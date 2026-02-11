La ‘familia Lagarto’ celebra 50 años

Hace 50 años, un traje de payaso marcó el comienzo de la murga Los Lagartos, de Agüimes. Una foto en su local así lo atestigua. Para el nombre de la agrupación fueron directos al animal que les da el popular gentilicio a la gente de esta villa, largartero o largartera. El municipio tiene unos de los carnavales más antiguos y activos de Canarias. Como dato, en el concurso de murgas participan más de una decena de formaciones. Todas de Agüimes y sin más pretensiones que divertirse y lanzar críticas entre ellos y alguno más que cae.

Los Lagartos es la segunda murga más antigua de Agüimes, después de Los Sombreritos. La formación aún conserva entre sus filas a algunos de sus fundadores. Francisco Bordón y Francisco García, dos de sus creadores, recuerdan el comienzo, no solo de la formación de un grupo de amigos, sino de una forma de vivir el carnaval en la villa.

Corría 1976. Francisco Bordón tenía 18 años cuando empezó. Y no fue una etapa corta, 42 años ininterrumpidos, hasta 2018. Este año volvió, invitado por el 50 aniversario. Regresó como fundador, pero sobre todo como lo que nunca dejó de ser: lagarto. «La primera época fue muy buena», dice con una sonrisa tranquila. «Conocí muchísima gente y se hicieron amistades que duran toda la vida». Luego hubo etapas en las que no estuvo, momentos de ida y vuelta, como pasa en la vida.

Hablar con Francisco Bordón y Francisco García es viajar a una época que hoy cuesta imaginar. Durante la dictadura, el carnaval no se celebraba en la calle. Se vivía a escondidas, en los casinos y sociedades. La gente se disfrazaba con la cara tapada porque salir descubierto podía suponer una multa y un problema con la policía de la época. «No existían las murgas como ahora», explican.

Eran grupos colectivos, cuadrillas de amigos. Con el tiempo, el Ayuntamiento empezó a organizar los llamados Encuentros de Murgas. No había fases, ni concursos, ni grandes premios. Solo una plaquita. La misma para todos. Nadie perdía y nadie ganaba, y todos salían contentos. Desde esa época «ya nos dábamos caña unos a otros. Con gracia, con simpatía. Como ahora», pero siempre terminaban las actuaciones y todos acababan juntos en un bar, entre risas y abrazos. El pique se quedaba en el escenario.

Para Bordón y García, Agüimes siempre ha vivido el carnaval. Incluso antes que Las Palmas. Junto a los de Montaña Cardones, en Arucas, la villa fue uno de los grandes núcleos carnavaleros de la isla. En los concursos de murgas pueden compartir el mismo escenario de la plaza del pueblo más de 500 personas, sin contar todo lo que se mueve detrás. Familias enteras repartidas en distintas murgas. Padres en una, hijos en otra, sobrinos en otra distinta. Y no pasa nada ni existe la rivalidad. Al contrario, gracias a eso, el carnaval crece. «Si todo estuviera concentrado en una sola murga, esto no existiría», asienten.

Las riendas de Los Lagartos está en manos de Juan López Sánchez desde 2014. El presidente destaca que el gran secreto es su base humana, un núcleo estable de unas 20 personas que siempre permanece, año tras año, lo que le da solidez al proyecto. Tras cinco décadas, Los Lagartos ha pasado de ser una murga a convertirse en una «gran asociación carnavalesca», conocida popularmente como la «familia lagarto». A la murga adulta se sumaron los Lagartitos, recuperados en 2015 tras su creación original en 1984, y en 2019 nacieron las Lady’s Lagartos, integradas por mujeres del entorno familiar del colectivo.

Noticias relacionadas

A la pregunta de por qué, con su larga trayectoria, Los Lagartos no participa en el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la respuesta de Juan López es clara: «No es nuestra filosofía. La forma de entender el carnaval es diferente. Aquí cantamos en Agüimes y con eso estamos satisfechos. Nosotros es que en el Carnaval de Las Palmas no pegaríamos».