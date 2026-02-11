Directo: Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife 2026

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se decide este miércoles 11 de febrero, a partir de las 21:30 horas. Once aspirantes al cetro desfilarán por el escenario del Carnaval, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. La presentadora Paula Vázquez conduce el acto junto a Alexis Hernández.

En Directo