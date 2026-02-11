Este es el dispositivo de movilidad y seguridad de Las Palmas de Gran Canaria para el primer gran fin de semana del Carnaval de Las Vegas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activa a partir de este viernes el dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la celebración de los principales actos del primer gran fin de semana del Carnaval de Las Vegas, que incluye las noches del Carnaval, el desfile ‘La Fiesta en la calle’ y la Feria de Atracciones instalada en el entorno del parque de Santa Catalina.

Debido al escenario que habrá en la plaza Manuel Becerra hasta el 3 de marzo se procederá al desalojo de vehículos desde las 08:00 horas. La plaza quedará destinada solo a Guaguas Municipales.

Durante ese tiempo permanecerán cerrados al tráfico la calle paralela al estacionamiento situado entre Atindana y la plaza Manuel Becerra, con acceso desde La Naval, así como la calle de acceso al estacionamiento en ese mismo tramo. Asimismo, se modificará el sentido de circulación de la calle Anzofé en el tramo comprendido entre Tabaibal y Andamana.

Cortes de calle

Durante la celebración de cada uno de los eventos programados en el marco de las noches del Carnaval se llevarán a cabo desalojos puntuales de vehículos en las calles Andamana, en el tramo comprendido entre Anzofé y La Naval; Atindana, entre Juan Rejón y La Naval; Benartemi, entre La Naval y Anzofé; La Naval, entre Benecharo y Atindana; Juan Rejón, a la altura del número 113; Doctor José Guerra Navarro, en los cuatro estacionamientos posteriores a los exclusivos para motocicletas.

Asimismo, con motivo de cada evento se procederá al cierre total de la calle Juan Rejón en el tramo comprendido entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Atindana hasta Artemi Semidán, así como de la propia calle Doctor Antonio Jorge Aguiar, de Andamana entre Anzofé y La Naval, de Benartemi entre Juan Rejón y Anzofé, de Benecharo entre Anzofé y Juan Rejón y de La Naval entre Artemi Semidán y Atindana.

También se cerrará al tráfico el interior del túnel de la GC-1 en sentido norte hacia la calle Pérez Muñoz, además de las calles López Socas, en el tramo comprendido entre Rosarito y Poeta Agustín Millares Sall; Eduardo Benot, entre Gran Canaria y Poeta Agustín Millares Sall; Gran Canaria, entre Albareda y Eduardo Benot; y nuevamente Eduardo Benot en el tramo comprendido entre Gomera y Gran Canaria. Estos cierres totales tendrán lugar, la noche del viernes al sábado entre las 22:00 y las 04:30 horas, y la noche del sábado al domingo entre las 20:00 y las 05:30 horas.

Guaguas Municipales

Estas afecciones conllevarán modificaciones en el servicio de Guaguas Municipales, con el cierre de la estación de guaguas situada en la plaza Manuel Becerra y alteraciones en las líneas que operan por los carriles bus incluidos en los tramos cerrados. Se habilitarán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, tanto en sentido descendente antes como después de la intersección con Juan Rejón, así como en la rotonda de Belén María, en la mediana de la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar.

En cuanto al servicio de taxis, se establecerán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la rotonda de Belén María y la calle Veintidós de Mayo de 1986; en la calle Doctor José Guerra Navarro, en los cuatro estacionamientos posteriores a los reservados para motocicletas; y en la calle Juan Rejón, en el tramo comprendido entre Pérez Muñoz y Princesa Guayarmina.

El carril bici quedará cerrado, por evento, en los tramos de Juan Rejón comprendidos entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Artemi Semidán, así como en las calles Mahón y Poeta Agustín Millares Sall. Asimismo, permanecerán cerradas las estaciones de Sitycletas gestionadas por Sagulpa situadas en la plaza Manuel Becerra y en la Plaza de La Luz.

Controles de vidrio

En materia de seguridad, los accesos a los escenarios de las noches del Carnaval estarán acotados mediante vallas y contarán con controles de vidrio con el fin de impedir la introducción de envases de este material.

En el escenario ubicado en la zona de la plaza Manuel Becerra, se establecerán puntos de control en la calle Juan Rejón, a la altura del número 109; en la calle La Naval, en su cruce con Benartemi y en la bajada de esta misma vía; en la calle Atindana, en la confluencia con La Naval; en la intersección de Juan Rejón con Doctor Antonio Jorge Aguiar; y en la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar, en la zona de los servicios sanitarios.

En el escenario situado en la calle Agustín Millares Sall, los controles se ubicarán en la calle Eduardo Benot, a la altura de la calle Tenerife; en la calle Rafael Bretón, junto al Mercado del Puerto; en la salida de la pasarela Onda Atlántica; en la calle López Socas, en su cruce con Rosarito; en la calle Mahón, en la intersección con Rosarito; en la calle Pérez Muñoz, en su cruce con Rosarito; y en la calle Gordillo, en la trasera de la iglesia de La Luz.

