Arrecife afronta el fin de semana más intenso con la final de murgas y el Carnaval de Día 2026
El sábado 14 de febrero, la ciudad vivirá un pasacalles con las comparsas y batucadas y música en varios escenarios repartidos por el centro de la capital de Lanzarote
La capital de Lanzarote se adentra en el fin de semana más destacado del Carnaval de Arrecife 2026, tras varios días de celebraciones que comenzaron el pasado 6 de febrero con el pregón a cargo de la Murga Afilarmónica Los Tabletúos.
Desde entonces, el ambiente festivo ha tomado las calles con disfraces, música y actos para todas las edades. La edición de este año está inspirada en la televisión infantil de los años 80 y 90. El programa continuará hasta el próximo miércoles 18 de febrero, fecha en la que el tradicional entierro de la sardina pondrá el broche final.
Viernes: final de murgas y verbena popular
El viernes 13 de febrero será una de las jornadas centrales con la celebración, a las 21:00 horas, de la Gran Final del XXXVI Concurso de Murgas Adultas en el Recinto Ferial. Además de las agrupaciones finalistas, actuará la Murga Afilarmónica Los Tabletúos y el artista Sergio Aranda, excomponente del grupo Ráfaga.
Tras la final, la música continuará con una verbena popular en la Plaza del Almacén, entre las 22:00 y las 03:00 horas, con las actuaciones de Son de la Loma, Los 600 y Grupo Bomba.
El concurso de murgas es uno de los actos más representativos del Carnaval canario, caracterizado por la sátira y la crítica social en clave musical.
Sábado: pasacalles y Carnaval de Día en varios escenarios
El sábado 14 de febrero concentrará buena parte de la programación. A las 12:00 horas, un pasacalle de comparsas y batucadas recorrerá el trayecto desde el Parque Islas Canarias hasta el Ayuntamiento.
Desde el mediodía y hasta la madrugada, el Carnaval de Día se repartirá en distintos puntos del municipio:
- Plaza de las Palmas (12:00-03:00 h): Swing del Norte, Tremendo Son, La Mekánica, Dani Valiente y su Orquesta, Banda Nueva y Ritmo Bakano.
- Avenida Vargas (12:00-03:00 h): Tío Matt, Iván Cacú, Los Jarvac, Tabaiba, The Machine Boys, DJ Javi Sánchez y DJ Falo.
- Plaza del Almacén (12:00-05:00 h): Tremendo Son, Kilombo Improvisado, Los Lola, Swing del Norte, Mambo Latino, Banda Nueva, DJ Maxi y DJ Nandy.
Además, el Recinto Ferial acogerá desde las 18:00 hasta las 02:00 horas el Carnaval Juvenil, con actuaciones de Danny Ocean, Lewis Potter, Daniela Garsal y DJ Diego, ampliando la oferta a un público más joven.
Domingo: exhibición de escuelas de baile
El programa del fin de semana culminará el domingo 15 de febrero con una Exhibición de Escuelas de Baile a las 18:00 horas en el Recinto Ferial. Este acto pondrá el foco en el talento local y en la participación de academias y colectivos del municipio.
El Carnaval de Arrecife se consolida así como una de las principales celebraciones del calendario festivo insular, con una agenda diversa que combina tradición, música en directo y actividades para todos los públicos. Durante estos días, la capital lanzaroteña vuelve a convertirse en el epicentro del ocio y la cultura popular en la isla.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos