentrará buena parte de la programación. A las 12:00 horas, un pasacalle de comparsas y batucadas recorrerá el trayecto desde el Parque Islas Canarias hasta el Ayuntamiento.

Desde el mediodía y hasta la madrugada, el Carnaval de Día se repartirá en distintos puntos del municipio:

Plaza de las Palmas (12:00-03:00 h) : Swing del Norte, Tremendo Son, La Mekánica, Dani Valiente y su Orquesta, Banda Nueva y Ritmo Bakano.

: Swing del Norte, Tremendo Son, La Mekánica, Dani Valiente y su Orquesta, Banda Nueva y Ritmo Bakano. Avenida Vargas (12:00-03:00 h) : Tío Matt, Iván Cacú, Los Jarvac, Tabaiba, The Machine Boys, DJ Javi Sánchez y DJ Falo.

: Tío Matt, Iván Cacú, Los Jarvac, Tabaiba, The Machine Boys, DJ Javi Sánchez y DJ Falo. Plaza del Almacén (12:00-05:00 h): Tremendo Son, Kilombo Improvisado, Los Lola, Swing del Norte, Mambo Latino, Banda Nueva, DJ Maxi y DJ Nandy.

Además, el Recinto Ferial acogerá desde las 18:00 hasta las 02:00 horas el Carnaval Juvenil, con actuaciones de Danny Ocean, Lewis Potter, Daniela Garsal y DJ Diego, ampliando la oferta a un público más joven.

Domingo: exhibición de escuelas de baile

El programa del fin de semana culminará el domingo 15 de febrero con una Exhibición de Escuelas de Baile a las 18:00 horas en el Recinto Ferial. Este acto pondrá el foco en el talento local y en la participación de academias y colectivos del municipio.

El Carnaval de Arrecife se consolida así como una de las principales celebraciones del calendario festivo insular, con una agenda diversa que combina tradición, música en directo y actividades para todos los públicos. Durante estos días, la capital lanzaroteña vuelve a convertirse en el epicentro del ocio y la cultura popular en la isla.