Desfile ‘La Fiesta en la calle’

El sábado 14 de febrero, a partir de las 12:00 horas, tendrá lugar el Desfile ‘La Fiesta en la calle’, que recorrerá las calles comprendidas entre el parque Doramas y el entorno del Mercado Central. Con motivo del montaje para la retransmisión televisiva, se procederá al desalojo de vehículos desde las 18:00 horas del viernes 13 hasta las 18:30 horas del sábado 14 en la plaza Julio Antonio, en el apeadero situado junto a la intersección del tramo comprendido entre Gabriel Miró y Rubén Darío, así como en la calle Hermanos García de la Torre, en el apeadero ubicado junto a la intersección del tramo comprendido entre Campoamor y Antonio Zerolo.

El desfile generará cierres totales al tráfico desde las 10:30 horas y hasta las 16:30 horas en los paseos Madrid y Tomás Morales, en Emilio Ley, en Alejandro Hidalgo en el tramo comprendido entre Gago Coutinho y Pío XII o Emilio Ley, en Góngora entre Alejandro Hidalgo y Emilio Ley, en la calle Pío XII, en Velázquez entre Doctor García Castrillo y Pío XII, en Santiago Rusiñol entre Brasil y Pío XII, en Fortuny entre Doctor García Castrillo y Pío XII, en Gabriel Miró entre Doctor García Castrillo y Pío XII, en la Plaza Milton, en Hermanos García de la Torre entre Puccini o Pereda y Pío XII y en Antonio Zerolo entre Quintana y Pío XII. Las calles Espronceda, Alfonso el Sabio y Tirso de Molina permanecerán cerradas al tráfico, excepto para residentes.

En el sector de Alcaravaneras se producirán desalojos de vehículos desde las 06:00 horas y hasta las 16:30 horas en las calles Leopoldo Matos, en el tramo comprendido entre Alemania y Pío XII; Manuel González Martín, entre Concepción Arenal y General Mas de Gaminde; Barcelona, entre Valencia y General Mas de Gaminde; Menéndez y Pelayo, entre Víctor Hugo y Barcelona; y Valencia, entre Barcelona y General Mas de Gaminde.

Asimismo, se procederá al cierre total, entre las 10:30 y las 16:30 horas, de Leopoldo Matos entre Puccini y Pío XII, de Manuel González Martín entre Valencia y Pío XII y también entre General Más de Gaminde y Pío XII, de Alfredo Calderón entre General Mas de Gaminde y Pío XII, de Italia entre Valencia y Pío XII, de Blasco Ibáñez entre General Mas de Gaminde y Pío XII, de Víctor Hugo entre Valencia y Menéndez y Pelayo, de Pi y Margall entre General Mas de Gaminde y Galicia, de Barcelona entre Valencia y General Mas de Gaminde y de Galicia entre Víctor Hugo y Néstor de la Torre.

Durante el desarrollo del desfile, la calle General Mas de Gaminde en el tramo comprendido entre Ingeniero Salinas y Manuel González Martín y la calle Turina permanecerán cerradas al tráfico, excepto para el acceso a garajes, mientras que la calle Valencia, en el tramo comprendido entre Néstor de la Torre y Barcelona, quedará restringida al acceso a estacionamientos. Además, se modificarán los sentidos de circulación en Leopoldo Matos, en el tramo comprendido entre Alemania y Puccini; en Concepción Arenal, entre Víctor Hugo y Manuel González Martín; y en Manuel González Martín, entre General Mas de Gaminde y Concepción Arenal.

El servicio de Guaguas Municipales verá afectado su recorrido habitual en la calle Galicia, en el tramo comprendido entre Víctor Hugo y Néstor de la Torre, así como en los paseos Madrid y Tomás Morales, en Emilio Ley, en Pérez del Toro entre Emilio Ley y la avenida Juan XXIII, en la calle Pío XII y en Alejandro Hidalgo entre Emilio Ley o Pío XII y el Paseo Chil. Asimismo, se cerrará el carril bici en la calle Emilio Ley.

Feria de Atracciones

La Feria de Atracciones instalada en el entorno del parque de Santa Catalina generará cierres al tráfico por coincidencia con los eventos programados. En estos casos, se procederá al cierre total de la GC-1 en sentido norte con desvío hacia Santa Catalina, así como de la calle Luis Morote en el tramo comprendido entre la GC-1 en sentido norte y Eduardo Benot, de la calle Eduardo Benot entre Luis Morote y Pedro Castillo Westerling y de la calle Alfredo L. Jones entre Albareda y Eduardo Benot. Estas afecciones implicarán modificaciones en el servicio de Guaguas Municipales en la calle Eduardo Benot, en el tramo comprendido entre Luis Morote y Pedro Castillo Westerling.

Los cierres se aplicarán conforme al calendario de coincidencia entre la Feria de Atracciones y los eventos del Carnaval, con especial incidencia los días viernes 13 y sábado 14 de febrero, coincidiendo con la celebración de la Gala de la Reina y del Carnaval familiar.