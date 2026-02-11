Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Rescates por negligenciasConducta indebida profesor del ClaretSeñal sísmica inusual en el TeideUD Las PalmasMujeres en la ciencia
instagramlinkedin

Carnaval 2026

Directo: Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife 2026

Once candidatas aspiran a obtener el cetro de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en una cita que puede seguirse en directo por televisión en Radio Televisión Canaria y LAPROVINCIA.ES

Directo TVC: Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se decide este miércoles 11 de febrero, a partir de las 21:30 horas. Once aspirantes al cetro desfilarán por el escenario del Carnaval, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. La presentadora Paula Vázquez conduce el acto junto a Alexis Hernández.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Directo: Gala de Elección de la Reina de Santa Cruz de Tenerife 2026

Directo: Gala de Elección de la Reina de Santa Cruz de Tenerife 2026

Directo: Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife 2026

Directo: Gala de la Reina de Santa Cruz de Tenerife 2026

La Tacones pisa fuerte con el premio al mejor diseño en la preselección de la Gala Drag Queen: "Yo nací drag y seguiré siendo drag"

Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior

Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior

Ángeles Moreno, candidata a Reina: "Con esta experiencia he aprendido a quererme un poquito más a mí misma"

Ángeles Moreno, candidata a Reina: "Con esta experiencia he aprendido a quererme un poquito más a mí misma"

Este es el dispositivo de movilidad y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria para el primer gran fin de semana del Carnaval de Las Vegas

Este es el dispositivo de movilidad y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria para el primer gran fin de semana del Carnaval de Las Vegas

Arrecife afronta el fin de semana más intenso con la final de murgas y el Carnaval de Día 2026

Arrecife afronta el fin de semana más intenso con la final de murgas y el Carnaval de Día 2026

Los Simplones ganan el premio Presentación y Fantasía en el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Arrecife 2026

Los Simplones ganan el premio Presentación y Fantasía en el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Arrecife 2026
Tracking Pixel Contents